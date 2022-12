Nová směrnice má zdanit zisky z kryptoměn, poskytovatelé služeb mají hlásit data úřadům

Informaci o nové chytané legislativě poprvé přinesl 10. listopadu server Politico s odvoláním na tři evropské úředníky obeznámené se situací, informace ale ve víru událostí okolo krachu FTX a navázného impéria Sama Bankman-Frieda zcela zapadla.

Nyní se ale vynořuje znovu. Společnosti The Block se podařilo získat jednu z pracovních verzí právě se rodící nové evropské daňové legislativy, která chce překlenout údajnou regulační mezeru, více podchytit obchodníky s kryptoměnami a zajistit, aby se členské státy vyhnuly daňovému výpadku. V návrhu dokumentu se uvádí, že by některá pravidla mohla začít být vymahatelná již v roce 2025, přičemž většina z nich má vstoupit v platnost v roce 2026.

Nová směrnice cílí na nejsnáze podchytitelný subjekt – centralizované on-ramp/off-ramp platformy, nebo, chcete-li, rétorikou jiného chystaného evropského nařízení, na CASP (crypto-assets service providers), tedy poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv. Návrh nicméně údajně nečiní rozdíl mezi CASP, jak je definuje nařízení MiCA (2019/1937), a decentralizovanými platformami, jako jsou například DeFi protokoly. To by nakonec mohlo znamenat buď praktickou nevymahatelnost, nebo evropskou stopku pro toto odvětví (případně rovnou obojí).

Regulací zasažení poskytovatelé budou muset poskytovat daňovým správám informace potřebné pro individuální zdanění. Konkrétní podobu nařízení zatím neznáme, ale je zde zaděláno na poměrně nebezpečný precedens. V současnosti je praxe taková, že poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv vydávají informace o uživatelských účtech a transakcích především policii, a to ještě jen u zcela konkrétních žádostí, nikoli plošně.

S novou regulací by se situace otočila a v Evropě registrovaní poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv by podle návrhu nové směrnice sami museli aktivně podávat hlášení vnitrostátním daňovým orgánům. Předmětem plánovaného zdanění jsou přitom kryptoaktiva „vydaná decentralizovaným způsobem“, ale také stablecoiny, a dokonce některé nezaměnitelné tokeny (NFT). Podmínkou pro uplatnění pravidla zdanění by mělo kryptoaktivum sloužit jako platební prostředek nebo investice. Naopak výjimku z pravidla tvoří některé tokeny s velmi omezenou sítí nebo některé „utility tokeny“.





Tím, že se směrnice zaměří na poskytovatele služeb, získají příslušné vnitrostátní orgány potřebná data o uživatelích jako na stříbrném podnose a je to praktický opak současné situace, kdy si o ně musí aktivně žádat, a to s velmi nejistým výsledkem (v případě hromadných žádostí jsou prakticky bez šance). Evropská komise přitom argumentuje snahou o minimalizaci administrativní zátěže pro celé odvětví, což zní již úplně jako špatný vtip. Pokud návrh projde, zůstává hlavní otázkou samotné vymezení zdanitelného plnění.

Oproti MiCA, která přijde jako nařízení, se tentokrát jedná o směrnici. Rozdíl mezi oběma formáty je zhruba ten, že u nařízení nenastává transpozice do lokálního práva, ale prostě po stanoveném datu začne jednoduše platit. U směrnice je tomu ale jinak. Členské státy mají stanovený čas na implementaci a také relativní volnost, jak do svých současných zákonů ustanovení nakonec zavedou. Ani zde není příliš důvodů k radosti, protože Česká republika v tomto směru bývá již tradičně nejpapežštější.

Na druhé straně je nutno dodat, že návrh nevznikl ve vzduchoprázdnu a vychází z mezinárodních standardů pro podávání zpráv o zdanění kryptoměn, jak je v říjnu definovala ve své zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Uvidíme, co z toho všeho nakonec vyjde.