Netflix umí pustit filmy zpomaleně či zrychleně, TikTok má potíže v USA a bojkot Facebooku nic nezměnil

Pokud by nebyl Facebook, nebyl by ani brexit. Budoucnost země, národa s tisíciletou historií, byla nastavena cizí firmou. Slova zaznívající v If you’re not terrified about Facebook, you haven’t been paying attention jsou děsivá a trefná. Jediné, v čem se občas tenhle hodně dobrý text mýlí, je, že bychom v roce 2016 nevěděli. Věděli, ale odmítali jsme to slyšet a vidět.

Kritizovat Apple je problematické, zejména pokud to uděláte na Twitteru a stav Safari označíte slovy „WebKit took the lazy way“. Náboženství a kult se kritizuje obtížně a Twitter je tradičně velmi problematické místo pro kritiku čehokoliv. Dlouhé užitečné čtení v Think lazy.

Za útokem na Twitter bylo cílené využití spear phishingu přes telefon. Útočníci cílili na zaměstnance Twitteru a dostali se tak do vnitřních sítí a následně do nástrojů pro správu účtů. Twitter to napsal v An update on our security incident. Bohužel bez bližších detailů.

Spear phishing vedoucí k útoku na Twitter měl být čistě telefonický. Tzv. vishing je sociální inženýrství, kdy někomu zavoláte a přesvědčíte ho k předání informací, které by v žádném případě neměl předávat. Nebo k vykonání něčeho, co by v této podobě nikdy neměl udělat. Řeč je o tom v Twitter hack: Staff tricked by phone spear-phishing scam a představte si to třeba tak, že útočník se vydával například za nového kolegu, který se nemůže přihlásit do systému. Dost neuvěřitelná představa.

Z hacknutí Twitteru obviněni tři lidé, včetně 17letého mladíka, který měl být hlavou celé akce. Je ve vazbě a obviněn jako dospělý z třiceti zločinů. Viz Three People Charged in Twitter Hack a Tampa teen faces 30 felony charges for hacking prominent Twitter accounts.

TELEgraficky

BrowserGap ■ Iron Harvest ■ Luckysheet ■ nano-5.0 je venku ■ Comic Code ■ grub boot error ■ EU bude řešit akvizici Fitbitu ■ window-swap.com ■ English WodNet ■ Ads Transparency Spotlight ■ playcanvas.com ■ PowerToys 0.20 jsou venku ■ Bloatbox pro Windows 10 ■ CCleaner označován jako PUP ■ Apple koupil Mobeewave

WEBDESIGN, INTERNET

Google obsazuje 41 % výsledků mobilního hledání čistě vlastními věcmi a „přímými odpověďmi“. V některých odvětvích je to ještě horší. Zajímavá analýza v Google’s Top Search Result? Surprise! It’s Google.

Medium spouští privátní betu nové podoby. Podrobnosti v A more expressive Medium.

Delicious změnilo majitele a v létě by se mělo vrátit. Alespoň něco takového slibuje Maciej Ceglowski ve vyjádření na del.icio.us. Otázkou zůstává, zda někdo v roce 2020 potřebuje bookmarkovací službu. Zajímavý je v této souvislosti starší článek Delicious už nebude ukládat záložky, služba má nového majitele, kde Maciej Ceglowski figuruje jako nový majitel už v roce 2017. Bude se historie opakovat?