 »  Nové notebooky od Microsoftu, Apple končí s butterfly klávesnicí, Wunderlist skončil

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Motýlková butterfly klávesnice od Applu byla pohřbena. Cupertino představilo nový 13" MacBook Pro, který už má vylepšenou Magic Keyboard, a navazuje tak na již dříve takto vybavený 16" Pro model a MacBook Air. Apple také u 13" stroje aktualizoval interní hardware, rámečky kolem displeje ale nadále zůstávají. Ceny startují na 38 990 korunách.

Microsoft představuje hned několik hardwarových novinek a vylepšení. Přichází sluchátka Surface Headphones 2 a nová verze pecek Surface Earbuds a pak jsou zde nové modely notebooků a hybridů Surface Go 2 a Surface Book 3. Book 3 má desátou generaci Intel Core procesorů, grafiky Nvidia GeForce GTX a Quadro RTX a až 32 GB RAM. K dispozici budou 13" a 15" modely, ceny startují na 1599 dolarech s dostupností od 15. května. Go 2 má osmou generace Intel Core M a pěkné ceny od 399 dolarů s dostupností od 12. května.

Dříve populární Wunderlist definitivně skončil. Před několika lety ho koupil Microsoft a 6. května vypnul synchronizaci a spol. Redmond místo toho nabízí z Wunderlistu vycházející aplikaci To Do. Zakladatel Wunderlistu Christian Reber na to konto spouští novou aplikaci Superlist. Prozatím není jasné, jak přesně bude fungovat.

Inkscape vychází ve verzi 1.0. Vektorový open source nástroj se tak dočkal prvního ostrého vydání. K dispozici je česká lokalizace. Aplikace funguje pro Windows, macOS a Linux.

Huawei uvede telefon se službami a aplikacemi Googlu. Jde o takovou kličku, půjde totiž o P30 Pro New Edition, tedy mírně vylepšenou loňskou verzi vlajkového modelu, která ještě obdržela licenci/certifikaci a nepodléhá tak embargu USA. Podobně už Huawei předvedlo P30 Lite New Edition a Honor 8S New Edition. Nová P30 Pro dorazí 15. května.

Americké firmy budou moci spolupracovat s Huawei na standardizaci 5G. Agentura Reuters zjistila, že americké úřady připravují takovéto zmírnění dopadů sankcí. Ukazuje se, že oddělení USA od Huawei škodí Američanům při prosazování standardů.

Nvidia kupuje firmu Cumulus. Stává se tak krátce po dokončení akvizice podniku Mellanox za 6,9 miliardy dolarů. Už s Mellanoxem Nvidia naznačila, že se chce vydat více směrem do datových center a síťových propojení. Nyní mimo jiné získává Cumulus Linux, otevřený operační systém pro síťový hardware.

Amazon Web Services oznámilo krabičku Elemental Link. Jde o malý kus hardwaru, přes který je možné streamovat videoobsah do AWS cloudu a využívat službu AWS Elemental MediaLive. Elemental Link vyjde na 995 dolarů.