Nová generace ARMu, TSMC dá biliony do výroby čipů, ty nebudou k dostání přes rok

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

ARM představil architekturu ARMv9 určenou pro další desetiletku. Společnost, kterou možná pohltí Nvidia, se v ní zaměřuje zejména na bezpečnost a prvky AI. Novinkou je třeba Confidential Compute Architecture (CCA) chránící kód běžících programů na úrovni hardwaru.

Protokoly TLS 1.0 a 1.1 jsou oficiálně zastaralé, rozhodla organizace IETF. Doporučovány jsou aktuálnější 1.2 a 1.3. Starší verze nepodporují doporučené kryptografické algoritmy, v potaz už to berou i moderní prohlížeče.

CD Projekt RED vydal patch 1.2 k Cyberpunku 2077, jen seznam oprav má 45 tisíc znaků. To jen potvrzuje uspěchanost vydání, ukazuje na hloubku problémů a fakt, že by vydání klidně sneslo roční odklad. CD Projektu rychlejší postup komplikuje home office a zejména hacknutí jeho systémů a dříve nastavené nerealistické ambice.

Seznam.cz spustil nový web pro vývojáře nazvaný Seznam nástroje. K dispozici je software, který Seznam nabízí vývojářům včetně API a SDK pro Mapy.cz.

TSMC během následujících tří let investuje 100 miliard dolarů na posílení výroby čipů, píše Bloomberg. Letos to bude 28 miliard. Nejdůležitější a největší světový výrobce, který produkuje čipy pro Apple, AMD a řadu dalších, reaguje na situaci s nedostatkem kapacit. Chystá se také na 5nm a 3nm procesy. Výhledově by mu rovněž měla přirůst konkurence v podobě Intelu, který v Arizoně postaví dvě továrny, v nichž má začít vyrábět i čipy pro ostatní hráče, a nikoliv jen pro sebe. Samsung, další silný výrobce, letos investuje 31 miliard dolarů.

Situace s nedostatkem čipů může trvat i rok a déle, odhaduje šéf Cisca Chuck Robbins. Souhlasí s tím i vládci dalších firem jako Intel či AMD. Továrny nejde postavit hned. Poptávka v současné době převyšuje nabídku o zhruba 30 procent.

Japonské Hitachi za 9,6 miliardy dolarů kupuje americkou firmu GlobalLogic. Získává tak zhruba dvacet tisíc lidí zaměřených na vývoj softwaru, design, senzoriku, čipy a podobně. GlobalLogic například stojí za systémem pro objednávání jídla v Mekáči. Hitachi v posledních letech prochází restrukturalizací, prodala třeba chemickou sekci a naopak se více zaměřuje na digitalizaci.

Americká armáda nakoupí od Microsoftu 120 tisíc AR brýlí HoloLens v kontraktu za 21,9 miliardy dolarů. Obchod je pětiletý s možností rozšíření o dalších pět let. Akce je součástí projektu Integrated Visual Augmentation System (IVAS), kdy armáda používá rozšířenou realitu pro zobrazování kontextových informací pro vojáky. HoloLens úzce spolupracují s cloudem Azure. Kontrakt detailně popisuje i náš sesterský web Euro.cz.

Kingston přichází s cenově velmi dostupnými NVMe disky. Série NV1 zřejmě naváže na A2000. K dispozici budou modely 500 GB (64 dolarů), 1 TB (116) a 2 TB (225). Čtení má dosahovat až na 2100 MB/s, zápis na 1700 MB/s. Kingston ale nedává příliš mnoho dalších informací (řadič či NAND paměti), zřejmě se bude šetřit.

Paměti DDR4 postupně zdražují. Je vysoká poptávka jak ze strany běžných uživatelů, tak v datacentrech, píše Svět hardware. TrendForce odhaduje, že ceny letos narostou až o 18 procent. Svět se nyní chystá na DDR5. Například v Číně už se rozjela jejich výroba, využívají se čipy od Micronu.

Nával letošních novinek od Xiaomi: ohebný smartphone Mi Mix Fold, levné modely Mi 11 Lite a Mi 11 Lite 5G, high-end pro fotografy Mi 11 Ultra a vybavený a odlehčený Mi 11i. Silně rostoucí Xiaomi (hodně na úkor Huawei) má také novou vizuální identitu. Xiaomi loni udělalo tržby 246 miliardy juanů (růst o 19,4 procenta) a investuje deset miliard dolarů do vývoje elektrického auta.

Huawei v posledním kvartálu 2020 poprvé spadly tržby. Meziročně jde o 11 procent (33,5 miliardy dolarů), počítá Bloomberg. Jde o dopady sankcí ze strany USA. Za celý rok firma rostla o 3,8 procenta.

MediaTek se v roce 2020 stal největším dodavatelem čipů do telefonů, informují DigiTimes. Meziročně vzrostl o téměř 48 procent a s podílem 27,2 procenta porazil Qualcomm. Největšími zákazníky tchaj-wanské společnosti jsou Xiaomi a Oppo. Jeho čipy údajně začíná nasazovat i Huawei.

Micron a Western Digital zkoumají, zda a jak koupit japonského producenta čipů Kioxia. Obchod by mohl vyjít na 30 miliard dolarů, zjistil Wall Street Journal. Kioxia je druhým největším výrobcem flash pamětí na světě. Dnes je vlastněna fondem Bain Capital.

Čína ruší dovozní daně na čipy, cenné materiály a výrobní stroje. Reaguje tím na sankce a problematickou situaci kolem polovodičů, informovalo státní CGTN.

System-on-Chip (SoC) je novou základní deskou, prohlásili v Googlu. Co tím chtěli říci, rozebírá ZDNet. Ve zkratce – jde o čím dál větší integraci kvůli zvyšování rychlostí a snižování latence.

Joe Biden apeluje na kongres, aby USA investovaly sto miliard dolarů na posílení broadbandu v zemi. Dle jeho slov Američané za připojení k internetu platí vysoké částky. Akce by měla podpořit držení infrastruktury v rukou lokálních vlád a podobně, popisuje Reuters.

Vyšlo Gnome 40, tedy nová verze jednoho nejpopulárnějších grafických rozhraní pro Linux. Design výrazně připomíná macOS. Změnilo se mimo jiné číslování verzí.

CloudLinux přichází s AlmaLinux, což je zdarma dostupný klon CentOS. Jde o první hlavní verzi. Další věci jsou na GitHubu.

Google Cloud v produkční verzi rozjel službu Database Migration Service (DMS). Jde o serverless nástroj pro migraci MySQL a PostgreSQL databází do Cloud SQL. Letos přibude ještě podpora pro Microsoft SQL.

Cisco spouští Cisco Plus. Jde o posílení trendu předplatného, který lze čím dál více vidět i u tradičních IT dodavatelů. Cisco Plus za předplatné nabídne servery, sítě a storage. VMware zase oznamuje nový VMware Cloud. Jde o službu za předplatné kombinující Tanzu a Cloud Foundation.