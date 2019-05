 »  Noční směna bez lidí a čipy v rukou. Jak vypadá továrna, kde práci přebírají roboti a AI

Továrna Gimo rozjela projekt automatizace, který v podstatě trvá už od roku 1961, kdy sem koupili prvního robota. Dnes jsou jich ve dvou komplexech více než čtyři stovky. „Aktuálně zvládáme plně autonomní noční směnu (20:30 až 5:30) a vše směřuje k téměř kompletní automatizaci,“ popisuje Nord. „Produkce bez lidí – to je to, kam směřujeme. Už nyní můžeme prezentovat, že šest lidí dnes zvládne desetkrát větší produkci než dříve lidí čtyřicet.“

Švédsko je země, která je takových experimentů plná. Za motor evropského průmyslu a automatizace je obecně považováno spíše Německo, to ale zároveň k velké spoustě věcí přistupuje dost konzervativně. Švédové mají na svých zhruba deset milionů obyvatel úspěšný průmysl a technologický sektor, a to i díky firmám jako Volvo, ABB, Ericsson, Vattenfall, Spotify, Electrolux nebo Sandvik. Další inovace napojené na digitalizace testují značky IKEA či H&M.

„Tady mám přehled o aktuálních datech z výroby,“ říká Nord a namíří svůj iPhone k ruce. Tím se přihlásí do interního systému a nástroj Power BI od Microsoftu mu vyfiltruje data z továrny, která jsou uložená v cloudu Azure. Podobně se lze přihlašovat i přes NFC čipy nalepené na sloupech komplexu. Ověřit se také může při uvedení jednoho z výrobních strojů do provozu.

Claes Nord ho využívá ve svém soukromí k běžným věcem, jako je přihlašování do počítače, odemykání domu a podobně. Společně s kolegy v práci se ale rozhodl, že by mohli začít zkoušet zapojit čipy i do pracovního procesu.

„V celé zemi je nás přes pět tisíc. Tady ve firmě zatím čtyři, kteří s tím experimentují dobrovolně,“ popisuje Claes Nord v obci Gimo asi hodinu a půl jízdy autem od Stockholmu. Ukazuje přitom na místo mezi palcem a ukazovákem své levé ruky, kde nahmatává implantovaný podkožní čip. Tuto NFC technologii už si začali do svého těla „instalovat“ také Češi , obyvatelé skandinávských zemí ale obecně patří mezi největší nadšence, kteří zkouší, co jim takový čip umožní dělat v běžném životě.

Autonomní „ještěrky“ využívají počítačové vidění a soustavu senzorů na zdech. Mají dobrou reakční dobu i schopnosti, takže když před ně nečekaně vstoupíte, hned se zastaví a čekají, až se uvolní cesta. Jakmile jim dojde elektřina, dojedou se nabít do jedné z řady nabíječek rozmístěných všude po halách. Nabití proběhne během sedmi minut.

Mozek místo rukou

V Gimo je skoro nemožné v běžné výrobě potkat tradiční dělníky. To ovšem neznamená, že by zde lidé vůbec nefigurovali. Ve zdejší továrně pracuje 1450 zaměstnanců, ale postupně mizí z pozic vyžadující svaly a přesouvají se tam, kde je třeba mozek. „Byly doby, kdy jste k nám do továrny mohli přijít bez nějakého většího vzdělání a začít pracovat. To je dnes nemožné, potřebujeme mnohem větší dovednosti a vědomosti,“ pokyvuje hlavou Nord.



Autor: Jan Sedlák

To například znamená, že v továrně Sandviku v Gimo pracuje 250 lidí, kteří se starají o vývoj vlastních interních robotů, jako jsou právě ti na přepravu materiálů. Dalších 160 lidí se pak stará o jejich údržbu. „Tohle je důležitá část. Když si vytvoříme vlastní stroje, můžeme je přimět dělat to, co ostatní stroje nezvládnou,“ říkají inženýři.

Jedny z těchto mašinek zajišťují třeba kontrolu kvality. Hotové výrobky jsou automaticky snímány kamerami a pořízené obrázky posuzuje software využívající počítačové vidění a strojové učení. Díky tomu se dají odhalit případně defekty bez toho, že by jednotlivé výrobky musel zkoumat člověk. Podobně probíhá měření – stroj si vybírá senzory, které na měření potřebuje, a sám jednotlivé součástky přesně dokumentuje. Jinde zase kamery hlídají nákladový a vykládací prostor, a brání tak případnému konfliktu strojů a lidí.

V Sandvik Coromant ve švédských lesích se technologiemi kolem umělé inteligence, strojového a počítačového učení zabývá asi šedesát lidí. Většina ze zaměstnanců, které během prohlídky potkáme, je vesměs hodně mladá.

„Velká část lidí odešla do důchodu a nahradili jsme je stroji a také mladými profesemi, které k automatizaci potřebujeme. Obecně je ale těžké schopné lidi sehnat. V roce 2007 jsme si proto založili vlastní školu. Asi polovina absolventů se k nám připojí a další jdou na vysokou školu. Pak se k nám vrátí jako inženýři,“ uvádí Nord.



Autor: Jan Sedlák

Jednou z mladých pracovnic je Maria, které je něco přes dvacet a v provozu továrny zajišťuje různé práce, které ještě nejsou automatizované. „Firma do mě investuje, abych zde našla uplatnění dále. Vyslala mě například nějakou dobu sbírat zkušenosti do Spojených států,“ popisuje Švédka u jednoho ze strojů.

„V budoucnu tady pořád budou pracovat lidé, ale budou dělat úplně jiné věci,“ navazuje dále manažer při průchodu kolem zdi, kde jsou vyvěšené fotky zaměstnanců a u nich nápis „hrdinové“.

Více dat, než je zatím potřeba

Jednou z věcí, která v automatizaci výroby Sandviku hraje čím dál větší roli, jsou data. Coromant začal instalovat senzory do strojů už asi před patnácti lety a začal sbírat všemožné údaje. Firma se řídila heslem „sbírej více dat, než zrovna potřebuješ, protože nikdy nevíš, kdy ta data potřebovat budeš“. Na využití získaných údajů přichází postupně a historicky nasbírané údaje pak mohou při analýzách a strojovém učení pomoci i zpětně.



Autor: Jan Sedlák

Továrna tak vygeneruje přes 200 milionů datových záznamů každý den a zároveň denně proběhne 1500 analýz. Tyto údaje primárně slouží k prediktivní údržbě. Operátoři mohou vidět aktuální stav daného zařízení, a předcházet tak poruchám, doplňovat suroviny, zásobování, snižovat plýtvání materiálem a podobně. Monitorují také údaje, jako je množství kobaltu ve vzduchu.

Sandvik senzory nasadil třeba i do svých velkých těžebních vozidel. Přístup k údajům mají šéfové směn. Firmě se takto podařilo srazit spotřebu paliva o 350 litrů týdně. Pomáhají například údaje o tom, že vozidla zbytečně stála ve „stand-by“ módu. Dále se předchází opotřebování brzd a dalším mechanickým poruchám.

Přerod do cloudu a agilní vývoj

Firma sbírá data přes přístupové Wi-Fi body, kterých má v rámci hal stovky. Informace se pak odesílají do datového centra Microsoftu, kde běží cloud Azure. Sandvik zároveň provozuje lokální servery, kde je instalovaný Azure Stack – tedy takový „malý Azure“ určený pro on-premise chod. Některá data si chce nechávat u sebe (neupřesňuje typ) a také aplikuje edge computing pro lokální předzpracování. Výstupy jsou pak přístupné přes Power BI a rozdělovány podle rolí zaměstnanců, a to na různé typy zařízení.



Autor: Jan Sedlák

Microsoft obecně v konkurenčním boji proti Amazon Web Services zřejmě dobře vycítil, že jeho značnou výhodou jsou prodejní síly a takzvané doménové znalosti v různých průmyslových vertikálách. Prodeje Azure proto výrazně napíná tímto směrem. Nejde mu přitom pouze o skladování dat a poskytování aplikací typu Power BI, ale také o využití jeho nástrojů pro AI/ML a tak dále. Zde lze generovat přidanou hodnotu, marže a určitou závislost na daném cloudu.

Microsoft i proto společně s německou automobilkou BMW Group letos spustil takzvanou Open Manufacturing Platform (OMP), která dohromady dává softwarové a výrobní standardy a chce do skupiny přilákat další hráče.

Samotné BMW na tomto základě postavilo svoji BMW IoT platformu. Jde v podstatě o Azure, do kterého je napojena řada dalších aplikací včetně historických legacy systémů. Automobilka už tam připojila přes tři tisíce robotů a postupně se učí, co a jak dělat s dalšími daty.



Autor: Jan Sedlák

„Jde o to najít v těchto datech eventy a ty pak rozdělit mezi správné lidi,“ naznačuje pro Lupu Andreas Hees z BMW, který se o IoT stará. Největší výzvou je dle jeho slov přerod do agilní organizace využívající DevOps a podobně. „Zde IT firmy jako Microsoft či SAP samy prochází nutným přerodem, takže se učíme spolu.“

Příprava na 5G a návrat z Číny do Evropy

Sandvik Coromant ve své „vlajkové“ továrně hledá nové způsoby, jak data sbírat. Společně s Ericssonem tak pracuje na nasazení 5G sítě a postupně chce vedle Wi-Fi využívat právě tuto technologii. Co přesně by to mohlo přinést navíc, společnost zatím úplně jasně neví (očekává zejména nízkou latenci), určitě to ale dle oficiálních prohlášení chce zjišťovat právě s dodavatelem ze své domovské země.

Sandvik se ochotně hlásí k pojmu, který vymyslela vláda německé kancléřky Angely Merkelové a který je často skloňován také u nás, a sice k průmyslu 4.0. Pro švédského průmyslového obra je celý tento proces automatizace a robotizace strategickým prvkem.

„V řadě posledních let jsme viděli přesun iniciativ do Číny. Průmysl 4.0 je snaha, jak je přenést zase zpět do Evropy,“ přibližuje Magnus Ekbäck, který v Sandvik Coromant působí jako viceprezident pro strategii a obchod.