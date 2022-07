Nova chce, aby diváci aktivně používali HbbTV. Nabídne víc videa i hlasování

Televize Nova investuje do rozvoje hybridního vysílání HbbTV. Prostřednictvím technologie pro chytré televizory připojené k internetu nabízí bonusový obsah, archiv pořadů, živé vysílání stanice Nova Lady, nebo třeba rychlé zpravodajství. V posledním roce spustila několik nových funkcí, další rozvoj je v plánu. Pod „červeným tlačítkem“ chce divákům naservírovat více zpravodajských videí, pomýšlí také na hlasování anebo na aplikace ke konkrétním pořadům.

Nejnovějším doplňkem je aplikace SocialTV, přes kterou zobrazuje obsah ze sociálních sítí Instagram a TikTok. První z nich využila k propagaci minisérie Iveta, přes druhou posiluje povědomí o denní reality show s názvem Praha – den & noc.

Další v pořadí bude vylepšení zpravodajské aplikace. Dnes dokáže Nova divákům svých stanic zobrazit lištu s upozorněním na mimořádnou událost, na obzoru je celý zpravodajský stream TN Live a videa k jednotlivým zprávám. „Pokud se podaří pilotní provoz a všechno bude fungovat tak, jak chceme, bude přístupná i pod speciální barvou na ovladači. Dostanete se do ní tedy buď přes kampaň, přes hlavní menu HbbTV pod červeným tlačítkem, anebo právě stisknutím tlačítka s konkrétní barvou na dálkovém ovládání,“ přibližuje Iva Dohnálková, která má na Nově na starosti oblast HbbTV.

HbbTV aplikace na podporu minisérie Iveta Autor: TV Nova

Díky údajům z online měření statického obsahu od Nielsen Admosphere se dá dobře zjistit, kolik lidí hybridní vysílání zaznamená. Výzvu k využití červeného tlačítka vidí každý měsíc 2,4 milionu unikátních diváků napříč všemi stanicemi skupiny Nova. K rozšíření HbbTV v tuzemských domácnostech přispěl přechod na DVB-T2, kdy si diváci kupovali set-top boxy anebo televizory, které podporovaly připojení k internetu a zároveň mají funkci HbbTV aktivovanou.

HbbTV prostředí Novy používá přes 500 000 unikátních diváků měsíčně. Jakmile jsou uvnitř, dokáže Nova vyhodnocovat pohyb v aplikaci prostřednictvím standardních měřicích skriptů.

Nejpoužívanější sekcí HbbTV je volně dostupný archiv odvysílaných pořadů pod názvem Nova Plus. Hned za ním je placená videotéka Voyo. U té je ale statistika trochu ovlivněná tím, že aplikaci Voyo nemohou v hybridním prostředí spustit diváci, jejichž televizor nepodporuje standard HbbTV 2.0. Je to kvůli ochraně autorských práv, zabezpečení obsahu není u starší verze HbbTV dostatečné, aby Nova mohla vyhovět požadavkům distributorů pořadů. Proto majitelé nevyhovujících televizorů vidí jen omluvné hlášení s doporučením sledovat Voyo přes Smart TV aplikaci.

„Dokážeme detekovat, jestli je Voyo v televizi nainstalované anebo jestli je alespoň v aplikačním obchodě výrobce televizoru. Odkážeme je tedy na to, jak ji nainstalovat,“ vysvětluje Iva Dohnálková.

„Z mého pohledu má HbbTV několik možností. Má velký potenciál pro obchodní oddělení, protože můžeme nabídnout klientům další prostor na velké obrazovce. Divák se proklikne do aplikace a vidí reklamní sdělení. Reklamní systém rozvíjíme a už něco víme o chování diváků. Nevíme, zda je konkrétní uživatel muž, nebo žena, zda je mu 15 let, nebo 30 let, ale víme, na co se dívá, jak často se dívá a jestli opakovaně, nebo jednorázově,“ pokračuje.

Odkaz na živý stream Nova Lady Autor: TV Nova

Přes HbbTV dokáže Nova zvýšit zásah vlastní propagace pořadů i kampaní od reklamních zadavatelů. Výše zmíněné cílení reklamního sdělení podle chování uživatele funguje například při lákání na nový pořad. Upoutávku na něj zobrazí Nova jenom těm, kteří ji neviděli jinde. „Ne ke všem se dostane spot s novým pořadem, díky HbbTV a nové funkcionalitě Max reach, kterou jsme minulý rok vyvinuli s naším technologickým partnerem ČRA, tedy dokážeme sdělit divákům, co budeme dávat a kdy. Máme dobré ohlasy u nás na Nově v marketingu i u našich obchodních partnerů, protože tím zvyšujeme inkrementální reach (dodatečný zásah, pozn. red.) jejich televizní kampaně,“ dodává.

Behaviorální cílení se nyní bude rozšiřovat podle předdefinovaných diváckých skupin. Ty vznikly seskupením zařízení, na nichž byl v určité frekvenci sledován podobný obsah. Bude tedy možné zacílit obchodní sdělení například jen na televizory, na kterých se nejčastěji sledovaly kriminální seriály.

Zatímco třeba na Primě zkoušeli zapracovat do HbbTV jednoduché hry, aby diváka udrželi v aplikaci co nejdéle, na Nově spoléhají na videoobsah. Inspirací jsou také aplikace spojené s konkrétními pořady, k nimž je možné přes červené tlačítko servírovat bonusový obsah. „Osobně bych to chtěla, ale uvidíme, zda to dokážeme napojit na konkrétní pořad a vyrobit dodatečný obsah nad rámec videa, které už máme,“ doplňuje manažerka HbbTV. „Ráda bych časem viděla, že aplikaci s archivem Nova Plus oprášíme a zavedeme do ní nové funkce. Ale první bude zpravodajská aplikace.“

Nova se také přes hybridní vysílání snaží rozšířit povědomí o své ženské stanici Nova Lady. Na jedno kliknutí je přístupný stream s lineárním vysíláním tohoto programu. Své diváky si našel, jejich počet se stabilně pohybuje kolem několika tisíců denně. Průměrná doba sledování je v řádu desítek minut. Díky výše zmíněným možnostem dokázala Nova zobrazit kampaň na Nova Lady v HbbTV jenom těm divákům, kteří stanici dosud nenaladili tradiční cestou.

Lištu s mimořádnými zprávami vyzkoušela Nova poprvé při hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana na podzim 2021. Autor: TV Nova

Ve srovnání s evropskými projekty je na tom HbbTV v České republice velmi dobře. „Už před třemi lety na sympoziu v Řecku jsme byli jedni z nejlepších. Nemuseli jsme se stydět ani před Německem, kde HbbTV vzniklo a mají na něj velké finance i kapacity,“ popisuje Dohnálková. Německo teď má v HbbTV znovu trochu náskok, ale zaměřuje se spíše na kreativní pojetí reklamních formátů a umisťování produktů než na obsah pro uživatele.

Pro Novu má smysl využívat v prostředí HbbTV hlasování. „Hlasování je velice zajímavé. Určitě chceme, aby s námi divák interagoval a abychom ho víc vtáhli do děje. Třeba mobilní aplikace k Love Island Česko & Slovensko byla velmi úspěšná, lidi v ní trávili v průměru opravdu hodně času. Kdybychom něco podobného měli přes HbbTV, bylo by to skvělé a určitě bychom to velmi dobře využili,“ uvažuje Iva Dohnálková.





Slabým místem HbbTV je možnost platit za obsah. Starší verze žádnou monetizaci nepodporují, novější ano, ale divákům se moc nechce zadávat údaje o platební kartě do televizní aplikace. Proto jiné televize zkoušejí generování QR kódu pro platbu mobilem anebo doručení kódu po odeslání Premium SMS v určité hodnotě. „Šlo by to, ale naše strategické rozhodnutí je, že nemáme ani platební bránu, ani placení přes kód nebo SMS zprávou. Voyo stojí 159 Kč za měsíc, a to už je na hranici akceptovatelného pro tento způsob platby. Bylo by to také složité a nestabilní vzhledem k rozdílnosti verzí HbbTV na televizorech,“ podotýká manažerka pro rozvoj HbbTV. Divák, který si chce aktivovat Voyo v HbbTV, ho tedy musí spárovat s aktivovanou mobilní aplikací nebo jiným aktivním uživatelským účtem.

Rozvojový potenciál HbbTV v Evropě proberou zástupci mezinárodních televizních stanic také na jubilejním desátém HbbTV Sympoziu, jehož hostitelem bude na začátku letošního listopadu Praha. V rámci konference budou vyhlášeni letošní držitelé ocenění za nejlepší hybridní aplikace v různých kategoriích.