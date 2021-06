NFT trh pod drobnohledem 2: co se nejvíc prodává a za kolik

Soudě jen podle článků z bulvárních krypto webů a některých celoplošných médií to vypadá, že bublina přeci jenom splaskla a nyní zbývá již jen pláč a skřípění zubů. Už minule jsme zmínili některé fundamentální důvody, proč je od něčeho takového NFT trh rozhodně daleko. Pojďme se nyní na věc podívat trochu víc řečí čísel a také si udělat obrázek, jak vlastně celý světový NFT trh dnes vypadá.

Co se týče dat, budeme vycházet hlavně z nonfungible.com, takže by asi bylo fér na rovinu přiznat, že veškeré vyvozené trendy se týkají hlavně aktivity na první vrstvě Etherea.

Kolaps, který se nekonal (v datech)

Když se podíváme na týdenní průměry prodejů a aktivní peněženky za poslední období, vypadají data zdánlivě děsivě. Hlavně ten nedávný 40% meziměsíční propad lze oddiskutovat jen těžko a z roční perspektivy vypadá lineární graf prodejů jako ukázková spekulativní bublina.

Pokud ale protáhneme graf objemu týdenních prodejů jen trochu dále do minulosti, uvidíme, že trh setrvale a bez velkých výkyvů rostl po celý závěr loňského roku a tato růstová křivka se navzdory masivnímu květnovému propadu za půl roku nijak nezměnila.

Slovy čísel můžeme říci, že ke dni 28. prosince dělal celkový týdenní objem prodejů NFT tokenů na dominantní platformě, kterou je Ethereum, 1 180 502 amerických dolarů, zatímco k 31. květnu letošního roku byl (navíc jen za první tři dny posledního týdne) objem 70 623 544 dolarů. Jinými slovy, navzdory návratu z parabolického růstu (kdy se během dvou vrcholů trh vyšplhal v týdenních objemech na 273 021 929 a 293 982 744 dolarů) je celý trh stále v růstovém trendu.

Podobná je i situace z pohledu aktivních peněženek, navzdory květnovému masivnímu propadu je to 2390 kupujících za poslední týden minulého roku (ovšem měřeno k 28. 12.), versus 7371 k 31. květnu (opět navíc jen za první tři dny týdne). I pokud se tedy odpoutáme od parabolického růstu během letošní NFT horečky a budeme pracovat jen s nekonzervativnějšími hodnotami, jsme na trojnásobku od začátku roku.

Pokud se naopak podíváme na prodejce NFT tokenů, jejich počet během celé první poloviny roku stoupal téměř pravidelně. Zatímco na začátku roku připadalo na týdenní objem 1500 prodejců, nyní jich je okolo 6000 tisíc. Lokální dno z minulého měsíce představuje „pouhých“ 4 947 prodávajících, což je ale stále více než trojnásobek lednových čísel.

Samotné prodeje kopírují stejný vzorec, 7134 prodejů na začátku roku versus 24 916 na konci letošního května. Pokud zprůměrujeme čísla prodejů a počty nakupujících uživatelů, zjistíme, že zatímco předtím vycházelo 2,9 prodaných tokenů na jednoho nakupujícího za týden, nyní je to 3,3. Ano, jistě, je to velmi hrubá matematika, ale základní fakta jsou jasná. Navzdory propadu se počet kupujících i prodávajících znásobil, ve hře se točí násobně více peněz a prokazatelně roste i počet prodaných tokenů na jednoho uživatele.

Co jsou NFT ve zkratce

Non-fungible tokeny jsou na veřejném blockchainu založená digitální aktiva, vytvořená pro reprezentaci jedinečných digitálních předmětů a potvrzení jejich vlastnictví. Tím může být například digitální obraz, sběratelská kartička nebo předmět ze hry. Podobně jako s klasickým kryptoaktivem jej lze držet, převádět nebo prodat jinému uživateli kryptoměnové peněženky a vlastnictví lze snadno dohledat a potvrdit. Na rozdíl od jiných kryptoaktiv ale mají záměrně omezenou fungibilitu (zaměnitelnost). Pokud například umělec naváže své dílo na NFT token, budoucí majitel takového díla jej dostává spolu s unikátním tokenem, který potvrzuje autenticitu digitálního díla i jeho vlastnictví. Nejvíce NFT dnes vzniká na ethereovém standardu ERC721. Standard definuje například to, jakým způsobem je sledováno vlastnictví a pohyb individuálních tokenů v bloku, což umožňuje v blockchainu rozlišit non-fungible tokeny od těch ostatních.

Trochu jiný pohled

Ač by si to někteří analytikové přáli, protože to lépe sedí do tulipánového narativu, NFT boom neodstartoval ani prodejem prvního tweetu Jacka Dorseye, a dokonce ani digitálním artworkem The First 5000 Days amerického umělce Mikea Winkelmanna (Beeple), který se vydražil za rekordních 69 milionů dolarů. Již před tím šlo o fungující a relativně prosperující trh, jehož páteř tvořila vlastní projektová nika.

Pojďme se nyní podívat na osm z těch největších (limitem je pouze provoz na Ethereu) a posuďme, zda byl letošní NFT boom jen hyperbolickou anomálií, kterou uměle nafukovalo několik projektů s dobrým PR. Jmenovitě se jedná o legendární CryptoKitties, Decentraland, dále Avastars, Artblocks, fotbalová sběratelská karetní hra Sorare, The Sandbox, Ethereum Name Service a MakersPlace.

Ačkoli jeden z projektů vykazuje výrazně vyšší volatilitu než zbytek trhu, celkově lze konstatovat, že hodnota každého jednotlivého projektu (a to dokonce navzdory současnému celkovému ochladnutí na trhu kryptoměn) od začátku roku viditelně vzrostla a trend zůstává vzestupný i na dále.

Anomálie zde ale přeci jenom jsou, jsou to legendární CryptoPunks Johna Watkinsona a Matta Halla z léta 2017 a tržiště Super Rare, které skutečně mají svůj podíl na přifukování spekulativní bubliny a díky astronomickým cenám tokenů a také jarním objemům prodejů psali mediální titulky. Právě tyto dva projekty mají lví podíl na optickém masivním propadu celého NFT trhu.

Ani zde to ale nevypadá na splasknutí bubliny a běh zombie trhu. Zatímco v prosinci se cena za jeden pixelový obrázek pohybovala okolo 9400 dolarů, nyní se konsolidovala na 50 800 dolarech, což je sice skoro polovina od březnového a květnového vrcholu, ale také pětinásobné zhodnocení.

Když se podíváme na počet denních transakcí a srovnáme jej s brutálním nárůstem poplatků na fee marketu, který nyní již patří naštěstí minulosti (vrchol byl v květnu), můžeme konstatovat, že ani nesmyslně vysoké poplatky neodradily nadšence do non fungible tokenů od jejich nákupu a vzájemného sekundárního směňování.

Na něco jsme zapomněli?

Jedna věc v tomhle srovnání není úplně fér. Při tom kontinuálním dolarovém zhodnocování jsme zapomněli započítat do hry jeden externí faktor, a to hodnotu platebního tokenu, který celý tenhle trh pohání – Etheru.

Zopakoval se zde efekt z období ICO horečky. Odliv volných Etherů z trhu a vytrvalý růst hodnoty Etheru v průběhu května mechanicky zvýšil také hodnotu na ethereovém protokolu postavených NFT tokenů (dnes převážně ERC721).

Tentýž efekt se pak na konci května odrazil na poklesu objemu zobchodovaných peněz na NFT trzích. To je ale do jisté míry detail a rozhodně se jím nedají odbýt zbylé zmiňované metriky.

Trh v datech

Na závěr se podíváme na slibované rozložení NFT trhu. Data jsou platná pro uzavřený první kvartál a opírají se o NFT Quarterly Report Q1 2021 z Nonfungible.com.

V prvním čtvrtletí 2021 tedy bylo aktivních 142 863 peněženek, které měly interakci alespoň s jedním NFT smart kontraktem (za Q4 2020 to bylo 112 311 a ve Q1 2020 jen 55168), 73777 kupujících (za Q4 2020 to bylo 33 821 a za Q1 21 770 ), 33377 prodávajících (za Q4 2020 to bylo14 558, ve Q1 14 643) a zobchodovalo se 2 020 942 331 amerických dolarů (za Q4 2020 93 844 548 a za Q1 15 289 191).

Jaká byla nejlikvidnější aktiva

Jedničkou je bezpochyby fotbalová hra Sorare s 137 989 prodeji, z toho 53 % tvořil primární trh a 47 % obchody mezi hráči. V první desítce se dále nachází Artblocks s 28 145 prodeji, z toho 73 % se odehrávalo na primárním trhu, Hashmasks HM s 24 234, z toho 55% připadá na primární trh, Ethereum Name Service s 22 224, kde primární trh tvoří 97 % všech prodejů, Cryptokitties s 20 978, kde 16 % tvoří primární trh a 84 % breading a prodej mezi hráči, Axie Infinity s 19 921 prodej, kde na primární trh připadá 84 %, The Sandbox s 11 110 prodeji, kde na primární trh připadá 22 % prodejů, Avastars s 8935 a 87 % prodejů na primárním trhu, SuperRare s 6554 ( 59 % primární trh) a Foundation s 5567 prodeji (pouze přes primární trh). Zajímavé je, že se do první desítky nejlikvidnějších projektů neprobojovaly CryptoPunks, při ceně za token jednoho tohoto pixelartu se ale nelze ani zase tak příliš divit.

Jak vypadaly nejdražší prodeje za první čtvrtletí

Skokanem nejen roku a dosavadním absolutním rekordmanem se stal tokenizovaný obraz The First 5000 Days od umělce Mikea Winkelmanna (Beeple), který se vydražil v umělecké aukční síni Christie’s za 69 346 250 amerických dolarů. Také další dvě příčky obsadil tentýž umělec, a to s obrazy CrossRoads (6600 000 dolarů) a Ocean Front (6 000 000 dolarů) prodanými přes digitální marketplace Nifty Gateway. Ve všech třech případech se jednal o primární prodej.

Specifickým případem na hranici umění a nespecifikovaného sběratelského předmětu jsou pak Cryptopunks, ty nejdražší se letos na jaře prodaly za 4200 Etherů (asi 7,7 milionu dolarů). Pro srovnání, nejbližší další umělecké dílo, obraz Death Dip, se prodal jen za 1000 ETH, tedy asi 1,7 milionu dolarů.

Mezi herními sběratelskými kartami vévodí dvě karty formulí z herního projektu F1 Delta Time prodané za 289 000 dolarů na sekundárním a za 262 200 na primárním trhu. Z nesportovních her to pak nejdále dotáhl token z evoluční hry Axie Infinity prodaný na sekundárním trhu za 35 Etherů (asi 62 tisíc dolarů).

Asi nejméně zajímavou kategorii představují prodeje tokenizovaných virtuálních pozemků a služby, čestnou zmínku zde věnuji prodeji domény degengod.eth, kterou kupující pořídil na sekundárním trhu za 25,62 Etherů (48 659 dolarů).

Jak vlastně vypadá současný NFT jako celek?

Kategorie sběratelských předmětů, u nichž to vše před několika lety začalo, tvoří stále 48 % celkového dolarového objemu ze všech sledovaných NFT projektů. Skokanem roku se ale stala kategorie umění, která tomuto segmentu momentálně zdatně sekunduje (v prvním čtvrtletí tvořila 43 % trhu), třetí nejsilnější kategorií a rozhodně tou nejlikvidnější je sport a sportovní TCG hry, ty se ale na celkovém koláči NFT obchodů podílejí pouze 4 %, v závěsu následuje prodej virtuálních pozemků se 3 % a hry se 2 %, služby se na NFT trhu z hlediska zobchodovaných objemů podílejí zcela zanedbatelným způsobem.

Nejvěrnější uživatele mají sportovní TCG hry, kde projekt po zakoupení nadále pravidelně navštěvuje 14,85 % hráčů, a nejméně virtuální pozemky (5,39 %).