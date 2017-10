 »  Nové notebooky od Microsoftu, slabší prodeje iPhonu 8 a růst českého Kiwi

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Nové iPhony 8 prozatím nejsou největší hit na světě a v prodejích je překonávají iPhony 7. Jejich cena s příchodem nových strojů klesla, rozdíly mezi generacemi zároveň nejsou zásadní. Uživatelé také čekají na příchod modelu iPhone X, který už je pro Apple reálným skokem jinam. S čísly na základě průzkumu přišli v Reuters.

Microsoft bez velkých fanfár představil Surface Book 2, druhou generaci vlastního notebooku. Koncepce zůstává stejná, jde o výkonný dotykový laptop, kterému lze odejmout displej a udělat z něj tablet. Nově každopádně k 13“ verzi přibyl také 15“ model. Ceny menšího modelu startují na necelých 33 tisících korun, u většího se začíná na téměř 55 tisících. Podrobné specifikace jsou zde.

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě se za poslední rok podle žebříčku Deloitte Fast 50 stalo české Kiwi.com. Na třetím místě je pak výrobce 3D tiskáren Prusa Research, na čtrnáctém místě jsou čeští vývojáři STRV, o příčku níže Zoot.cz a do padesátky se vešli ještě vývojáři Inventi. Slovensko má pak na šestém místě Inloop (náš rozhovor) a níže pak firmu Riešenia. Více zde.

Robin Raszka představil nový projekt Facemoji. Připomíná funkce, které Apple ukázal při představování nového iPhonu. Facemoji je mobilní videochat aplikace, která ukazuje obličejové avatary kopírující skutečné obličeje. Raszka produkt dělá v rámci své firmy Omnipresence a řeší investici.

Brněnská big data společnost Gauss Algorithmic (náš článek) se zapojuje do projektů mateřské centrály Raiffeisen Bank International. Češi zvítězili v soutěži Innovation to Company a byli také přijati do Elevator Lab.

Český startup Cryptelo chce vybrat až miliony dolarů v rámci ICO (Initial Coin Offering). Nabídne vlastní kryptoměnu Cryptelo Coins (CRL), pomocí které se má také za službu platit. Cryptelo nabízí zabezpečené ukládání dat, se kterým míří na náročné zákazníky.

Americká bike sharing firma LimeBike získala investici 50 milionů dolarů. Krátce poté, co si přišla na 12 milionů dolarů. Peníze mají pomoci v expanzi po celých Státech. LimeBike je podobný čínským kolům ofo, která tento týden odstartovala v Praze (náš text). Kola lze odkládat kdekoliv a odemykají se pomocí mobilní aplikace.

Středoevropské kolo Startup World Cup & Summit v Praze v Lucerně z deseti nejlepších firem nakonec vyhrál polský StethoMe, který vyvíjí chytrý stetoskop. Druhý se umístil český chytrý válec Angee. Poláci si z Prahy vezou 100 tisíc dolarů a účast na světovém finále.

MongoDB finálně vstoupilo na burzu. Firma při IPO získala 192 milionů dolarů, startovalo se s cenou 24 dolarů za akcii. Cena hned vyskočila o zhruba 30 procent.

Tržby IBM padají už 22. kvartál v řadě, i tak ale za poslední týden po oznámení výsledků akcie poskočily o 10 procent. Big Blue se daří postupně prodávat cloud, který už dělá 20 procent z celkových čísel.

Foxconn a IDG připravují fond s 1,5 miliardy dolarů, píše Bloomberg. Společně chtějí investovat do mladých technologických firem kolem samoříditelných aut, umělé inteligence a podobně. IDG je vydavatelský dům zaměřený na počítačová média, který v loňském roce koupili čínští investoři. IDG se tak v Číně stala aktivním investorem.

Populární Elasticsearch se spojuje s čínskou Alibabou a bude dostupný na Alibaba Cloudu. Elastic díky tomu získá přístup na čínský trh. Více o strategii čínských cloudů v našem článku.

Čínský mobilní vyhledávač Sogou se zase chystá na americkou burzu. Na NYSE chce získat 600 milionů dolarů. Necelých 44 procent v Sogou vlastní Tencent, který vyhledávač také ve svých produktech používá.

Big data společnost Splunk kupuje firmu SignalSense. Před pár dny také koupil podnik Rocana. SignalSense využívá strojové učení pro kybernetickou bezpečnost a práci s daty.

Intel představil Nervana Neural Network Processor (NNP). Je postavený na akvizici firmy Nervana a připravený pro deep learning a podobné operace.

Dvoustou akvizicí pro Cisco je firma Perspica. Ta doplní dřívější odkup AppDynamics. Cisco se snaží vybudovat silné softwarové kapacity pro analýzu dat a provozu v síti.

JPMorgan Chase kupuje firmu WePay. Nejde o mobilní platební systém spadající pod WeChat, ale o podnik ze Silicon Valley, který nabízí API pro platby jako službu.

Akcie SAPu tento týden mírně zakolísaly. Analytikům se nelíbí výsledky, které zůstaly za očekáváním. SAP každopádně nadále posiluje v cloudu, roste a je nejhodnotnější německou firmou. Více také v našem nedávném článku.