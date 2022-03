Neuvěřitelný ruský notebook, Intel postaví továrnu ve východním Německu, ARM propustí tisíc lidí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel v Evropě investuje 33 miliard eur do posílení výroby čipů. Z toho 17 miliard eur půjde do nové megatovárny v německém Magdeburgu. Východní Německo tak potvrzuje svou silnou polovodičovou pozici, viz naše reportáž z Drážďan. Spolková vláda má přispět pobídkami a úlevami v řádech miliard eur. Intel dále investuje 12 miliard eur do rozšíření již fungující výroby v Irsku. Ve Francii se má rozšířit výzkum a vývoj a investice půjdou i do některých dalších evropských zemí. V Česku má Intel R&D v Brně, kde koupil část firmy Netcope.

ARM propustí asi tisíc lidí. To je kolem patnácti procent celkové pracovní síly. Většina zrušených pozic bude ve Velké Británii a Spojených státech. Jak píší Financial Times, tento krok navazuje na plány ARMu vstoupit na burzu (majitelem je japonský SoftBank) a fakt, že nevyšel prodej do rukou Nvidie.

AMD představilo nové procesory Ryzen ze série 5000 a 4000. Modely 5700X, 5600 a 5500 běží na Zen 3 a mají osm jader a šestnáct vláken, respektive šest a dvanáct. 5700X vyjde na 299 dolarů, slabší dva modely na 199 a 159 dolarů. Jde o doplnění nabídky včetně cenově zajímavých kusů a snaze zde něco udělat s cenami Intelu. Letos se očekává příchod Zen 4. Na trh také míří již dříve představený 5800X3D za cenu 449 dolarů.

Izrael se potýkal s největším DDoS útokem ve své historii. Nešla kvůli němu řada vládních webů a probíhá šetření dopadů. K akci se přihlásil Írán, který Izrael obviňuje z organizování útoků na kritickou infrastrukturu. Írán například měl překazit útok na jadernou elektrárnu Fordow.

Jak může Rusko zareagovat na stopky kolem dodávek zahraniční výpočetní techniky? Třeba notebooky BitBlaze, které v sobě mají ARM procesory Baikal. Pohled na přiložené video je nicméně výmluvný, stejně jako výdrž na baterii do tří hodin, tloušťka pět centimetrů a podobně. Nehledě na nutnost vyrábět u TSMC a spol.

Z ruského App Storu od invaze na Ukrajinu zmizelo sedm tisíc aplikací a her, informuje TechCrunch. Rusko zároveň rozjíždí rozsáhlou blokaci VPN služeb, což jde v ruku v ruce se zakazováním aplikací typu Instagram.

Situace dopadá také na Yandex, tedy ruský Seznam či Google. EU například uvalila sankce na člena představenstva, firma nemá přístup k serverům a finančním trhům, takže bude problémy s dluhy. Něco shrnuje TechCrunch. Yandex také chtěl rozjet vývojové centrum v Praze, ovšem zájemci o práci už často nemají zájem. A lidi z Ruska dovézt nejde, Česko neuděluje víza.

Ukrajinské podniky Ingas a Cryoin zastavily dodávky vysoce čistého neonu nutného pro výrobu čipů. Tyto dvě společnosti přitom stojí za zhruba polovinou světových dodávek. Výrobci mají zásoby a snaží se hledat další dodavatele.

Čínská megapole Shenzhen je v lockdownu, vyskytla se tam vlna covidu. To začíná mít dopady i na tamní hi-tech sektor a výrobu, produkci musel odstavit například Foxconn. To se projeví na dodávkách zákazníkům typu Apple.

Britský antimonopolní úřad se zaměřil na spojení Avastu a NortonLifeLock. Firmy musí do pěti dnů vyvrátit obavy ohledně narušování hospodářské soutěže, jinak dojde na detailní přezkoumání celé akce. Spojení se už jednou kvůli regulátorům přesunulo.

Čínští vědci vytvořili tranzistor s nejtenčím hradlem. Tvořeno je grafenem. Za projektem stojí odborníci z Tsinghua University, text byl publikován v Nature.

Huawei je stále největším telekomunikačním dodavatelem. Podle Dell’Oro Group drželo v roce 2021 podíl 28 procent. Ericsson a Nokia byly na 16 procentech. Huawei ale postupně ztrácí silné postavení v Evropě, a naopak to zachraňuje dominantní postavení doma v Číně.

Čínská firma Hikvision plánuje nakoupit bazarové výrobní čipové stroje ASML. Jeden z největších hráčů na trhu s chytrými bezpečnostními kamerami, který má velký tržní podíl i v Česku, si tak bude moci vyrábět vlastní čipy a kličkovat mezi americkými sankcemi.

SiFive získává investici dalších 175 milionů dolarů. Hodnota firmy je 2,5 miliardy dolarů. SiFive je taková větší americká konkurence pro brněnský Codasip. Zabývá se vývojem čipů postavených na RISC-V. SiFive také prodává sekci OpenFive do rukou Alphawave, a to za 210 milionů dolarů. Společnost tak má hodně kapitálu na další obsazování trhu.

DirectStorage je nyní k dispozici také pro Windows. Microsoft zveřejnil SDK. Vývojáři her budou moci používat čtení a dekompresi dat bez toho, aniž by se zatěžoval procesor. Zapojí se GPU a NVMe SSD. Microsoft už DirectStorage používá v nových Xboxech. Nvidia a IBM představily ještě pokročilejší funkci, nese název Big Accelerator Memory.

Byznys s privátními 5G a LTE sítěmi v roce 2026 dosáhne na 8,3 miliardy dolarů. Loni to bylo 1,7 miliardy dolarů, uvádí IDC. U nás do privátního 5G investují zejména T-Mobile (desítky milionů do univerzitních sítí a tři velké projekty v chodu) a Budníkův Thein. V Evropě jsou zatím nižší desítky privátních sítí. Raší například v Německu, kde má průmysl k dispozici 100MHz spektrum. Tamní Telefónica staví takové sítě pro Daimler. Nejdále je Čína, kde je přes třicet firem s nabídkou privátního 5G. V Číně se díky tomu automatizují doly, přístavy a podobně. Do řady projektů se zapojuje Huawei.

SentinelOne za 616 milionů dolarů kupuje firmu Attivo Networks. Kyberbezpečnostní hráč, který za miliardu buduje vývoj v Praze, získal hráče v oblasti identity based detekci hrozeb.