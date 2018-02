 »  Nové přírůstky mezi set-top boxy rodiny H96

Video a profily

Video výstup: HDMI 2.0a s podporou HDR, CEC a HDCP 2.2 (up to 4K @ 60 fps) Přehrávání videa: 4K HDR H.264 up to 4K, H.265 up to 4K @ 60 Hz (10-bit), VP9 Profile-2 up to 4K@60fps

VC-1, MPEG-1 / 2 / 4, VP6 / VP8 HDR10, HLG HDR Podporované video formáty: AVI / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DST / MPG / MPEG Podporované foto formáty: HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF