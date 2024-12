Nova na jaře uvede Vraždy v kraji nebo Extrémní proměny, na Voyo dorazí Studna

Televize Nova připravila do jarního vysílání detektivní seriály, reality show a velkolepý zábavní pořad, kterým oslaví své narozeniny. Další novinky vznikly pro uvedení na streamovací platformě Voyo, která svým předplatitelům nabídne třeba ambiciózní příběh na motivy skutečných událostí.

Některé opory jarního programu jsou zavedenými stálicemi a diváci se mohou těšit na jejich nové řady. Pondělní detektivka Specialisté bude mít už jedenáctou sérii. Úterní a čtvrteční seriál Jedna rodina se na jaře uzavře pátou řadou. S premiérovými díly se vrátí Výměna manželek, která diváky zavede mimo jiné do Německa, Rumunska nebo Anglie.

Osmidílné pokračování si vysloužila také kriminálně-komediální série Případy mimořádné Marty. A už od Nového roku se na obrazovky vrátí nekonečný podvečerní seriál Ulice, jenž v roce 2025 oslaví kulaté dvacáté výročí vysílání.

Fanoušci detektivního žánru se mohou těšit na osmidílné Vraždy v kraji. Ondřej Sokol v nich hraje netypickou roli elitního vyšetřovatele, který by se nejradši věnoval už jenom milovaným včelám a synovci s neteří. Venkovskou idylu mu ale kazí zločiny a on nemůže zůstat stranou, když je legendou se stoprocentní objasněností případů. Režie seriálu se ujali Lenka Wimmerová a Tomáš Pavlíček – oba držitelé Českých lvů. Každý režíroval čtyři epizody.





Ve své vůbec poslední roli se divákům představí Karel Heřmánek jako hlava rozvětvené rodiny v seriálu Mozaika podle scénáře Alice Nellis. Šestnáctidílný seriál režisérek Jasminy Blaževic a Lenky Wimmerové už letos mohli sledovat předplatitelé služby Voyo. Nova se ho nakonec rozhodla využít také pro lineární vysílání, podobně už to udělala třeba se seriálem Národní házená.

Na začátku února Nova oslaví 31. výročí. Při té příležitosti uvede přímý přenos velkolepé interaktivní show pod názvem Hodně štěstí! Průvodci večera budou Ondřej Sokol a Aleš Háma. Půjde o bláznivé soutěže o velké peníze a pohádkové ceny. „Pro mě je to další výzva a spolupráce s Ondrou Sokolem a Pepem Majeským. Moderátorská horská dráha v přímém přenosu s fůrou zábavy a odměn pro diváky. Těším se moc,“ poznamenal Aleš Háma.

Na jaře televize Nova nabídne také novinku v žánru dokureality. Půjde o českou verzi licenčního formátu Extrémní proměny. Stejný pořad na Slovensku vysílá několik let stanice Markíza, letošní řada byla už pátá. Reality show dlouhodobě sleduje skupinu lidí bojujících s obezitou a s ní spojenými zdravotními komplikacemi. Za podpory expertů se obézní jedinci rozhodnou celkově proměnit svůj životní styl.

Projekt po dobu jednoho roku sleduje třináct lidí, každému účastníkovi je věnována jedna epizoda. Úvodní třítýdenní bootcamp ho naučí správně a pravidelně jíst. Poté plní hubnoucí cíle, které se vždy hodnotí na tříměsíčním, šestiměsíčním a devítiměsíčním vážení. Na závěr všech třináct lidí čeká galavečer, kde se poprvé představí rodině a přátelům ve svém proměněném těle.

Lineární vysílání Novy a streamovací službu Voyo propojí další řada dobrodružné reality show Survivor Česko & Slovensko 2025. Natáčet se bude opět skoro tři měsíce na ostrově v Dominikánské republice. Nástrahy ostrova budou podle producentů ještě větší než v předchozích sériích, a proto bude vyšší i cena pro vítěze. Kromě 2,5 milionu korun se stane majitelem nového SUV.

Streamovací službu Voyo si na českém a slovenském trhu předplácí 950 tisíc uživatelů. „Novou sezonu otevřeme jedním z nejočekávanějších projektů – sérií Studna v režii Terezy Kopáčové. Hned na to se v šesti epizodách uzavře velkolepý příběh Krále Šumavy,“ poznamenala programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

„Nejmladším žánrovým směrem na Voyu je dokument. Po úspěšné Kauze Kramný nabídneme dokumentární cyklus mapující kariéru legendárního Jiřího Markoviče nebo se vypravíme na Slovensko, kde je každoročně velkým tématem medvěd hnědý. A naše rodinné stříbro – Ordinace – vstupuje do jubilejní dvacáté sezony. Věřím, že si z tematického a žánrového rozpětí našich Voyo Originálů vybere i ten nejnáročnější divák,“ dodala Majeská.

První díl seriálu Studna bude na Voyu přístupný už 10. ledna 2025. Vrací se ke skutečnému zločinu, který široká veřejnost zná z televizního zpracování v normalizačních Třiceti případech majora Zemana. Autoři nového zpracování nabídnou na ploše šesti dílů rodinné drama, které se zaměří také na to, co známé tragédii ve Vonoklasech předcházelo.

„I po padesáti letech je příběh Studny stále živý. Proto pro nás bylo důležité projít si všechny spisy a dostupné materiály o rodině, která velkou část společného života prožila v izolaci. V první řadě pro nás bylo stěžejní najít verzi, které sami věříme a která podle nás nejlépe vystihuje to, co se doopravdy stalo. Ale i když si člověk vše nastuduje, existují stále některé věci, které se nedozví nikdy,“ popsal scenárista Miro Šifra.

„Neseděli jsme s nimi u rodinného stolu, nebyli jsme svědky jejich běžných životních situací. Proto jsme vše konzultovali s psychology, vytvářeli si profily jednotlivých postav, snažili jsme se do nich vcítit, zjistit, co se jim mohlo honit hlavou. Aby byl příběh o nich, o jejich blízkých, rodině i sousedech co nejkomplexnější, ale především nejvěrnější. Proto jej vyprávíme od začátku, kdy se do sebe zamilovali, a končíme víc než deset let po té osudné tragédii,“ dodal scenárista.

„Studna je seriál, který je dějově roztažený do spousty let, a to je náročné, protože jsme potřebovali objekty z 30. let, které budou vedle sebe a budou splňovat požadavky, jako například možnost přidat právě studnu anebo i plot. Nakonec jsme tyto tři domy našli. Jsou stále obývané, ale jejich majitelé nám i s obcí vyšli vstříc, což není samozřejmost. Seriál se natáčel v opačném pořadí, abychom mohli upravovat lokaci směrem k začátku děje – z tragické a pro rodinu temné zimy jsme se dostali až k zamilovanému jaru,“ poznamenal Jindřich Motýl z produkční společnosti Lumivod.





Šesti novými epizodami se uzavře příběh legendárního převaděče Josefa Hasila s názvem Král Šumavy: Agent chodec. Dobrodružný příběh odvahy, osobní odpovědnosti a nezlomnosti se odehrává před více než sedmdesáti lety v době nástupu komunistické diktatury. Diváci budou sledovat část příběhu, kdy se zrodila legenda Král Šumavy a nikdy nekončící boj Josefa Hasila (Oskar Hes) hledajícího cestu z komunistického lágru, do nějž byl odsouzen na devět dlouhých let, stejně jako příběh jeho milé Marie (Gabriela Heclová).

První série měla jen tři díly, s formátem minisérie se původně počítalo i pro další dvě řady. „Je před námi příběh košatý a napínavý, popravdě vrcholné období. Nechtěli jsme divákům přivodit další dlouhé čekání uprostřed vyprávění. Rozhodli jsme se napnout síly a dokončit i poslední tři díly,“ řekl kreativní producent Michal Reitler.

Vedle dvou hraných novinek Voyo přinese také dva nové dokumentární formáty. Čtyřdílná série s názvem Vypadá takhle policajt? dá divákům nahlédnout do života a kariéry Jiřího Markoviče, legendárního kriminalisty, jehož metody zásadně ovlivnily vyšetřování zločinů v Československu. Jeho cestami je provedou ti nejpovolanější – kolegové i rodina. Ale také historikové, soudci, psychiatři a další osobnosti, které byly součástí jeho případů.

Seriál s pracovním názvem Lebo medveď přinese v šesti epizodách pohled na téma, které každoročně rozděluje slovenskou společnost – na medvěda hnědého. Má být regulován, nebo nadále chráněn zákonem? Kde začíná a kde končí jeho životní prostor? Projekt vznikl pod režijním vedením oceňovaného slovenského dokumentaristy Mira Rema.