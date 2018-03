 »  Nokia zažívá úspěšný comeback. Už poráží HTC či Lenovo a chce mezi největší výrobce světa

Na to, jak velká část technologických firem stále považuje region střední a východní Evropy (CEE) za „rozvojový“ a i kvůli fragmentaci mu nevěnuje tolik pozornosti jako trhům větším a bohatším, si společnost HMD Global tento týden do Vídně pozvala celkem slušný zástup novinářů právě z této oblasti. A to i přesto, že už týden předtím všechny své novinky představila na Mobile World Congressu v Barceloně.

HMD je finský podnik, který koncem roku 2016 převzal legendární značku Nokia s tím, že se pokusí o návrat mezi největší výrobce mobilních telefonů. HMD koupila mobilní divizi od Microsoftu, který ji původně získal od Nokie. Výrobní kapacity od Microsoftu zase odkoupila dceřinka Foxconnu nazvaná FIH Mobile a ta nyní pro Finy vyrábí. HMD sídlí naproti původní Nokii, od které dostala zadání – jako menší pružná firma dostaňte zpět značku na trh.



Autor: Jan Sedlák Florian Seiche, výkonný ředitel HMD Global

To prozatím jde celkem slušným tempem. HMD asi za rok vydala 11 telefonů se značkou Nokia, v 80 zemích má zastoupení, ve 170 zemích telefony prodává a má přes 600 retailových partnerů. „Během tří až pěti let se chceme stát jedním z pěti největších hráčů,“ popisuje výkonný ředitel HMD Florian Seiche.

Větší než Lenovo nebo HTC

A právě v tomto snažení má hrát zásadní roli střední a východní Evropa, kde má značka historicky silné kořeny a dobré jméno. Společnost uvádí, že se mezi pět největších prodejců v posledním kvartálu dostala už na 15 trzích. „Trhy v CEE jsou pro nás zásadní, zejména Rusko, Rumunsko, Bulharsko nebo Srbsko,“ dodává Seiche.

Celosvětově Nokia podle čísel Counterpoint Research v posledním čtvrtletí loňského roku expedovala přes 4,4 milionu zařízení s Androidem. Za celý rok 2017 pak expedovala 8,5 milionu. To celkově prozatím stačí na jedenácté místo mezi výrobci telefonů na globálním trhu. Jde každopádně o rychlý růst z ničeho a Nokia navíc překonala další známé značky. Prodala více než Sony, Asus, Lenovo, Alcatel, HTC nebo OnePlus.

Tradičně silný je také český trh. Na něm, stejně jako ve východní Evropě, Nokii zastupuje společnost TCCM Kamila Vacka. Ta vedle Nokie dodává také stroje Doro, CAT a Honor. TCCM v loňském roce prodala těsně nad dva miliony telefonů a očekává obrat přes čtyři miliardy korun.

Nokií se údajně mělo prodat „tolik, kolik jich bylo možné na trh dostat“. TCCM očekává, že se i díky Nokii dostane na tři miliony prodaných telefonů ročně. Firma v současné době prodává kolem 10 procent telefonů ve východní Evropě.

Telefony Nokia představené na MWC 2018 Nokia 8110 (85 eur) – Předělávka tradičního modelu „banán“ známého z Matrixu. „Hloupý“ telefon, který má ovšem LTE a základní aplikace využívající internet: Google Maps, Facebook nebo Twitter. Nokia 8 Sirocco (749 eur) – Inovovaná verze loňské Nokie 8. Má Snapdragon 835, 5,5“ zahnutý P-OLED displej s poměrem stran 16:9 a také vylepšený fotoaparát. Nokia 7 plus (399 eur) – Smartphone s poměrem stran 2:1, duálním fotoaparátem (12 a 13 Mpx), Snapdragonem 600, 4 GB RAM a 3800mAh baterií. Nokia 6 (279 eur) – Nová verze předchozího modelu. Má Snapdragon 630, 3 GB RAM nebo užší rámy okolo displeje. Jde o základní přístroj. Nokia 1 (1800 korun) – Levný chytrý telefon, který má ovšem upravený systém Android Oreo „Go edition“, díky čemuž má jít Android využít i u strojů s pamětí RAM pod 1 GB.

Stále silné „hloupé“ telefony

Nokia se během svého návratu bude také muset vydat do Spojených států. Novinky, které společnost představila na letošním MWC, na tento významný trh prozatím nemíří. Zatímco na trzích, jako je CEE, Nokia umí vybudovat partnerskou síť postavenou na společnostech typu TCCM, ve Státech je nutné navázat spojenectví s operátory. Přes ně se na tamním trhu prodává většina telefonů. Zástupci HMD prozatím uvádí pouze to, že se do USA chystají.

Tradičně silné jsou pro Nokii trhy, které lze skutečně považovat za rozvojové. Jejich obyvatelé stále používají „hloupé“ telefony. Takových uživatelů je celosvětově asi 1,3 miliardy. Nokia i proto klasické mobilní telefony na trh dodává a drží si první příčku na trhu.

Hloupé telefony pro firmu stále vytváří dobrou marži, a navíc mají pozitivní marketingový efekt. Na loňském MWC Nokia představila předělaný model 3310, což jí zajistilo velkou pozornost médií a uživatelů. Letos taktiku zopakovala s tím, že vydala předělaný přístroj 8110, který je označovaný jako „banán“ a který se proslavil ve filmu Matrix.

Přes tyto telefony pak lze zákazníky na rozvíjejících se trzích v budoucnu překlopit k chytrým modelům. Právě 8110 je takový mezistupeň. Už totiž nabízí LTE a základní datové aplikace, jako jsou Google Maps nebo Facebook.

Další taktikou je nasazování čistého Androidu bez hardwarově náročných nadstaveb. Nokia se připojila do programu Android One. Skrze něj nabízí čistý Android s aktualizacemi přímo od Googlu. Uživatelé tak nemusí dlouho čekat na aktualizace.

„Letošní rok pro nás bude kritický. Musíme nadále rozšiřovat portfolio, pojistit si prezenci na jednotlivých trzích a neustále obnovovat naše modely telefonů,“ popisuje Seiche. Šéf HMD také dodává, že firma posiluje divizi, která bude pro telefony vyvíjet příslušenství.

Důležité bude také zajistit zájem mladých uživatelů a netěžit pouze z dřívější slávy značky. Seiche říká, že 66 procent současných zákazníků Nokie je mladších 35 let.

