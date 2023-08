Nova na podzim uvede Ztracenou rodinu, Big Brother bude na Voyu

Televize Nova zařadila do podzimního programového schématu tři nové nebo obnovené formáty. Pro celou rodinu je určený komediální seriál Táta v nesnázích, fanoušci detektivek se mohou těšit na návrat smíchovské party detektivů v obnovené Kriminálce Anděl a Tereza Pergnerová spolu s Mirkem Vaňurou budou pomáhat lidem nalézt členy Ztracené rodiny ve stejnojmenné dokumentární reality show podle zahraniční licence.

Šestnáct epizod Táty v nesnázích se bude vysílat vždy v pátek po Televizních novinách. Rozvedený padesátník Petr (Martin Pechlát) se bude potýkat nejen se svými třemi dospělými dcerami, které se z různých důvodů vracejí zpět pod „otcovská křídla“, ale i se světem randění, který už ale není takový, jaký jej Petr pamatuje.

Dokureality Ztracená rodina podle britského formátu Long Lost Family bude ve čtvrtek později večer. Avizuje „emocemi nabité příběhy dojemných shledání mnohdy po dlouhá léta odloučených členů rodiny“. „Obsahem jsou často velmi bolestná, letitá odloučení, nedorozumění, křivdy, vědomé i nevědomé nepravdy a k těm je třeba přistupovat s velikým respektem, citem a opatrně zacházet s každou informací,“ tvrdí moderátorka Tereza Pergnerová, která dodává: „Nejde o senzace, ale o hluboké lidské prožitky.“

Ke Kriminálce Anděl se na Nově vracejí po devíti letech, takže detektivové jsou starší, zkušenější – a poněkud méně fyzicky zdatní. „Než by přeskočili plot, tak už ho raději obejdou,“ glosoval časový odstup ředitel výroby Michal Reitler. V hlavních rolích se vracejí David Švehlík, Marek Taclík, Michal Novotný a Helena Dvořáková, které nově doplní Oskar Hes a Jiří Langmajer. Za seriálem stojí stejný tvůrčí tým jako za předchozími řadami v čele s režisérem Peterem Bebjakem.

„Společným jmenovatelem nové sezony je fokus na lokální témata, rodinnou zábavu a zejména na očekávání našich diváků,“ zhodnotila nabídku programová ředitelka Silvia Majeská. Nova nebude své diváky dráždit nějakými velkými změnami, kromě tří novinek nabídne především pokračování už zavedených formátů.

I na podzim tedy podvečery pracovního týdne obsadí nekonečný seriál Ulice, jen s novou znělkou. Chybět nebude ani vědomostní soutěž Na lovu, k níž dále patří sobotní celovečerní rozšířené verze Superlov a Hvězdný speciál.

Nové řady dostanou dobové kostýmní drama Zlatá labuť, které se dějově posune do jara 1939, rodinný seriál Jedna rodina, krimi Specialisté a komedie Co ste hasiči. Vrátí se kulinářské show MasterChef a Souboj na talíři. Souboj o nejlepšího amatérského kuchaře začne v aktuálním ročníku MasterChefa rovnou finálovou šestnáctkou. Nebudou chybět testy chuti a znalostí, stejně jako výjimeční hosté či časově náročné úkoly, tentokrát bez možnosti vrátit se do hry. Letos bude navíc přikládána mnohem větší důležitost lokálním surovinám.

Ohlášený návrat reality show Big Brother po osmnácti letech se neodehraje na hlavním kanálu Novy, ale na její internetové platformě Voyo. V tradičním vysílání se pořad objeví na neupřesněné vedlejší stanici Novy. „Po mnoha letech tu show bereme znovu do ruky. Big Brother kdysi vytvořil nový typ hvězd, experimentálním způsobem vešel do soukromí lidí. Od té doby přišly sociální sítě a soukromí sdílíme sami,“ podotknul ředitel výroby Michal Reitler. Žádné další informace o tomto pořadu Nova dosud neoznámila.

Vzhledem k tomu, že reprízy seriálu Policie Modrava stále lákají obrovské množství diváků, ponechá je Nova i v podzimním schématu. Bude jim patřit nedělní hlavní vysílací čas. Úterní a páteční pozdní večery vyplní opakování sitcomu Comeback.





„Připravujeme desítky nových formátů pro příští, jubilejní rok,“ tvrdí programová ředitelka Silvia Majeská. Televize Nova totiž oslaví v únoru 2024 třicet let vysílání.

Pestřejší nabídku žánrů má připravenou aplikace Voyo. Letošní premiéry projektů z dílny Voyo Originál rozšíří na podzim hvězdně obsazený šestidílný thriller Extraktoři s Jakubem Štáfkem, Pavlou Gajdošíkovou a Janem Révaiem v hlavních rolích. „Extraktoři jsou o speciální jednotce české rozvědky, která v případě, když se někdo z Čechů v zahraničí dostane do vážných problémů, umí a může zasáhnout, případně toho člověka ‚extrahuje‘ ze země, ve které má problémy,“ přiblížila producentka a spoluautorka námětu Lenka Szántó. Scénář napsali Evita Naušová, Jan Stehlík a investigativní novinář Jaroslav Kmenta.

Po roční pauze se na Voyo vrátí romantická reality show Love Island Česko & Slovensko. Už od minulého týdne je v aplikaci dostupný první díl třídílné minisérie Matematika zločinu podle úspěšného podcastu o pochybení soudního znalce, které zničilo život nevinnému člověku.

„Letos si diváci mohou vybírat z pěti původních, prémiových projektů pod značkou Voyo Originál, uvedli jsme první z plánované řady Voyo Speciál – stand-up Ondřeje Sokola – a významně také narůstá počet distribučních snímků, které po jejich cestě tuzemskými kiny nabízíme exkluzivně na Voyo v kategorii Voyo Film,“ pokračuje Silvia Majeská a dodává: „Vedle toho v podstatě po celý rok uvádíme premiérové díly našeho ‚rodinného stříbra‘ Ordinace a neustále rozšiřujeme nabídku zahraničních filmů, seriálů a reality show.“

Ordinace v růžové zahradě bude mít na Voyo nové díly každý týden až do konce roku.





Nova je spokojená i s výkonem svých „vedlejších“ tematických stanic. Podle jejích údajů jim v obchodní cílové skupině diváků 15–54 let narostla sledovanost o 10 % za celý den i ve večerním prime time. Rekordmanem se stala ženská stanice Nova Lady, která meziročně za celý den vzrostla v podílu na sledovanosti o 27 %, v prime time dokonce o 39 %. Nejsledovanějším pořadem tematických stanic skupiny Nova bylo vysílání českého filmu Pepa, který 7. ledna 2023 na Nova Cinema oslovil 260 tisíc diváků v CS 4+.

Archivní stanice Nova Gold například do podzimního programu vrátí oblíbený seriál To je vražda, napsala. Na filmovém programu Nova Cinema budou premiéry světových snímků jako Tenet, Reminiscence nebo Muž na laně. Fanoušci žánru sci-fi se dočkají dobrodružství posádky hvězdné lodi Enterprise v sérii filmů Star Trek na programu Nova Action.

Největším tahákem placených stanic Nova Sport zůstávají prestižní fotbalové soutěže v čele s Ligou mistrů UEFA, fanoušci se mohou těšit i na NHL nebo NBA. V listopadu vyvrcholí sezóna MotoGP, posledním závodem bude 26. listopadu Velká cena Valencie. Chybět nebude ani parkurová show Prague Playoffs od 16. do 19. listopadu z pražské O2 Areny.

Stanice Nova Sport 1 a 2 dále nabídnou po celý podzim tenisové turnaje ATP 250, profesionální turnaje PDC v šipkách, Premiership rugby, švédskou florbalovou Superligu, házenkářskou Bundesligu a mnoho dalšího.