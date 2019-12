 »  Nová generace Xboxu, z WebAssembly je webový standard, Huawei postaví 5G v Evropě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft oficiálně představil Xbox Series X, novou generaci jeho herní konzole. Bude mít jádra Zen 2 a GPU s architekturou RDNA, tedy vše od AMD. Součástí konečně bude NVMe SSD disk, paměti mají být GDDR6. Výkon má dostačovat na 60 FPS u 4K rozlišení, ale bude možné využít i 8K či 120 FPS. Podporovaný bude i hardwarový ray tracing. Stroj se na trh dostane na vánoční trh příští rok. Oznámen byl první titul v podobě Senua’s Saga: Hellblade 2. Přiložený trailer byl renderován v herním enginu.

Z WebAssembly se oficiálně stal webový standard v rámci W3C. Řadí se tak po bok HTML, CSS a JavaScriptu. Zároveň s tím vyšla verze WebAssembly 1.0.

Huawei už uzavřelo smlouvy na dodávky komponent pro 5G sítě v 21 evropských zemích. Daří se to i přes tlaky a embargo Spojených států. Nedávno se připojila například Telefónica nebo Telenor Group. Seznam zemí je následující: Velká Británie, Francie, Německo, Norsko, Itálie, Monako, Španělsko, Švýcarsko, Irsko, Portugalsko, Nizozemsko, Finsko, Řecko, Kypr, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko, Turecko, Švédsko, Rusko, Srbsko.

Huawei také tento týden otevřelo 5G inovační centrum v Londýně, kde bude spolupracovat s operátory a dalšími zákazníky a partnery. Nedávno Číňané otevřeli podobné centrum ve Švýcarsku. V Bruselu zase funguje transparenční centrum.

Facebook za 78 milionů dolarů kupuje španělskou společnost PlayGiga. Ta nabízí službu a nástroje pro streamování her z cloudu do PC. Spolupracuje třeba s firmami Disney, Capcom, Sega nebo Square Enix. Facebook zřejmě možnosti streamování prozkoumává, a to i v zaměření na VR (Oculus) a 5G. Pro podporu VR platformy ostatně nedávno koupil pražské Beat Games.

Vznikla nová pracovní skupina Connected Home over IP. Ta si klade za cíl vyvinout open source standard pro připojování prvků chytré domácnosti. Součástí skupiny jsou Amazon, Google, Apple a ZigBee Alliance (Samsung, Philips či IKEA). Druhá polovina příštího roku má přinést první návrh specifikací vycházející z HomeKitu, Alexa Smart Home a dalších technologií.

Na český trh vstoupil další čínský výrobce chytrých telefonů, značka Realme. Ta se během dvou let dostala do TOP 7 na celém světě a patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v branži. Realme u nás nabízí čtyři modely (Realme 5, Realme 5 Pro, Realme X2, Realme X2 Pro), které dokáží zaujmout cenou. X2 Pro má Qualcomm Snapdragon 855+, 90Hz displej či 8 GB RAM a vyjde na 12 890 korun. Realme je k dostání u tradičních prodejců.

Čínské Oppo zase pracuje na vlastním procesoru s označením M1. Nepůjde o přímou konkurenci pro Qualcomm nebo MediaTek. DigiTimes píší, že má jít spíše o koprocesor, který bude pomáhat se zpracováním dat. Zřejmě tedy půjde o NPU. Oppo je provázané s Vivo, OnePlus a Realme, takže by se procesor mohl dostat i tam.