Netflix poprvé použil umělou inteligenci na efekty a pumpuje další miliardy do obsahu

Streamovací gigant Netflix v rámci komentáře k výsledkům za druhé čtvrtletí roku 2025 popsal několik strategických inovací. Firma poprvé potvrdila využití generativní umělé inteligence pro finální vizuální efekty ve svém seriálu, vysvětlila přelomové partnerství s tradiční televizí a zhodnotila zcela nové uživatelské rozhraní, které má podpořit dobrý divácký zážitek.

Vedení firmy odhalilo, že Netflix úspěšně implementoval finální záběry vytvořené pomocí generativní AI do jednoho ze svých originálních seriálů. Konkrétně šlo o argentinský sci-fi hit Eternaut, kde tvůrci potřebovali vytvořit scénu hroutící se budovy v Buenos Aires.

Jeden ze dvou generálních ředitelů Ted Sarandos vysvětlil, že cílem není jen úspora nákladů, ale především rozšíření tvůrčích možností. „Stojíme si za tím, že AI představuje neuvěřitelnou příležitost, jak pomoci tvůrcům dělat filmy a seriály lepší, nejen levnější. Skuteční lidé dělají skutečnou práci, jen s lepšími nástroji,“ odpověděl Sarandos na otázku od zástupce jednoho z investorů.

Konkrétní sekvence byla díky AI dokončena desetkrát rychleji, než by bylo možné tradičními metodami, a za zlomek nákladů, které by jinak byly pro projekt s daným rozpočtem neúnosné. Na řešení se podílel interní inovační tým, který se specializuje na vizuální efekty.





„Tato sekvence je opravdu úplně prvním finálním záběrem vytvořeným pomocí generativní AI, který se objevil na obrazovce v originálním seriálu nebo filmu Netflixu,“ potvrdil Sarandos.

Umělá inteligence bude na Netflixu sloužit také předplatitelům, tentokrát jako pomocník při výběru filmů a pořadů. „V byznysu personalizace a doporučování obsahu jsme už dvě dekády, ale přesto vidíme ohromný prostor a příležitost, jak to dělat ještě lépe právě díky generativním nástrojům,“ navázal druhý generální ředitel Greg Peters.

Firma testuje chatbota, který pomůže předplatitelům najít obsah podle přirozeně vysloveného zadání. „Řeknou třeba: Chci vidět temný psychologický thriller z osmdesátek, dostanou výsledky a mohou je dál upřesňovat způsobem, jaký v našem starém rozhraní prostě nebyl možný. Je to úžasná věc a je vidět, že veškerá práce v této oblasti funguje jako zesilovač našich obrovských investic do obsahu,“ dodal Greg Peters. Natočený obsah se dostane před oči lidem, kteří by ho přes běžné vyhledávání třeba nenašli.





Další přidanou hodnotou pro předplatitele jsou hry, i když je to zatím okrajový segment podnikání. Jejich smyslem je zvyšovat atraktivitu celé služby, udržet stávající platící uživatele a přilákat nové. Netflix sází jak na vývoj vlastních mobilních her na motivy svých hitů (např. Hra na oliheň, Black Mirror), tak na licencování velkých známých titulů (např. Grand Theft Auto).

Nenasytní diváci

Jádrem podnikání však zůstává široká nabídka filmů a seriálů. Ted Sarandos přitom znovu zopakoval, že úspěch firmy nestojí na jednotlivých hitech. „I když jsou úspěšné, tak tvoří asi 1 % celkové sledovanosti. V takovém případě potřebujete mnohem víc než jen jeden velký hit jednou za čas,“ řekl Sarandos.

Klíčová je podle něj konzistence. „Nejde o jediný hit. Jde o stabilní rytmus pořadů a filmů, a brzy i her, které naši členové opravdu milují,“ upřesnil. Tento pravidelný návyk podpoří v druhé polovině roku třeba finále Stranger Things, druhá série Wednesday a filmy jako Rivalové 2 nebo nový díl Na nože.

„Mějte na paměti, že od roku 2020 naše investice do výroby obsahu vzrostly o více než 50 %. Z necelých 11 miliard dolarů na více než 16 miliard dolarů, které očekáváme letos,“ poznamenal Ted Sarandos. V přepočtu tedy Netflix za natáčení filmů a seriálů utratí 340 miliard Kč. Jen pro srovnání, v celém českém audiovizuálním průmyslu (včetně natáčení reklam a zahraničních produkcí) se podle dat Asociace producentů v audiovizi loni protočilo 10 miliard Kč.

Vysoké výdaje na pestrý obsah se Netflixu vrací ve zvýšené sledovanosti, vyšších příjmech a vyšších ziscích. Zisky investuje zpět do firmy a vylepšování služeb.

V plánu jsou další přímé přenosy, nejenom sportovních zápasů, ale i dalších událostí. Ačkoliv živé vysílání tvoří „relativně malou část celkových výdajů na obsah“ a také sledovanosti, Sarandos popsal jeho význam pro vztah s uživateli a inzerenty.

„U živého vysílání jsme zjistili, že má nepoměrně pozitivní dopad na diskuse kolem značky, na akvizici nových předplatitelů a vypadá to, že i na jejich udržení,“ zmínil. Živé přenosy jsou také atraktivní pro inzerenty, kteří jsou prý z rostoucího počtu těchto událostí nadšení.

Chystá se prý „pár zajímavých překvapení“, nicméně potvrzený už je třeba zářijový boxerský zápas Canelo vs. Crawford nebo dva exkluzivní zápasy ligy amerického fotbalu na Boží hod vánoční (Dallas Cowboys vs. Washington Commanders a Detroit Lions vs. Minnesota Vikings).

Dalším zásadním strategickým posunem je oznámené partnerství s francouzskou televizní stanicí TF1. Od léta 2026 budou moci francouzští předplatitelé Netflixu sledovat lineární kanály a obsah na vyžádání od TF1 přímo v aplikaci Netflixu, a to bez dalších poplatků. V nabídce budou lokální seriály, soutěže i sportovní přenosy, třeba fotbalová Liga národů UEFA.

Greg Peters vysvětlil, proč takový krok dělají zrovna teď: „Hodně jsme investovali do řady podpůrných funkcí, které jsou pro tuto dohodu buď nezbytné, nebo na ně významně spoléhá. Můžete si pod tím představit funkce pro živé vysílání, reklamu, nové uživatelské rozhraní a další věci,“ řekl Peters.

Cílem je uspokojit poptávku diváků po širší nabídce a zároveň místní produkci. „Podle toho dlouhého seznamu úžasných titulů, které Ted odrecitoval, byste řekli, že náš katalog už musí stačit každému člověku na zeměkouli. Jenže od našich předplatitelů neustále slyšíme, že chtějí další a další,“ dodal Peters.

Koupit tradiční média? Ne, díky

Během hovoru s investory zazněla otázka, jestli se Netflix nechystá nakupovat zavedená média. Finanční ředitel Spencer Neumann zcela vyloučil, že by se Netflix chtěl stát vlastníkem tradičních televizních kanálů. „Slučování studií a televizních sítí bude zřejmě dál pokračovat,“ poznamenal v narážce na aktuální vlnu velkých mediálních akvizic ve Spojených státech. „Jsme ale přesvědčeni, že alespoň v oblasti klasických médií to situaci na trhu nijak zásadně nemění,“ domnívá se.

Dodal, že nakupovat tradiční vysílatele by neodpovídalo dlouhodobému podnikatelskému přístupu Netflixu. „Historicky jsme spíš budovali než nakupovali, a pořád vidíme velký prostor, kam růst, aniž bychom tento přístup zásadně měnili,“ uzavřel. Firma je v natolik silné pozici, že si může dovolit být vybíravá. Není pod tlakem, aby musela nakupovat. Soustředí se na to, co umí nejlépe.

Její inovace se netýkají jen obsahu, ale i způsobu jeho prezentace. Netflix spustil zcela přepracované uživatelské rozhraní pro televizní aplikace, které je aktuálně dostupné přibližně polovině uživatelů. Greg Peters byl při hodnocení starého designu velmi upřímný: „Řečeno na rovinu, předchozí prostředí bylo navrženo pro Netflix před deseti lety a byznys se od té doby značně vyvinul,“ prohlásil. Nové rozhraní je podle něj klíčové pro zviditelnění nových typů obsahu, především zmíněných her a přímých přenosů.





První výsledky jsou podle něj povzbudivé a překonávají data z testování. Firma chce diváky naučit, že kromě obsahu přístupného kdykoliv jsou v její aplikaci také pořady vysílané v konkrétní čas. „To je úplně jiná práce a my opravdu potřebujeme jiné uživatelské rozhraní, abychom ji dělali dobře,“ vysvětlil Peters.

Podstatným krokem, díky kterému je možné uzavírat partnerství jako to s TF1 a zavádět nové formáty, je dokončení vlastní reklamní platformy. Jmenuje se jednoduše Netflix Ads Suite. Firma má nyní plnou kontrolu nad prodejem, cílením i měřením reklamy v zemích, kde nabízí levnější tarify se zobrazováním reklamních spotů.

„Bezprostředním přínosem zavedení této platformy je jednoduše to, že inzerentům usnadňuje nákup na Netflixu,“ řekl Greg Peters. Důkazem je podle něj nárůst programatického nákupu reklamy. Do budoucna platforma umožní lepší personalizaci, kdy se reklamy budou lišit divák od diváka, a v druhé polovině roku přibude i interaktivita. Společnost by letos chtěla své příjmy z reklamy zdvojnásobit.

Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby Netflixu meziročně o 16 % na 11,08 miliardy dolarů a provozní marže se rozšířila na 34,1 %. Na základě těchto výsledků a příznivého vývoje měnových kurzů Netflix zlepšil svou celoroční prognózu. Očekává roční tržby v rozmezí 44,8 až 45,2 miliardy dolarů (nárůst přibližně o 1 miliardu).