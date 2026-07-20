Netflix láká Čechy až na měsíc zdarma. Ve Francii přidal televizní stanice

Největší streamingová služba na světě zveřejnila průběžné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Netflix utržil 12,56 miliardy dolarů, meziročně o 13,4 procenta více. Čistý zisk se zvýšil o devět procent na 3,4 miliardy dolarů. Svůj růst vysvětluje vyšším počtem předplatitelů, zdražením a zvýšením příjmů z reklamy.
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Z pohledu evropských zákazníků je zajímavý nový model, který Netflix od června zkouší ve Francii. Do běžného předplatného tam bez dalšího poplatku začlenil lineární stanice televizní skupiny TF1 i pořady její streamingové služby TF1+. Zájem uživatelů se postupně zvyšoval a například reality show Secret Story se dostala mezi deset nejsledovanějších pořadů na francouzském Netflixu.
Vedení firmy nevyloučilo podobné spolupráce v dalších zemích, žádnou však zatím neoznámilo. „Pokud uvidíme příležitost k dalším dohodám, které by dávaly smysl pro naše zákazníky, partnery i pro nás, určitě je zvážíme,“ poznamenal k tomu výkonný ředitel Netflixu Greg Peters. Zdůraznil však, že i spolupráce s TF1 je teprve na samém začátku.
Firma už pravidelně neoznamuje počty předplatitelů. Za hlavní ukazatele svého vývoje považuje tržby a provozní marži. Vedení pouze obecně tvrdí, že to se získáváním nových zákazníků a udržením těch stávajících jde dobře.
V první polovině letošního roku Netflix zdražoval například ve Spojených státech, Mexiku a Španělsku. Podle Peterse dosavadní výsledky odpovídají předchozím úpravám cen i očekáváním společnosti. Netflix nezveřejňuje, kolik zákazníků kvůli novým cenám předplatné zrušilo nebo přešlo k jinému tarifu.
Netflix v Česku na zkoušku
Ve vybraných zemích začala aplikace znovu testovat bezplatné zkušební období. Nabídka je určena jen novým zákazníkům, nikoli lidem, kteří se ke službě vracejí po dřívějším předplatném.
Vyzkoušet si ji mohou také čeští uživatelé. Délka zkušebního období se může měnit podle toho, z jakého zařízení nový uživatel na Netflix přistupuje a zda na hlavní stránku, nebo na stránku konkrétního pořadu. V anonymním okně prohlížeče na desktopu se může podle redakčního testování objevit nabídka na 14 dnů nebo dokonce celý měsíc zdarma, za jiných okolností to může být pouze 7 dnů.
Zájemci tak musí zkoušet různé platformy a prohlížeče. V České republice je Netflix pod tlakem služby Oneplay, která podle údajů televize Nova předstihla svého zahraničního konkurenta.
Netflix do budoucna nevyloučil zcela bezplatnou variantu služby, kterou by financoval z reklamy. V nejbližší době ji ale spustit neplánuje. Podle výkonného ředitele by musel zabránit situaci, kdy by část platících zákazníků přešla k bezplatné nabídce.
Na trzích, kde už Netflix nabízí levnější tarif s reklamou, se inzerce stává stále významnější částí podnikání. Netflix očekává, že z ní letos utrží přibližně tři miliardy dolarů, zhruba dvojnásobek proti předchozímu roku. Rozšiřuje automatizovaný prodej reklamního prostoru a nabízí reklamy také při pozastavení pořadu nebo během živého vysílání.
Výnos z jednoho uživatele tarifu s reklamou zatím zůstává nižší než u standardního předplatného bez reklamy. Podle manažerů se ale rozdíl postupně zmenšuje. Firma v něm vidí další prostor pro růst příjmů.
Bodují thriller i animák
Uživatelé Netflixu v první polovině roku sledovali obsah déle než 97 miliard hodin. Meziročně se celková doba sledování zvýšila o dvě procenta. V roce 2025 rostla o 1,5 procenta. Více než třetina připadala na pořady v jiných jazycích než v angličtině.
Nejúspěšnější novou původní sérií Netflixu v letošním roce je zatím thriller Najdu si tě podle Harlana Cobena. Do 12. července zaznamenal 87 milionů zhlédnutí. Animovaný film Kouzelná výměna dosáhl 137 milionů zhlédnutí a podle odhadu firmy se stane jejím druhým nejsledovanějším původním animovaným filmem.
Akční film Apex s Charlize Theronovou má na kontě 131 milionů zhlédnutí. Korejský seriál My vás naučíme dosáhl 55 milionů zhlédnutí a podle Netflixu směřuje k pozici jeho druhého nejsledovanějšího korejského seriálu na světě. U novějších titulů čísla ještě nezahrnují celé období prvních 91 dnů od premiéry, které společnost používá pro konečné porovnání.
Ve výsledcích Netflix upozornil také na několik evropských titulů. Britský seriál Utajené legendy dosáhl 20 milionů zhlédnutí, španělský Berlín a Dáma s hranostajem 28 milionů a francouzský komediální příběh Propadání 11 milionů. Ve třetím čtvrtletí chce služba uvést například francouzský film Call My Agent! a polský seriál Loutka.
Vedení se při hovoru s finančními analytiky vyjádřilo rovněž k obavám, že diváci ztrácejí zájem o pokračování seriálů. „Pokles sledovanosti druhých sezon se letos proti loňsku mírně zlepšil. Na strategiích zveřejňování proto nic měnit nebudeme,“ poznamenal druhý z výkonných ředitelů Ted Sarandos. Netflix tedy nechystá obecný přechod k modelu, při němž každý týden vychází pouze jedna epizoda.
Vedle filmů a seriálů přidává služba další formáty. Živé pořady mají letos spotřebovat přes pět procent rozpočtu na obsah, ale vytvoří jen přibližně jedno procento celkové doby sledování. Pro Netflix jsou přesto důležité, protože přivádějí nové zákazníky a vytvářejí atraktivní reklamní prostor. Netflix plánuje další utkání ligy amerického fotbalu National Football League, baseballové přenosy a zápas boxerů Tysona Furyho a Anthonyho Joshuy.
Videopodcasty mají službě získat pozornost uživatelů během dne a na mobilních telefonech, tedy mimo hlavní večerní čas. Netflix proto rozšiřuje spolupráci s tvůrci, mezi které patří Jay Shetty, Martha Stewartová nebo sourozenci Kate a Oliver Hudsonovi. Od srpna nabídne v některých zemích také lifestylový obsah vydavatelství Condé Nast, Hearst a People.
Méně časté budou naopak souhrnné údaje o sledovanosti. Statistický přehled What We Watched přestane vycházet dvakrát ročně. Od roku 2027 ho Netflix zveřejní pouze jednou ročně v prvním čtvrtletí.
Týdenní žebříčky a statistiky jednotlivých titulů mají zůstat zachované. Firma změnu vysvětluje snahou oddělit údaje o sledování od hospodářských výsledků. Pro producenty, konkurenty a analytiky to ale znamená méně častý přístup k souhrnným datům.
Celoroční výhled společnost výrazně nezměnila. Očekává tržby mezi 51 a 51,4 miliardy dolarů, meziročně o 13 až 14 procent více. Ve třetím čtvrtletí počítá s růstem tržeb o necelých 12 procent. V regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky čtvrtletní tržby poprvé překročily čtyři miliardy dolarů.
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