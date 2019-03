 »  Nokia posílala data do Číny, nejzranitelnější programovací jazyky, zákazníci se bojí Oraclu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Huawei tento týden uvedlo na trh nové telefony P30 a P30 Pro. Jde o high-end modely s Androidem 9.0 a EMUI 9. Využívají vlastní čipy Kirin 980 a k dispozici jsou verze s šesti a osmi GB RAM. Verze Pro má 6,47" OLED displej, tradiční verze pak 6,1". Pro je prezentován zejména jako fotografický mobil, který čítá skladbu fotoaparátů 40 + 20 + 8 Mpx + TOF 3D. Má také desetinásobný zoom (optický je pětinásobný). Huawei drží oproti konkurenci ceny dole – P30 Pro startuje na 21 490 korunách, P30 pak na 15 990 korunách.

Britské Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC) spadající pod bezpečnostní složky přišlo s novým reportem ohledně bezpečnosti síťových technologií od Huawei. „Byly objeveny významné nedostatky v inženýrských procesech, což vede k novým rizikům pro britské telekomunikační sítě,“ uvádí zpráva. Skupina dále říká, že „může zaručit pouze omezené ujištění“ proti rizikům, které Huawei v britských kritických sítích může představovat. Huawei podle Britů i přes hlášení problémů nedělá v nápravách velký progres a neopravuje nalezené chyby. Čínský podnik už dříve uvedl, že na nápravu procesů vyčlení dvě miliardy dolarů. O 5G sítích nadále debatuje také Evropská unie. Komise vydala prohlášení, kde upozorňuje, že 5G transformuje ekonomiku a společnost a je třeba brát vážně bezpečnostní rizika. Zákaz Huawei se ale nezmiňuje.

Už 30. dubna ukončí provoz Dream Market, dnešní darknetové tržiště číslo jedna. ZDNet rozebírá, že k uzavření dochází v době, kdy Europol, FBI a DEA oznámily zatčení desítek lidí kolem dark webu a distribuce drog.

Jak vypadá Huawei P30 Pro:

Některé telefony Nokia 7 Plus odesílaly data do Číny. Konkrétně do firmy China Internet Network Information Center, kde drží podíl státní China Telecom. Nokia vydala update a uvádí, že se problém dotkl pouze malé části uživatelů a že situace nastala kvůli chybě v balíčkování.

Oracle propustí asi 350 zaměstnanců, informuje Blo­omberg. Půjde převážně o zaměstnance centrály v Redwood City. Už dříve vyšlo najevo, že Oracle zrušil další pracovní místa i mimo Kalifornii. Firma uvádí, že chce soustředit prostředky a aktivity směrem k Oracle Cloudu, který stále oproti hlavní konkurenci hraje pouze minoritní roli. Business Insider zase přišel s průzkumem, že se zákazníci Oraclu bojí jeho reakce v případě, že tito zákazníci projeví ambice migrovat do Azure a AWS. Oracle tradičně používá taktiky, jako je softwarový audit a podobně.

Microsoft oznámil, že uvolňuje 500 svých patentů v rámci LOT Network. Jde o organizaci, která si vzájemně poskytuje patenty a umožňuje tak ochranu před patentovými trolly. Součástí je kolem 150 firem včetně Googlu, SAPu, Uberu, Netflixu a dalších.

Apple vedle kreditní karty nebo předplatného médií vypustil také iOS ve verzi 12.2. Došlo zejména k opravě chyb.

WhiteSource přichází s analýzou toho, kolik zranitelností programovacích jazyků bylo nalezeno v open source aplikacích. Nejhůře je na tom C, následně PHP, Java a JavaScript.