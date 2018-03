 »  Nové Raspberry Pi je tu, Trump zarazil největší IT obchod, nejpopulárnější programovací jazyky

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Stack Overflow vydává svůj populární průzkum mezi více než stovkou tisíc vývojářů. K vidění je řada grafů, které ukazují třeba to, že nejpopulárnější technologie jsou JavaScript, Node.js, MySQL nebo SQL Server. Nejvíce oblíbenými jsou pak Rust, Kotlin, Python, TensorFlow, React nebo Redis. Téměř 93 procent programátorů jsou muži.

Donald Trump zarazil to, co mohlo být největší technologickou akvizicí v historii. Broadcom se snažil převzít Qualcomm za 117 miliard dolarů, nakonec k tomu ale po zásahu nedojde. Trump prý má obavy o národní bezpečnost. A to kvůli tomu, že by se americká firma dostala pod firmu asijskou a kvůli případnému vlivu Číny. Qualcomm je přitom zásadní hráč v čipech pro chytré telefony. Existují obavy, že by Qualcomm snížil investice do 5G, díky čemuž by získal náskok Huawei. Situaci více rozebírá Bloomberg.

Vychází Raspberry Pi 3 Model B+. Má 64bitový čtyřjádrový procesor s taktem 1,4 GHz (Broadcom ARM Cortex A53), podporuje Wi-Fi na 2,4 a 5 GHz nebo Bluetooth 4.2 a Bluetooth Low Energy. Fyzicky se dále od předchozího modelu B neliší. Cena je 35 dolarů.

Komponenty pro hardwarovou infrastrukturu (servery a spol.) v roce 2017 zaznamenaly rekordní dodávky, uvádí Canalys. Konkrétně se dostaly na 142 miliard dolarů, což je meziroční růst o sedm procent. Servery si polepšily o 12 procent a dostaly se na 66 miliard dolarů. Sítě mají 50 miliard (růst o čtyři procenta), storage 26 miliard (1,6 procenta).

V roce 2017 se dařilo herním konzolím. Za hardware, služby a hry lidé utratili 41 miliard dolarů, uvádí studie IHS Markit. Vládne Sony s PlayStationem a nepřekvapivě (vzhledem k omezené nabídce exkluzivních titulů) padá Microsoft a jeho Xbox. Výrazně naopak roste Nintendo, kterému se podařilo uspět s konzolí Switch.

Microsoft zahušťuje Evropu a zprovoznil zde nová datacentra pro své cloudové služby. Vedle Německa se poprvé pustil také do datově bezpečného Švýcarska, kde otevírá hned dvě nové lokality – v Ženevě a Curychu. Microsoft rovněž uvolňuje další svůj software jako open source – tentokrát jde o Service Fabric (dříve Windows Fabric) pracující s micro services.

Huawei se stal největším žadatelem o patenty v rámci evropského patentového úřadu (European Patent Office, EPO) v roce 2017. Ten zaznamenal 166 tisíc žádostí, přičemž Číňané přispěli 2398 žádostmi. Huawei chce nadále ročně investovat do výzkumu a vývoje 10 až 20 miliard dolarů ročně.

Japonský výrobce tiskáren Ricoh plánuje propustit čtyři tisíce lidí. Dotkne se to Japonska a Evropy a jde asi o čtyři procenta celkové pracovní síly. V Evropě se mají omezovat především manažerské posty. Chystá se rovněž prodej továrny v čínském Šen-čenu. Restrukturalizace zahrnuje rovněž plány na nákupy firem zaměřených na komerční a průmyslový tisk o hodnotě až 200 miliard jenů.

Google vydává Agones – open source technologii pro game server hosting. Na projektu spolupracuje s firmou Ubisoft.

Apple oznámil termín tradiční vývojářské konference WWDC. Proběhne od 4. do 8. června v San José. Registrace už jsou otevřeny. Apple také kupuje firmu Texture, která vyvíjí aplikaci a službu, pomocí které je možné si digitálně předplatit časopisy. Je označována za takový časopisecký Netflix. Texture bude integrováno s Apple News.



Česká společnost Socifi má nového člena představenstva, kterým se stal Martin Palička – dřívější výkonný ředitel a současný předseda představenstva firmy Etnetera. Stává se také strategickým investorem.

Pavel Čurda na webu EU Startups píše o 10 českých startupech, které sledovat v letošním roce. Jsou mezi nimi třeba Pocket Virtuality, Spaceti nebo Davinci TS.

Sílící Alibaba Cloud otevřel další datové centrum, tentokrát v Indonésii. Aliyun je největším cloudem v Číně a má globální ambice. Vedle Asie už otevřel datacentra také v Evropě a Spojených státech.

Palo Alto Networks za 300 milionů dolarů kupuje firmu Evident.io. Ta se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost v prostředí public cloudu. Palo Alto Networks technologie integrují v rámci svých API.

Microsoft před pár měsíci přestavil Teams, svoji konkurenci pro Slack. Nyní předkládá první výsledky: službu používá už 200 tisíc organizací a podařilo se nalákat velké hráče jako General Motors. Redmond těží z toho, že Teams napojuje na Office 365 a také do něj dává komunikaci přes hlas a obraz.

Nutanix v tomto měsíci kupuje už druhou firmu, tentokrát Netsil. Integruje ji do svých nástrojů pro správu aplikací v kontejnerech.

Izraelský CyberArk zase získává Vaultive, který se zabývá vývojem softwaru řídícího přístup ke cloudovým aplikacím.

IBM nyní umožňuje provozovat svoji IBM Cloud Container Service (správa softwarových kontejnerů postavená na Kubernetes) také na bare metalu.