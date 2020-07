Neznámé detaily. Jak Jaromír Soukup vyhrál spor o své pořady s vysílací radou

Majitel televize Barrandov a její hlavní moderátor v jedné osobě si za poslední dobu připsal dvě vítězství nad Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Díky úspěšným žalobám nemusí Jaromír Soukup platit statisícové pokuty za výroky ve svých pořadech.

Nakonec bude muset v přelomových případech rozhodnout až Nejvyšší správní soud. Vysílací rada upozorňuje, že pokud by se ujala právní argumentace, kvůli níž byly pokuty zrušeny, stával by se z úřadu arbitr pravdy.

Problém se týká toho, jak chápat požadavek na objektivní a vyvážené informace, který musí ve zpravodajství a publicistice dodržovat všechny televizní stanice. Vysílací rada před udělením pokuty mimo jiné zvažuje, jestli dostala prostor k vyjádření druhá strana, například kritizovaná firma.

Jaromír Soukup ve svých pořadech typicky mluvil o kauzách a firmách, aniž by jeho tvrzení mohl kdokoliv z nich korigovat. Proto dostala TV Barrandov například pokutu 200 tisíc korun za pořad Moje zprávy, ve kterém se Soukup vyjadřoval ke státním zakázkám pro reklamní agenturu Dorland.

Stáhněte si v PDF: Rozhodnutí RRTV o pokutě pro TV Barrandov za pořad Moje zprávy o agentuře Dorland a kampani Česká ryba

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání po zhlédnutí pořadu rozhodla, že Soukup v pořadu vydával svá tvrzení za fakta, nedal nikomu prostor k vyjádření a celé pojetí bylo jednostranné. Moderátor necitoval ani opačné názory. „Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců,“ vysvětlil úřad, proč dal Soukupovi pokutu.

Televize Barrandov rozhodnutí o pokutě napadla u soudu. Nelíbila se jí ani výška pokuty, ani zdůvodnění. Argumentovala, že „po ní nelze bez dalšího žádat, aby ke každému tématu dala prostor k vyjádření všem dotčeným osobám“. Na publicistiku prý také není možné klást stejně náročná měřítka jako na zpravodajství.

Vysílací rada před soudem namítala, že „není v jejích možnostech ani kompetencích posuzovat pravdivost skutkových tvrzení“. Pořad měl celospolečenský dosah, informoval o významném tématu, a je proto třeba chránit právo diváků na to, aby byli vyváženě informováni. Barrandovu mimo jiné přitížilo, že mediální skupina Jaromíra Soukupa podniká i v reklamě a marketingu, takže nešlo o nějaká laická vyjádření.

Městský soud v Praze souhlasil s tím, že k porušení objektivity a vyváženosti by postačilo, že byl pořad odvysílán, aniž by v něm bylo prezentováno vyjádření dotčených stran. Jenže vysílací rada zdůvodnění pokuty rozšířila o dovětek, že se Soukupův pořad snažil „ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců“. A v tu chvíli u soudu narazila. Nijak totiž nevysvětlila, jak na to přišla. V odůvodnění pokuty pro tento dodatek nebyla žádná opora.

„Snahu ovlivnit názory diváků nelze automaticky vyvozovat ze závěru, že v posuzovaném pořadu nebyl dán dotčeným osobám prostor k vyjádření,“ namítla soudkyně Viera Horčicová. „Pokud se však (RRTV) při odůvodnění svého rozhodnutí vydala takto úzkou cestou, měla na ní setrvat a jiné závěry neuvádět. Aby totiž bylo možné tvrdit, že prezentované informace byly účelově vybrané či zasazené do zavádějícího kontextu, bylo by nutno uvést, které další relevantní informace k prezentovanému tématu (TV Barrandov) v pořadu neuvedla či v čem byl kontext příspěvku zavádějící,“ uvádí rozsudek.

Stáhněte si v PDF: Rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil pokutu pro TV Barrandov za pořad Moje zprávy

Podle pražského Městského soudu je pro zjištění, zda TV Barrandov skutková tvrzení v pořadu prezentovala objektivním způsobem, primárně důležité, zda tato tvrzení nebyla zjevně lživá, překroucená, prezentovaná v zavádějícím kontextu, nedostatečně oddělená od hodnotících soudů, případně nedostatečně podepřená odkazy na zdroje. Vyplývá to z opakovaných nálezů a rozhodnutí Ústavního soudu, potažmo Nejvyššího správního soudu.