Nové operační systémy od Applu, blíží se Wi-Fi 7, Apple Watch s eSIM konečně v ČR

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple představil nové verze svých operačních systémů, které mimo jiné spojují novinky v ochraně soukromí. Další macOS se bude jmenovat Monterey. Universal Control umožní ovládat Mac a iPad z jednoho místa a přichází podpora AirPlay. Řada starších Maců už se podpory Monterey nedočká, například 12" MacBooky.

Na WWDC byly dále ukázány iOS 15 a iPadOS 15. Změn není zase tolik, jsou zaměřeny na úpravy iMessage, notifikací nebo práce s fotkami. Wallet umožní přidávat elektronické doklady a spol., to je ale zatím záležitost USA. Tablety iPad budou mít lepší práci s multitaskingem a widgety všude. Hodinkový watchOS 8 přináší například aplikaci pro dýchání, vylepšení práce s textem a snadnější sdílení fotek.

T-Mobile v Česku nabídne Apple Watch s eSIM. Na našem trhu tak konečně půjde používat verzi Cellular. Nákup bude možný od 14. června, ceny tarifů operátor zatím nezveřejnil. Koupit si bude možné Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE.

Broadcom, Qualcomm, MediaTek a další rozjely práce na čipech pro Wi-Fi 7, zjistily DigiTimes. Samotný standard dosahující rychlosti až 46,1 Gb/s bude ještě asi tři roky ve vývoji, vycházet ale bude ze současných návrhů. Wi-Fi 7 neboli 802.11be bude mít k dispozici pásma 2,4, 5 a 6 GHz, šířku až 320 MHz, 16 streamů a modulaci 4096-QAM. K dispozici jsou také první specifikace NVMe 2.0, souhrn je v tomto dokumentu (PDF).

FBI, Europol a další organizace na černý trh uvedly údajně šifrované telefony, díky kterým zatkly přes 800 lidí. Šlo o operaci Trojan Shield, kdy se mezi prodejci drog a spol. šířily stroje ANOM, které však bezpečnostní složky mohly odposlouchávat. Rozšifrováno bylo 27 milionů zpráv. ANOM se dostal k 12 tisícům lidem a 300 zločineckým organizacím.

Jaké je to ztratit svobodu? O tom se během svého vystoupení rozmluvil Ross Ulbricht, zakladatel a provozovatel darknetového tržiště Silk Road, který ještě mnoho let bude sedět ve vězení. Video je k dispozici zde, Student for Liberty pak udělali český přepis. K tématu Silk Road a Ulbrichta velmi doporučuji knihu American Kingpin, která celý příběh detailně rozebírá.

Podezření USA z toho, že drony DJI slouží ke špehování, se nepotvrdila. Pentagon přišel se zprávou se závěry auditu, že nařčení vlády Donalda Trumpa nemají oporu v důkazech. Ve firmwaru čínských dronů nebyl nalezen škodlivý kód ani nic jiného. Jde o dva typy dronů používané americkými vládními institucemi. Je tak možné, že DJI opět budou moci používat.

Prezident Joe Biden také zrušil některé další Trumpovy akce vůči čínským technologickým firmám. Týká se to WeChatu, TikToku a dalších a jejich obchodních transakcí s americkými entitami. Nové Bidenovo nařízení pouze říká, že se podobné zahraniční aplikace mají prověřit z pohledu národní bezpečnosti. Něco více píše TechCrunch.

ProtonMail má nový vzhled. Je více moderní, lze ho upravovat, má zkratky, filtry a lze vybírat mezi aplikacemi Proton Technologies. ProtonMail má 50 milionů uživatelů a vyvíjejí ho i Češi, viz náš rozhovor.

Fastly mělo tento týden výpadek, který postihl část internetu. Nedostupnost tohoto CDN postihla třeba AWS, Google, Twitter, GitHub a další. Krátké vysvětlení problémů je zde.

Bosch u Drážďan otevřel výrobu čipů za miliardu eur. Jak píše Reuters, 200 milionů eur šlo ve formě podpory z Evropské unie. Továrna bude produkovat ASIC čipy pro automobilový průmysl. Bosch tak bude moci automobilkám dodávat napřímo a v čipových krizích, jaká je třeba ta aktuální, bude mít vlastní kapacity. Produkce se rozjede v červenci. Drážďany jsou historicky čipové centrum, výrobu zde má třeba Globalfoundries.

ABB u Ostravy postaví vývojové a výrobní centrum pro robotiku, AI, automatizaci a další. Firmu to vyjde na a 300 milionů korun. Má jít o významnou pobočku vedle Šanghaje a Michiganu, informují HN.

Vláda chce do Česka dostat více IT a dalších odborníků a zvýšit kvóty pro ekonomickou migraci z třetích zemí. Více to rozebírá E15.

Čína má největší čip s předtrénovaným deep learning modelem. Nejnovější verze čipu se jmenuje Wudao a překonala dosavadní rekord Googlu, píší Global Times a Tom's Hardware.

4nm výroba od TSMC se nejspíše rozběhne ještě letos. Ve třetím kvartále se mají spustit zkušební linky, k výrobě by pak mohlo dojít v průběhu příštího roku. Původně se počítalo s rokem 2023. Urychlení je možné i díky tomu, že v případě TSMC je 4nm proces jistou odnoží 5nm procesu.

AMD přichází s profesionálními grafikami Radeon Pro W6800, W6600 a W6600M. Postaveny jsou na architektuře RDNA2, mají ray tracing, Smart Access Memory a infinity cache až 128 MB. Výroba probíhá pomocí 7nm procesu u TSMC. Model W6800 má 60 CU, 3840 jader a má dát až 17,83 TFLOPS u FP32. Ceny startují na 649 a končí na 2249 dolarech.

AMD navýšilo tržní podíl v dedikovaných grafických kartách. Dostalo se na 19 procent, Nvidia nadále jasně ovládá zbytek, ukazují čísla Jon Peddie Research. AMD své grafické čipy vyrábí u TSMC a jsou ještě více nedostatkové než u Nvidie. AMD raději alokuje kapacity na nové Ryzeny a novou generaci herních konzolí. Za jiné situace by možná podíl mělo o něco větší. Na Steamu pak procesory od AMD dosáhly na podíl 30 procent. Nejvíce lidí má nadále čtyřjádro, 16 GB RAM a GTX 1060.

Vyšla druhá beta verze Androidu 12. Stahovat ji lze do Pixelů. Dorazit mají ještě další dvě beta verze, finální verze vyjde později tento rok.

GitHub může odstranit kód, který je využíván při útocích. Píše se to v nových podmínkách služby. Potenciálně škodlivý kód nadále bude možné na GitHub dávat, například pro výzkumné účely. Ke smazání dojde pouze v případě zjištěného zneužívání.

Wine nově podporuje čipy Apple M1, a to od verze 6.0.1. Přibyla tedy podpora wine64 a vedle toho byla odstraněna řada chyb.

Intel vydal aktualizaci mikrokódů svých procesorů. Řeší několik známých bezpečnostních chyb. Podrobnosti jsou na GitHubu.

RSA vyčleňuje sekci Fraud & Risk Intelligence do samostatné firmy Outseer. Povede ji Reed Taussig, zaměřená bude dále na 3-D Secure Payment a další bezpečnost kolem plateb. Také RSA se osamostatnilo, od Dellu firmu za 2,1 miliardy dolarů získala Symphony Technology Group.

Oracle spouští 13 nových zdarma dostupných služeb v rámci Oracle Cloudu. Součástí je i Free Tier pro instance Ampere využívající čipy ARM. Tyto akce jsou součástí snah Oraclu více se prosadit v cloudu.

Posilování konzultantských molochů v IT pokračuje. Deloitte kupuje firmu CloudQuest zaměřenou na kybernetickou bezpečnost, letos je to pro Deloitte v této oblasti druhý nákup.