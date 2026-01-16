Nové AI systémy Nvidia se budou vyrábět i v ČR, Čína natrénovala AI na svém hardwaru, dominance TSMC roste

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Onsemi získala obří zakázku od Nvidie. AI systémy nové generace se budou vyrábět i v Rožnově pod Radhoštěm. Onsemi bude dodávat čipy pro výkonovou elektroniku, které řídí napájení samotných GPU. Jde o technologie jako 800V nebo karbid křemíku. Právě do nich Onsemi v Česku investuje a jsou předmětem chystané investice za zhruba 44 miliard dolarů. Onsemi se tak bude podílet na generaci Nvidia Vera Rubin (nástupce aktuálního Blackwellu), která už vstoupila do produkce a na trh se dostane v druhé polovině roku.
Nvidia do svých řad přijala roboty z Česka, kterým šéfuje bývalý ředitel státního IT podniku. Firma Smaut Technology, jíž šéfuje někdejší ředitel NAKITu Alan Ilczyszyn, byla přijata do programu Nvidia Inception pro nadějné startupy. Smaut vyvíjí roboty podobné autonomním vysavačům, které se dokáži starat o zeleň. Najdete je třeba na vinicích nebo u solárních panelů. Nvidia se snaží s technologiemi typu GR00T dostat z datacenter i do robotů, Smaut zase k širokému použití, třeba ve veřejných parcích.
Siri bude pohánět technologie Googlu. Apple konkrétně použije modely Gemini, čímž vyřeší vlekoucí se problém s interním rozvojem umělé inteligence. Nové Siri bychom se měli dočkat brzy. Spolupráce je podepsána na více let a týká se i Google Cloudu.
Hodnota Alphabetu jakožto majitele Googlu vyrostla na čtyři biliony dolarů. Jde o reakci na oznámení s Gemini a Siri, růst samotného Gemini mezi uživateli a zároveň o reakci na AI čipy TPU, na nichž Google natrénoval Gemini a snaží se je rozšířit jako alternativu Nvidie. Podobně jako AWS, jak jsme psali tady. Google se tak blíží hodnotě Nvidie, kterou nahoru rovněž vynesla AI.
K Raspberry Pi si lze koupit nový AI akcelerátor AI HAT+ 2. Součástí je NPU procesor Hailo-10H a 8 GB LPDDR4X RAM. Na GitHubu jsou k dispozici aplikace pro Hailo, pracovat lze s řadou modelů.
OpenAI od firmy Cerebras koupí výpočetní kapacity za 10 miliard dolarů. Jak jsme na Lupě psali a ukázali, Cerebras vyrábí největší čipy na světě, mají rozlohu celého waferu. Nejenom díky SRAM jsou vhodné pro rychlou a relativně levnou inferenci. Nvidia nedávno oznámila “akvizici” firmy Groq, která rovněž používá SRAM.
ElevenLabs prý loni měla tržby 330 milionů dolarů. Jde o opakující se tržby ve formě předplatného z cloudu (ARR). Jde o ukázku toho, že AI firmy mají reálné příjmy. V ElevenLabs drží investici i český fond Credo Ventures, který čeká na potenciální velký exit.
Čínská firma Zhipu AI údajně natrénovala LLM model kompletně na hardwaru a softwaru Huawei. To by znamenalo značný progres jak pro Huawei, tak pro tamní AI ekosystém. Ale zatím to berme s rezervou, zprávy z Číny ne vždy říkají vše.
Meta zavřela tři dříve koupená studia na VR obsah a v divizi pro metaverse propustila kolem 1 500 lidí. Jde o studia Armature Studio, Sanzaru Games a Twisted Pixel, která pracovala například na VR verzi Resident Evil 4 nebo Deadpoolovi. Jde o potvrzení toho, že se sázka Mety na VR moc nevydařila, utopeny byly desítky miliard dolarů. České Beat Games stojící za Beat Saberem si Meta nechává, jde o jeden z mála hitů pro VR. Fokusem Mety je nyní AI, ve VR se soustředí hlavně na AR brýle Ray-Ban.
Meta už si zajistila šest gigawattů pro provoz svých datacenter. Ta budou určena k provozu umělé inteligence. Firma uzavřela smlouvy s řadou dodavatelů a patří pak mezi největší odběratele tohoto typu.
Apple od konce ledna bude prodávat předplatné na svůj kreativní software za jednu cenu. Půjde o konkurenci pro Adobe. Creator Studio vyjde na 299 korun měsíčně (2 990 korun ročně) a nabídne aplikace Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Logic Pro, Compressor, MainStage a Motion a k dispozici budou i nové funkce pro Pages a spol. Studenti nebo učitelé dostanou slevu na 69 korun měsíčně (690 korun ročně). K novým zařízením od Applu budou tři měsíce zdarma.
Itálie dala Cloudflaru pokutu 14 milionů eur za to, že neblokoval požadovaný obsah. Tamní telco úřad AGCOM využil zákona namířeného proti pirátství, který slouží například na blokování nelegálních sportovních streamů. Firmy musí takový obsah zablokovat do půl hodiny. Cloudflare tak na svém veřejném DNS 1.1.1.1 neučinil s odůvodněním, že by to mělo negativní vliv na rychlost DNS.
Mobilní operátoři v Evropě by mohli získat frekvence na neomezenou dobu. Jedná o tom Evropská komise. Možná tak dojde k vyslyšení Deutsche Telekomu, Orange nebo Telefóniky, kteří už několik let volají po deregulaci zahrnující i větší práva na vydražené spektrum. Je to každoroční folklor na MWC a určitě bude i letos.
Čína asi chce vypustit do vesmíru 200 tisíc družic pro satelitní internet. Země požada žádost k ITU, mezinárodní telekomunikační unii. Udělala tak krok pro zajištění omezených kapacit a frekvencí. Čína od žádosti musí do sedmi let bude vypustit alespoň jeden satelit a do dalších sedmi let nasadit kompletní instalaci. Pro představu, Starlink aktuálně počítá s 42 tisíci družicemi. FCC právě Starlinku povolila vypuštění 7 500 družich nové generace.
Lufthansa nainstaluje Starlink na všech svých 850 letadel. Stane se tak do roku 2029. Část zákazníků (Travel ID a podobně) bude mít službu zdarma.
Evropská komise začala sbírat informace o stavu open source na kontinentu. Cílem je od komunity a odborníků zjistit co nejvíce podkladů pro možné větší nasazení open source a posílení takzvané technologické suverenity.
Evropská komise zvažuje, že zařadí WhatsApp pod tvrdší regulaci. Konkrétně by se mohl stát takzvanou velkou platformou a spadat tak pod DSA.
Dominance TSMC v zakázkové výrobě čipů pořád roste. V posledním čtvrtletí měla podíl 72 procent, zhruba před rokem to bylo 62 procent. Uvidíme, co s tím udělá nástup 2nm produkce, kde vyroste konkurence v Samsungu (zatím má horší yield) a japonském Rapidusu. TSMC aktuálně reportuje další rekordní příjmy.
HP údajně hledá dodavatele pamětí v Číně. Jde o reakci na nedostatek této hardwarové komponenty. Americký podnik by mohl odebírat od CXMT a YMTC, dvou hlavních čínských hráčů v oboru, kteří rychle dobíhají konkurenci. HP by stroje s těmito paměťmi používala hlavně v Asii. Dva hlavní producenti paměťových čipů Samsung, SK Hynix (oba z Jižní Koreji) a Micron (USA) nestíhají kvůli AI. SK Hynix ohlásil novou investici do pouzdření za 13 miliard dolarů, aby situaci trochu zlepšil. V následujících měsících a letech nelze očekávat zlepšení, například AMD odkládá vydání RDNA 5, zpoždění naberou i nové Nvidie RTX.
Americká vláda zrušila zákaz dovozů čínských dronů DJI do země. Ještě se musí vyřešit úřad FCC, který povoluje nové licence. Ze strany USA má jít o gesto směrem ke zlepšení vztahů s asijskou zemí. Restrikcí vůči čínským technologiím je každopádně stále řada.
Čínská vláda přikázala tamním firmám, aby nepoužívaly kyberbezpečnostní software od izraelských a amerických firem. To není nic překvapivého, Američané by si zřejmě čínské antiviry a spol. rovněž neinstalovali.
AMD chystá konkurenci pro AI minipočítač Nvidia DGX Spark. Půjde o AMD Ryzen AI Halo. Pohánět ho bude čip Ryzen AI Max+ 395 obsahující procesor Zen 5 s 16 jádry. K dispozici bude sdílená paměť až 128 GB LPDDR5X. Spotřeba má být 45 až 120 wattů. O DGX Spark jsme psali zde.
Skrze bluetooth sluchátka lze ovládnout telefon. Umožňuje to zranitelnost v proprietárním protokolu RACE. Týká se to modelů s čipem Airoha, tedy i značek jako Sony, Marshall, Bose nebo JBL. Útočníci jsou schopní ze sluchátek získat klíč a navázat komunikaci.
Český Knot Resolver ve verzi 6.1.0 je venku. Jde o první vydanou stabilní verzi šest, kterou CZ.NIC oficiálně preferuje a doporučuje místo pětky. Dokumentace je zde.
Vyšel Chrome 144. Mezi novinkami je podpora postkvantové kryptografie pro DTLS ve WebRTC. Google také do Chromium vrátil podporu formátu JPEG XL.
Po dvou letech vyšla nová verze virtualizační platformy oVirt. Jde o open source postavený nad hypervisorem KVM, o který se dříve staral Red Hat a následně ho předal komunitě.
Veeam koupil firmu Object First. Společnost vyvíjí software pro object storage, což zapadne do zálohovací nabídky Veeamu, který má velké vývojové centrum v Praze.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Přestaňte už používat MySQL, není to skutečný open source
- SQLite-vec: vektorové rozšíření databáze SQLite
- Postřehy z bezpečnosti: botnet útočí urážkami na svého protivníka
- Filamenty Alzament se znovu rozrůstají o další materiály. I tentokrát drtí konkurenci nízkou cenou
- HDD s kapacitou 32 TB a bez problémového SMR: Seagate vydává větší disky s laserovou technologií
- Nové procesory AMD už tento měsíc. Máme termíny vydání notebooků s Ryzeny AI 400 a herního 9850X3D
- Další oběť AI? Po pamětech a SSD jsou prý na řadě chladiče a zdroje, ceny hardwaru budou stoupat
- Levná SSD stejně rychlá jako high-end? Nový řadič Phison zvládne 15 GB/s s nízkou spotřebou a bez drahé DRAM
- Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod sedm tisíc
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem