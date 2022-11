Nová O2 TV je tady. Startuje 2. listopadu, přechod bude postupný

Počínaje středou 2. listopadu začne operátor O2 postupně převádět klienty na modernější verzi své televizní služby. Výjimkou budou jen předplacené tarify, které budou na verzi 2.0 připravené začátkem roku, a také aplikace pro Smart TV Samsung a LG, ty budou dostupné postupně v následujících týdnech. Aktuálně totiž probíhají schvalovací procesy v aplikačních „storech“ na straně výrobců daných značek.

Pokud si majitelé těchto televizorů pořídí O2 TV po 2. listopadu, budou moci používat aplikace stávající O2 TV. Jakmile budou pro komerční účely schváleny nové aplikace O2 TV 2.0, budou k jejich jednoduché instalaci vyzváni přímo v prostředí svého chytrého televizoru.

Celý proces přechodu na novou platformu zabere několik měsíců. Týkat se bude více než 650 000 služeb (jeden zákazník může mít víc služeb). Výsledkem má být kvalitnější třídění obsahu, větší stabilita a kapacita, rychlejší přepínání i pohyb v EPG, vylepšená multidimenze a neomezený prostor pro nahrávky.

Představení nových funkcí:





„Chceme zákazníka převést vždy se všemi jeho zařízeními najednou, proto bude termín pevně dán námi. Přechod na novou O2 TV 2.0 pak bude probíhat na pozadí. Naší hlavní snahou je, aby to bylo pro diváky ve znamení jednoduchosti. To znamená, že je nechceme zatěžovat žádnými nadbytečnými nebo složitými kroky. Jakmile budou všechna zařízení zákazníka po technické stránce připravená, budeme ho o konkrétním termínu informovat,“ popisuje Josef Dočkal, ředitel pro produkt a inovace O2 TV s tím.

Webová aplikace se aktualizuje sama. Po přihlášení bude zákazník sledovat obsah již v novém prostředí. „Set top boxy se aktualizují na pozadí samy v noci, stačí, aby byly jen ve stand-by režimu, tedy svítila alespoň červená kontrolka. V takovém případě se navíc přenese i celé přihlášení a pro zákazníka to bude velmi přirozený přechod do modernějšího a lepšího prostředí. Aplikace pro Smart TV, iOS nebo Android je pak potřeba nově stáhnout a nainstalovat z příslušného aplikačního storu. Na to bude mít zákazník 2 týdny od chvíle, kdy ho upozorníme, že jsou pro něj již všechny aplikace O2 TV 2.0 plně připraveny,“ doplňuje Josef Dočkal.

Podoba O2 TV na různých zařízeních: mobilu, tabletu a v televizoru při použití TV boxu od O2. Autor: O2 TV

„Současná platforma se dostala na hranici svých technických možností, a proto jsme již před časem začali vyvíjet řešení, které by rostoucí zájem o naše služby plně zajistilo. Řešení na cloudové infrastruktuře od dodavatele CETIN navíc zajistí i kontinuální vývoj pro budoucnost, a to nejen pro O2, ale celou skupinu PPF Telecom Group,“ vysvětluje ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Společnost O2 se na nasazení nové verze televizní služby chystala od roku 2019. „Máme za sebou již několik zásadních kroků, které samotnou migraci pro zákazníky zjednoduší. Vyměnili jsme zastaralé set-top boxy, sjednotili jsme rozhraní všech stávajících set-top boxů na AndroidTV a v srpnu jsme začali nabízet i nejmodernější O2 TV Box. Díky tomu by měl být i přechod stávajících zákazníků na novou platformu plynulejší,“ dodává Dana Tomášková.

V nové O2 TV nebudou fungovat staré set-top boxy iP4.tv EVO4-T a EKT DID7006mTF.





Operátor připravil k přechodu na novou verzi web www.O2.cz/novaO2TV. „Jakmile budou na řadě migrace stávajících služeb, informujeme o tom zákazníky prostřednictvím aplikace Moje O2, rovněž přímo z O2 TV platformy a dalšími doprovodnými kanály. V té době rovněž aktualizujeme web o informace potřebné k přechodu na novou O2 TV,“ přibližuje ředitelka digitálních služeb.

Platforma je technicky připravená na budoucí rozšiřování o nové funkce, podporu dalších zařízení nebo připojování nových dodavatelů SVOD knihoven a dalšího obsahu.