Zákaznická podpora, která nedostává zaplaceno, a sem tam nějaký ten prodej. Krátkodobě možná vítězná strategie, dlouhodobě zničující taktika. Zákazníci navíc netuší, že když kontaktují zákaznickou podporu, tak nemluví s nikým, kdo by něčemu opravdu rozuměl. Cílem je totiž prodávat, a pokud neprodá, tak nedostane zaplaceno. Kapitalismus v nejvyšší podobě. Příběh v DISCONNECTED: SAMSUNG.COM SALES REPS SAY THE SYSTEM MAKES THEM WORK FOR FREE.

Boty na Twitteru pomohly vybudovat kult Elona Muska a Tesly. Otázka ale je, kdo je vlastně vytvořil. Proč může být celkem jasné, aktivity botů mají zjistitelný vliv na hodnotu akcií.

CZ.NIC zveřejňuje přehled administrativně vyřazených domén. Aktuálně jde o 760 domén s uvedeným důvodem vyřazení. Těch je aktuálně pět: dle článku 17 pravidel registrace, rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci (OVM), rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, rozhodnutí soudu / rozhodčího soudu a v karanténě před zrušením. Těch posledních je bezkonkurenčně nejvíc.





Apple nasadí hledání dětské pornografie v telefonech. Celosvětově to nevyšlo, zkusí to ale ve Velké Británii. O co jde, můžete zjistit ve starším článku Prospěšný nástroj, nebo zadní vrátka? Apple bude v iCloudu hledat zneužívání dětí a varovat při posílání „nevhodných“ fotek.

TELEgraficky

Počítání pí na Intel 4004 CPU ■ GNU Coreutils 9.1 je venku ■ Core dorazí v létě na MacOS a iOS ■ Oggify ■ QEMU 7.0.0 je venku ■ memray, python memory profiler ■ applecensorship.com ■ Metaverse Hype Cycle ■ nosleep.page ■ Ubuntu 22.04 LTS je venku ■ Open BSD 7.1 je venku ■ GCC 11.3 je venku ■ RIP Apple Fleetsmith ■ RIP macOS Server ■ SketchUp pro iPad

WEBDESIGN, INTERNET

„Web3, včetně blockchainu a NFT, tvrdí, že vše lze a mělo by být zpeněženo. Každá interakce má hodnotu, kterou lze měřit finančně, každý retweet nebo kompliment, podpora na Kickstarteru nebo recenze na Amazonu by měly přispět k tomu, aby se tweetujícímu nebo pochvalujícímu, podporujícímu nebo recenzentovi nahromadila peněžní hodnota,“ je dost děsivá představa budoucnosti. Zlověstná hrozba nového internetu, který se lidé z firem kolem web3 snaží zavést. Užitečné čtení.

Brave přináší De-AMP. Při návštěvě Google AMP podoby stránky vás přivede na plnou klasickou verzi stránky. Oč lepší by bylo, kdyby se svět konečně rozhoupal a AMP od Googlu řekl ne.

Služba CNN+ spuštěná v dubnu také v dubnu skončí. Další velkolepá streamovací služba se ukázala jako propadák bez zájmu diváků. Doplatila i na to, že nejspíš nikdy neměla být spuštěna s ohledem na právě dokončené spojení CNN a Discovery (a vznik Warner Bros. Discovery). Ukončení se projeví i propuštěním stovek lidí.

What’s near me vám ukáže stránky z Wikipedie ve vašem okolí. Případně v okolí, na které ukážete na mapě.

HARDWARE

(Apple) M1 Thunderbolt porty mají podporovat USB 3.1 Gen 2, tedy 10 Gb/s. Skutečnost je ta, že podporují rychlost poloviční. Analýzu najdete v M1 Thunderbolt ports don’t fully support USB 3.1 Gen 2.

Počítač se skládacím displejem? U mobilů to výrobci už chvíli zkoušejí a vypadá to, že přišel čas na počítače. Jeden takový prý chce zkusit HP. První nicméně nejsou, už je tu ThinkPad X1 Fold a samozřejmě snaha od LG.

Pamatujete Framework Laptop? Nově si můžete koupit jen základní desku. Stačí osadit pamětmi, diskem, doplnit napájení a (třeba) 3D tiskem opatřit šasi. A můžete mít laptop dle svého. Detaily v Mainboard Availability and Open Source Release.

SOFTWARE

Proč Apple TV+ nedoporučuje filmy? Protože Apple o divácích a dívání neuchovává informace a nemá data, která má (například) Netflix. Pokud už nějaká data má, tak k nim zaměstnanci Applu nemají přístup. Zajímavé čtení v Apple’s Privacy Rules Leave Its Engineers in the Dark.

Powershell Windows Toolbox měl přidat Google Play, jenže je to špičkový malware. Do Androidu na Windows 11 tak sice Google Play „přidal“, ale vedle toho měl ještě řadu dalších funkcí. Jak těch pro Windows 11, tak těch škodlivých.

Dokumenty Google s novou funkcí varování před inkluzivním jazykem narazily. Algoritmus varuje před neškodnými slovy. Více i v Google’s AI-Powered ‘Inclusive Warnings’ Feature Is Very Broken.

Microsoft se chystá ve Windows 11 odstranit SMBv1. Prozatím půjde ještě vrátit, ale uživatel pro to bude muset něco udělat. SMBv1 je nejen zastaralé, ale také nebezpečné. Řada starších zařízení (například starší NAS od Seagate) ale bez této verze SMB nefungují.

Plex končí s podcastovou sítí a Web Shows. Do podcastů se Plex vrhl v roce 2018, ale nepodařilo se mu prosadit se. Detaily v Podcasts and Web Shows are going away on April 15, 2022.

Hra Ukrainian Farmy je… skvělá. Mac OS a Linux. A samozřejmě Windows:

MARKETING A KOMUNIKACE

Zkuste si QR kód v tomto tweetu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Můžete DuckDuckGo věřit ohledně soukromí? Těžko. Pokud si přečtete DuckDuckGo's privacy abuses– current, historic, and by proxy, zjistíte, že bohulibé cíle vypadají spíš jako dobře postavený marketing.

Google shromažďuje metadata o zprávách a volání bez vědomí uživatelů telefonů s Androidem. Via Hashed text, phone call logs collected without opt-out nor specific notice a detaily v tomto PDF. Google to vysvětluje tím, že jde o diagnostická data.

Uživatelé mění přístup k App tracking Transperency u Applu. Po počátečním masivním odmítání povolit šmírování se více uživatelů nechává sledovat. Zjistil to výzkum. Ten upozorňuje, že v květnu 2021 pouze 16 % lidí šmírování povolilo. Nově je to 25 %. U her to je dokonce v průměru 30 %, u populárních až 75 %.

Beanstalk přišel o kryptoměny v hodnotě 182 milionů USD. Způsob je velmi pikantní. Zloději si půjčili kryptoměny v hodnotě zhruba jedné miliardy dolarů, ty zneužili pro ovládnutí a sami sobě odhlasovali převod zmíněné částky. Z té pak půjčku vrátili, ale zůstalo jim 80 milionů dolarů. To celé během 15 minut. Detaily v The attacker used a flash loan to obtain a controlling stake in the project.

Chyba, nebo vychytávka? Děravé Bluetooth v covidovém testu od Cue. Chyba umožňuje falšovat výsledky.

Oracle ve čtvrtletním balíčku přinesl 520 oprav. Oprav kritických chyb. Snad už máte nasazeno.

7zip pro Windows je trochu děravý. Nejzajímavější na tom je, že napadení je možné skrz starý systém souborů s nápovědou.

Intel má AI rozpoznávající „emoce“ studentů. Prý je tu pomůcka pro učitele, podle jiných je to ale „morálně zavrženíhodné“.

Uniklé chaty hackerů z LAPSUS$ ukazují na krádež zdrojáků T-Mobilu a to, že se LAPSUS$ podařilo do sítě T-Mobilu dostat několikrát v průběhu března. Nejzajímavější tam je asi to, že kupovali přístupové údaje, včetně přístupu do firemních VPN. Ale také využívali klasické „SIM swap“ útoky, takže pokud si chráníte VPN (či cokoliv) dvoufaktorem přes SMS, tak byste na to konečně měli zapomenout.

Zoom vyplatí 85 milionů dolarů za zoom bombing. Vyřeší se tím hromadná žaloba uživatelů, kteří si stěžují, že byli bombardováni hanlivými vzkazy a obrázky. To vše proto, že Zoom měl v počátcích pandemie nedostatečné zabezpečení.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zatímco dezinformace a propaganda mají volnou ruku, ti, co se s tím snaží bojovat, jsou cílem aktivit vedoucích k blokování účtů. Dočasnému, což bohatě stačí, ale i trvalému. Čtěte v How Silicon Valley is helping Putin and other tyrants win the information war.

Twitter chce k tweetům přidat „vibe“, informaci o „stavu“, o tom, co právě děláte. Něco podobného už dlouho má (nebo možná měl) Facebook a prakticky nikdo to stejně nepoužíval.

Snap má počet denních aktivních uživatelů (DAU) lepší než Facebook i Instagram, tvrdí SocialBarrel v Snap moves ahead of Facebook and Instagram in DAU. Zjistit (DAU) můžete z finančních výsledků za první čtvrtletí 2022. DAU jsou na 332 milionech (18% meziroční růst), příjmy 38% růst na 1,063 miliardy. To tvrzení, že je lepší než Facebook či Instagram, je ale nesmyslné. Instagram má 500 milionů DAU, Facebook 1,9 miliardy. Snap je ale na tom lépe než Twitter, ten má 206 milionů DAU.

MOBILNÍ APLIKACE

Sny Marka Zuckerberga o rozšíření (augmentované) realitě jsou zajímavé a v řadě případů ukazují přínosné věci. Ale je to Meta a Zuckerberg, takže na pozadí je sběr nových osobních údajů a informací, ideálně i zdravotní informace, vše zpeněžené a využité v maximální míře bez ohledu na uživatele. K plánům viz MARK ZUCKERBERG’S AUGMENTED REALITY.

Co by z iPadu udělalo použitelný stroj? „Pro“ režim. Při připojení klávesnice a myši/trackpadu by začal fungovat skutečný multitasking, skutečná okna, dock jako na Mac OS, reálný desktop se soubory, složkami a další obvyklou funkčností. Ideálně i widgety, které nejsou jenom souborem několika klikacích obrázků. Čtěte v A Solution to Apple’s iPad Software Conundrum: Offering a ‘Pro’ Mode.

Google zakáže v Play Store aplikace pro záznam hovorů. Ty k tomu „využívají“ Accessibility API v rozporu s Pravidly. Google se už delší dobu snaží možnost nahrávat hovory na Androidu odstranit (Apple to vůbec neumožňuje).

Android přišel o 8 % trhu, iOS o 6 % vyrostl během pěti let. Apple vládne celosvětově s Apple Watch, ale v telefonech má 25,49 % trhu.

STARTUPY A EKONOMIKA

The Pokémon Company koupila Millennium Print Group, firmu tisknoucí pokémonové kartičky.

Nejrychleji rostoucí open source startupy v Q1 2022 z ROSS indexu. Zajímavý pohled hlavně tím, že jde o žebříček podle růstu hvězdiček na GitHubu. Inspirativní.

Richard Watzke a jeho kryptografická společnost Xixoio využívá mezer v české legislativě, které pramení z neochoty ministerstva financí a centrální banky pustit se do tak nové a složité oblasti. Alespoň takto doslova to píší v TOKEN REGULATION IN CZECH CRYPTO SCENE.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.