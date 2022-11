Nové procesory AMD Epyc, Arabové v českých mobilních sítích, ceny nových Ryzenů klesají

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tvůrci čipů začínají schválně osekávat své produkty, aby je mohly dodávat do Číny. Reagují tím na další várku zákazů exportu ze strany USA. Nvidia například nemůže dodávat akcelerátory A100, proto nyní pro Čínu vyrábí nové kusy nazvané A800. Embargo USA mimo jiné mluví o výkonu, slabší čipy jsou v pořádku. Lze očekávat, že k podobným krokům přistoupí další hráči. Těm se zákazy obchodování nelíbí, hlasité je zejména nizozemské ASML.

Německo neschválí prodej svého výrobce čipů Elmos Semiconductor do rukou čínské společnosti Silex Microsystems. Obchod původně měl projít, německá vláda ale nakonec podlehla sílícímu tlaku kritizujícímu rozprodej klíčových kapacit Číňanům.

Tchaj-wan investuje deset milionů eur do produkce čipů v Litvě. Tchajwanský Industrial Technology and Research Institute bude spolupracovat s litevskou firmou Teltonika. Detaily zatím nejsou známy. Litva patří společně s Českem a Slovenskem do skupiny zemí, které Tchaj-wan začal podporovat svými investicemi. Jde o startupový fond s pěti miliardami dolarů nebo stipendia na návrh a výrobu polovodičů. Čína už Litvu, se kterou má dlouhodobě špatné vztahy, kvůli investici varovala.

Do Vantage Towers vstupuje Saúdská Arábie. Firma vyčleněná z Vodafonu, která provozuje pasivní infrastrukturu pro mobilní sítě, má nové investory KKR a Global Infrastructure Partners podpořené kapitálem od Arabů. Vzniká nový joint-venture, kde noví investoři mohou získat až padesát procent. Vantage Towers působí i v Česku, postavit chce dalších 400 lokalit.





Čtyřiadvacet cloudových poskytovatelů z Evropy podalo u Evropské komise stížnost na Microsoft. Svojí cenovou politikou softwaru má údajně zvýhodňovat svůj cloud Azure. Už dříve si podobně stěžovaly firmy Aruba a OVH. Více píše The Register.

AMD ukázala čtvrtou generaci serverových procesorů Epyc. Využívají architekturu Zen 4 (5 nm u TSMC), kódové označení je Genoa. Výkon je podle všeho opět výborný a lze očekávat, že AMD nadále bude získávat serverové a HPC pozice. K dispozici je 96 jader, PCI Express 5.0, CXL nebo DDR5. Více rozebírá SemiAnalysis, první testy jsou zde.

Intel představil nové procesory a grafiky do serverů. Jde o Xeon Max Series a Max Series Data Center GPU. Poprvé se používají paměti HBA a Xeon bude mít k dispozici až 56 jader. Grafiky mají až 128 jader Xe a 128 GB HBM paměti.

Ceny nedávno vydaných procesorů AMD Ryzen 7000 začaly klesat, na našem trhu je to okolo deseti procent. Základní desky jsou drahé, paměti DDR5 také, lidé kvůli ekonomické situaci šetři a upgradovali už během covidu. Situace na trhu se projevuje i na posledních číslech AMD.

Ze zrušené 12GB varianty karty Nvidia GeForce RTX 4080 nakonec nejspíše bude RTX 3070 Ti. Nvidia tento model po oznámení zrušila. Reagovala na kritiku, že 12GB verze má oproti 16GB nejenom méně paměti, ale i horší ostatní parametry včetně výkonu. 3070 Ti se má na trh dostat v lednu. Nvidia už musela zničit krabice 4080 12 GB a podobně.

IBM představilo kvantový procesor Osprey se 433 qubity. Předchozí model Eagle měl 127 qubitů a Big Blue se příští rok chce s modelem Condor dostat na 1121 qubitů. O kvantových aktivitách IBM jsme psali v článku, vývoj kolem celé oblasti sledujte v našem seriálu Qubity.

Přichází Affinity 2. Populární grafické aplikace nadále prodávají tradiční licence, nikoliv předplatné. Pokud tedy chcete přejít z předchozí verze, musíte si zaplatit upgrade.

Český IceWarp byl vybrán jako schválený dodavatel pro státní správu v Chile. Může tam tedy konkurovat nabídce od Microsoftu nebo Googlu. IceWarpu se podobně daří i v některých dalších státech. V Malajsii třeba vyhrál zakázku za deset milionů dolarů, nahrazuje tam Microsoft.

Evropská komise začala zkoumat nákup Activision Blizzardu ze strany Microsoftu. Předběžné závěry komise říkají, že by obchod za 69 miliard dolarů mohl výrazně snížit konkurenci na trhu. Microsoft už si koupil také Bethesdu a další vydavatele a vývojáře.

Nintendo už prodalo 114 milionů kusů konzole Switch. Jde o třetí nejprodávanější konzoli v historii, lépe je na tom PlayStation 4 (117 milionů) a GameBoy (119 milionů). Životnost Switche ještě zdaleka nekončí, chystá se například další Zelda, takže lze očekávat další růst.

Intel vydává nový model minipočítače NUC. Ten lze osadit i novým výkonným procesorem Core i9–13900K, přičemž by vše mělo být uchladitelné i v takto malém provedení.

FBI vydala zprávu, podle které jsou úspěchy ruských DDoS útoků z poslední doby pouze limitované. Nemá jít o nic extra sofistikovaného. DDoSy, které jsou pravděpodobně sponzorované ruským státem, jsou vedeny i na Česko.

Texaskému čipovému startupu Mythic došly peníze. The Register rozebírá, že firma ani po deseti letech nedokázala zajistit stabilní zdroj příjmů a v poslední době ani přilákat investory. Mythic vyvíjí analogové AI čipy.

V Japonsku se ve spolupráci s USA rozjede nové výzkumné centrum na čipy. V první fázi se zaměří na technologie a materiály pro 2nm proces, později na 1,4nm. Investice činí 2,4 miliardy dolarů a Japonsko další tři miliardy vloží do oblasti materiálů.