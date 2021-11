Jako by je vyrobili pro sci-fi filmy. Televizní boxy s netradičními tvary a barvami

Kromě klasických čtverců a obdélníků máme ve světě televizních boxů s Androidem na výběr z různých kruhů, oválů nebo přístrojů inspirovaných filmy. Už jsme psali třeba o takovém, jehož design vycházel ze slavné série Iron Man.

A95X W2

Velkosériová výroba z čínského Šen-čenu tentokrát představuje i zařízení s vylepšenou ergonomií. V řadě přístrojů, souborně označených jako A95X, je nyní zařazen model W2, nabízející přední panel se sklonem 30 stupňů pro lepší viditelnost zabudovaného displeje.



Autor: Archiv výrobce

Televizní box střední třídy (stojí 40–50 USD podle konfigurace) samozřejmě nezůstává jen u vychytávky v podobě klopeného displeje. Nabízí čipset Amlogic S905W2 (čtyřjádro architektury ARM Cortex A35 s grafikou Mali G31, taktované na 1,8 GHz), tři varianty paměťových konfigurací – 2/16, 4/32 a 4/64 GB, HDMI port 2.1, 2× USB port typ A specifikace 2.0, optický port S/PDIF a čtečku paměťových karet microSD s podporou SDSC/SDHC/SDXC.

Konektivitu zajišťuje dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), 100Mb/s ethernetový port a Bluetooth 5.0. Operační systém je Android 11.0. Standardní podpora nového otevřeného videokodeku AV1 (MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps), kodeků VP9 (Profile-2 až do 4Kx2K@60fps) a H.265 HEVC (MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps) + zpětnou kompatibilitu s předchozími standardy.

A95X F4

U řady A95X ještě zůstaneme a ukážeme si model s označením F4, další TV box ve sci-fi designu, podobný dříve představovaným modelům IRON/IRON+.

Tentokrát jsme již ve vyšší střední třídě a nejlépe vybavený box můžeme mít až v konfiguraci Android 11.0 + 4/128 GB osazených pamětí (cca 90 USD, asijské e-shopy). V České republice je dostupný se starším Androidem 10 a paměťovou konfigurací 4/32 GB.



Autor: Vontar/YoJia Technology

Box nabízí výrobce v kovově šedé, tmavé zlaté a modré metalizované variantě. Na výběr je rovněž několik paměťových konfigurací od 2/16 GB až po 4/128 GB. Přístroj má osazený čipset Amlogic S905, zde ovšem ve verzi X4, aktuálně nejnovější evoluci této řady (architektura ARM Cortex A55, čtyřjádro s taktem 2,0 GHz a grafikou Vulkan – Mali G31). Dále máme k dispozici HDMI port 2.1 (s podporou HDMI-CEC), 2× USB port typu A, 1× 2.0, 1× rychlejší 3.0, analogový AV jack a digitální audio S/PDIF.

Stejně jako u předchozího modelu W2 i zde se o konektivitu stará dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) a 100Mb/s ethernetový port. Technologie Bluetooth je zde přítomna ve starší verzi 4.1. Opět standardní podpora nového otevřeného videokodeku AV1 (MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps). Kodeky VP9 (Profile-2) a H.265 HEVC (MP-10@L5.1) pracují s rozlišením až 8Kx4K při 24 snímcích za sekundu. Po audio stránce je podporováno AAC, DTS, Dolby Digital a Dolby Digital Plus. Poslední volbou nastavení je „Dolby Atmos in Dolby Digital Plus“.

Přístroj má také integrované programovatelné RGB podsvícení v trojcípé hvězdě na vrchním panelu. Obslužná aplikace Color LED Setting je dostupná z hlavní stránky, lze zvolit ze 4 základních variant: Default, Work, Video a Music. V každé z nich naleznete přes 20 různých módů, tři úrovně jasu a pět rychlostí změny.

Podpora online videoték: podporuje YouTube 4K, Netflix v HD nebo 4K nikoliv (Widevine Level 3). Podpora softwarových funkcí: Airplay, Miracast a DLNA (přes BlubblePnP).

T95 Plus

Ze stejného technického konceptu (ale v jiném designu) vychází celá série TV boxů ve tvaru vícehranu. První, v osmihranném provedení, se nabízí jako model „Plus“ řady T95. Má osazen čipset RK 3566 konkurenčního Rockchipu (na trhu od 2Q 2021, čtyřjádro s architekturou Cortex A-55 a grafikou Mali G-52–2EE). Nedisponuje podporou AV1, standardní podpora rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, při použití obvyklých kodeků. Na rozdíl od předchozích přístrojů, které používají různé varianty S905 od Amlogic, primárně určené do TV boxů, je RK3566 určen spíše do desktopových zařízení.

Je nabízen v různých kombinacích až do paměťové konfigurace 8 /128 GB. O spojení se stará RJ-45 port (až 1000 Mb/s), doplněný dvoupásmovou Wi-Fi (2,4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac) a Bluetooth ve verzi 4.0. Obraz zajišťuje HDMI port 2.0, přístroj podporuje videokodeky H.264, H.265 a VP9 (rozlišení až 4096×2304@60fps) a H.263, VP8, VC1 (až 1920×1088@60fps). Operační systém je Android 11.

HK1 RBOX R2/KK MAX

Druhá vývojová větev je v podobě striktního šestihranu (matky) a je k dispozici pod dvěma označeními: HK1 RBOX model R2, pod značkou Vontar (YoJia Technology) KK MAX. Dva různé potisky horní desky, dvě označení, tentýž přístroj. Je rovněž nabízen v různých kombinacích až do paměťové konfigurace 8/128 GB (4/32, 4/64, 8/64, 8/128) s OS Android 11.0.

Když se přeneseme přes poněkud nepatřičný dojem pouťového kolotoče za soumraku, který box vzbuzuje při základním nastavení, dostaneme zařízení střední třídy s rozsáhlou škálou různých nastavení a funkcí. Patří k nim měnitelná pozadí v rozlišení 1920×1080, nastavení podsvětlení na únosnou míru nebo zapnutí a vypnutí rootu přímo z menu OS. Zařízení je také osazené zmíněným novým procesorem.



Autor: Archiv autora

Šestiboké uspořádání zařízení dává dostatek prostoru pro pohodlné připojení. Přístroj disponuje HDMI portem 2.0a, dvěma USB porty typu A – 1× 2.0 a 1× 3.0, čtečkou paměťových karet (TF/microSD), optickým audiovýstupem S/PDIF a standardním ethernetovým portem RJ-45.

Konektivita zajištěna již zmíněným RJ-45 portem (až 1000 Mb/s), dále dvoupásmovou Wi-Fi (2,4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac) a Bluetooth ve verzi 4.1.

Přístroj podporuje hlasové vyhledávání na Googlu, technologie Miracast, Airscreen a DLNA.

Jak si ukážeme dále, každý z přístrojů používá jiný launcher a hlavní stranu. Hlavní strana je vizuálně i funkčně lépe zpracovaná u KK MAX, RBOX sází na jedno ze starších, ale osvědčených standardních AOSP provedení.

Pro úplnost si řekneme, že následující model R3 je v kruhovém provedení „puck“ (rovněž čipset RK 3566, až 4/64 GB) a předchozí R1 (mini) v obvyklejším čtvercovém provedení se zaoblenými rohy a potiskem orlí hlavy na vrchním panelu (základní model s čipsetem RK 3318).



Autor: Archiv autora

RBOX R1 a RBOX X4

U RBOXů ještě zůstaneme. Máme zde dva přístroje v provedení „atletický ovál“. Loňský model R1 s low-endovým čipsetem Rockchip RK 3318 (OS Android 10) a hned vedle něj nový X4 s poslední verzí řady 905X společností Amlogic, S905X4 (OS Android 11).

Přístroje sdílejí stejně navržený case s totožně osazenými porty. Lze je oba pořídit v paměťových konfiguracích 4/32, 4/64 a 4/128 GB (model R1 také i v nižším provedení 2/16 GB).

Liší se dvěma aspekty. U novějšího X4 jsou v obloucích oválu malé mřížky (ovšem nikoliv vždy, existuje i verze bez mřížek v jiném barevném provedení, která ale končí na 4/64 GB). Drobný rozdíl je také ve velikosti. Poznámka na okraj: v rámci jednodenní slevové akce bylo možné pořídit nový X4 ve stejné konfiguraci podstatně levněji než ten starší.



Autor: Archiv autora

Odlišnosti se skrývají uvnitř (popisovány jsou nejvyšší varianty se 4/128 GB paměťovou kapacitou). Model R1 nabízí procesor RK 3318 (čtyřjádro Cortex A-53 s grafikou Mali-450) a operační systém Android 10. Osazeno 1× USB 2.0 a 1× USB 3.0, HDMI 2.0a s podporou rozlišení 4k@60Hz a HDR10, analogový AV jack, digitální audiovýstup S/PDIF a čtečka paměťových karet (TF/microSD).

Konektivitu zajišťuje standardní ethernetový port RJ-45 (10/100 Mb/s), dvoupásmová Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n) a technologie Bluetooth ve standardu 4.0.

Podpora videokodeků H.264, H.265 a VP9 při rozlišení 4K, VC-1, MPEG-1/2/4 a VP6/8 při rozlišení 1080p (grafika Mali-450 je už přece jenom osvědčený, ale již poněkud letitý „držák“).

Letošní model X4 disponuje operačním systémem Android 11.0 a poslední verzí čipsetu Amlogic S905X4 (čtyřjádro Cortex A-55, grafika Vulkan G31 MP2). Osazen 1× USB 2.0 a 1× USB 3.0 (Type A), HDMI 2.1 s podporou rozlišení až 8Kx4K@24fps, podporou Dynamic HDR a HDMI-CEC, analogový AV výstup (480i/576i SD), digitální audiovýstup S/PDIF a čtečka paměťových karet (TF/microSD).

O konektivitu se zde stará ethernetový port RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), dvoupásmová Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 b/g/n/ac) a Bluetooth 4.0/4.1 (podle výrobce) s podporou hlasového ovládání.

U Amlogic čipsetů posledních řad (X3/X4) se o video stará dedikovaná technologie AVE-10. Zkratka značí Amlogic Video Engine, generace 10. U S905X4 se při použití kodeků AVS2 (Profile2), H.265 HEVC (MP-10) a VP9 (Profile2) dostaneme na maximální podporované rozlišení 8Kx4K při 24 snímcích za sekundu, AV1 (MP-10) na 4Kx2K@60fps, H.264 AVC (HP@L5.1) na 4Kx2K@30fps. Ostatní starší kodeky (kupř. MPEG-4 nebo VC-1) pracují s maximálním rozlišením 1080p@60fps.

Zpět k tradičnějšímu čtvercovému modelu, který někteří výrobci „vylepšují“ různými prolisy nebo více či méně vkusnými potisky. Krátce se vrátíme k modelu zmiňovanému na závěr předchozího článku o Android boxech.

X88 Pro 20 je přístroj v maximalistické konfiguraci 8/128 GB pamětí, osazený již zde zmiňovaným čipsetem Rockchip RK 3566, o jehož chod se stará operační systém Android 11. K dispozici jak s klasickým infračerveným dálkovým ovladačem, tak v Bluetooth provedení s integrovaným mikrofonem. HDMI 2.0a (VP9, H.264, H.265 až do rozlišení 4096×2304@60fps), 2× USB typu A, dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), ethernetový port RJ-45 10/100/1000. Nechybí čtečka paměťových karet microSD o kapacitě až 64 GB.

TV boxy X98 mini jsou vyzdobeny podsvícenou zeměkoulí a X98 mini+ akrylovou raženou planžetou. Oba přístroje mají operační systém Android 11, čipset Amlogic S905W2 s grafikou Vulkan G31 MP2 a podporu HDR10+ a kodeku AV1.

Fotogalerie různých designů přístrojů z aktuální asijské nabídky:

Na závěr zpět do nabídky českých e-shopů. I k nám dorazila vlna „designových“ přístrojů. Toto je spíše typická ukázka, jak to opravdu nedělat. Ve „slevě“, ale stále v ceně standardního TV boxu s nejnovější verzí Androidu nabízet cosi s dolarovým ovladačem a Androidem 7… Bez komentáře.