 »  Nová verze ICQ, Messenger pro Windows a Mac, výkonná alternativa Raspberry Pi

Co se událo v tomto týdnu?

Sony představila ovladač k chystané konzoli PlayStation 5. Nemá název DualShock, ale DualSense. Oproti předchozím generacím znatelně mění design. Ovladač má adaptivní tlačítka L2 a R2, která budou měnit tuhost dle situace ve hrách. Zlepšena má být haptická odezva, může za to nový vibrační motorek. V ovladači je rovněž zabudován mikrofon.

Samsung odkládá výrobu čipů pomocí 3nm technologie. DigiTimes informují, že se tak děje kvůli viru COVID-19 a termín produkce se přesouvá z roku 2021 na 2022.

Novým výkonným ředitelem a předsedou představenstva Red Hatu se stal Paul Cormier. Ten doposud šéfoval produktům a technologiím a vídat ho bylo možné i v brněnském vývojovém centru. Cormier nahrazuje Jima Whitehursta, který se po akvizici stal prezidentem IBM. Obě firmy se snaží pootočit Big Blue směrem k hybridnímu cloudu. Cloudový byznys IBM nově povede Howard Boville, dřívější technický šéf Bank of America. Obě firmy už dříve pracovaly na tom, aby se cloud IBM vyladil směrem k požadavkům finančního sektoru.

Také Mozilla má nové nejvyšší vedení. Generální ředitelkou se stala Mitchell Baker, která už před lety organizaci vedla a byla s ní od založení. Baker bude muset řešit věci jako propouštění nebo klesající podíl Firefoxu, který byl nedávno předehnán prohlížečem Microsoft Edge.

Německá antivirová firma Avira má nového vlastníka, stala se jím Investcorp Bank. Valuace má činit 180 milionů dolarů. Obchod má pomoci Aviru kapitálově posílit na další akvizice na konsolidujícím se trhu.

Amazon se chystá konkurovat službám Google Stadia a Microsoft xCloud. Podle New York Times spustí vlastní službu pro streamování her, kódové označení je Project Tempo. Zřejmě by mohlo dojít k logickému propojení s Twitchem, který Amazon koupil. Microsoft xCloud se zase v rámci testování rozšiřuje do dalších evropských zemí, Česko prozatím chybí.

Cisco kupuje firmu Fluidmesh Networks, která vyvíjí bezdrátový backhaul systém pro internet věcí. Tým a technologie se připojí ke stávajícímu IoT portfoliu Cisca.

Microsoft zveřejnil informace o nové funkci, kterou píše pro jádro Linuxu. Jde o Integrity Policy Enforcement (IPE), což je bezpečnostní modul (LSM) řešící integritu kódu. V novém testovacím buildu Windows 10 je pak integrován File Explorer (Průzkumník) do Windows Subsystem for Linux (WSL).

Linux Foundation oficiálně podpořila seL4, zabezpečený mikrokernel, který vzešel z australské národní vědecké agentury CSIRO. Linux Foundation bude hostit seL4 Foundation a pomáhat v dalším rozvoji.

Office 365 Exchange Online zavádí podporu DNSSEC a DANE. Více se tak přiklonil ke standardům namísto alternativ.

Amazon Web Services v ostré verzi spouští Migration Acceleration Program (MAP) for Windows. Firmám pomáhá s migrací Windows na AWS.

Google Cloud v beta verzi spouští Memorystore for Memcached. Jde o managed službu, která přidává cache vrstvu nad in-memory úložiště Memorystore.

Accenture kupuje startup Revolutionary Security. Jde o další z řady nákupů Accenture zaměřených na kybernetickou bezpečnost, kde tato konzultační společnost cítí nové příjmy.