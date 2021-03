Nové Zoner Photo Studio, další zranitelnost procesorů Intel, obří hack bezpečnostních kamer

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšla nová verze českého nástroje Zoner Photo Studio X. Jarní aktualizace přináší především výrazné úpravy kolem editace videa, například v rámci zkratek, více stop a editací skrze barvy a podobně.

Procesory Intel mají další zranitelnost, vyzkoumali na University of Illinois (PDF). Týká se to procesorů s propojenými jádry pomocí Ring Interconnect. Odtud je i název zranitelnosti Lord of the Ring(s). Využívá se měření odezvy na Ringu, zjišťovat lze stisky kláves nebo šifrovací klíče. Další materiál je na GitHubu.

Útočníci mohli sledovat přes 150 tisíc živých streamů z bezpečnostních kamer. Podívat se tak mohli třeba do továren Tesly, vězení, policejních stanic a řady dalších objektů. Stalo se tak kvůli hacku společnosti Verkada, která kamery spravuje. V podstatě stačilo posbírat data z internetu (Shodan a spol.), díky čemuž bylo možné získat admin přístup. „Hack společnosti Verkada je bohužel další ukázkou útoku na dodavatelský řetězec. V poslední době sledujeme masivní nárůst těchto útoků, kdy jsou zranitelnosti a slabiny v sítích dodavatelů zneužity k útokům na další, a často mnohem lépe chráněné, společnosti,“ uvádí kyberbezpečnostní firma Check Point.

Huawei vyvíjí vlastní e-mailovou službu Petal Mail. Prozatím jde o testovací verzi, ke které se však lze dostat zde. Huawei se snaží po amerických sankcích vyvinout vlastní ekosystém a náhrada Gmailu je jednou z aktivit. Firma už nabízí třeba Petal Maps nebo obchod AppGallery. Brzy má vypustit také operační systém Harmony, alternativu k Androidu. Každopádně ten, kdo v Huawei vidí bezpečnostní problém, mu asi své e-maily svěřovat chtít nebude.

Apple v Mnichově postaví čipové centrum za více než miliardu eur. Na ploše 30 tisíc metrů čtverečních se mají vyvíjet 5G modemy a další bezdrátové technologie. Mnichov je pro Apple největším vývojovým centrem, které už nyní má kolem čtyř tisíc lidí. Soustředí se na aplikační procesory nebo power management. Apple v minulosti koupil sekci 5G modemů od Intelu s tím, že si je (jako řadu věcí) chce řešit sám. Apple má vývoj i v Praze, dělá se zde třeba na senzorech.

GlobalFoundries letos investuje 1,4 miliardy dolarů do rozšíření výroby čipů, píše Reuters. Třetinu částky spoluinvestují zákazníci, aby měli jisté kapacity. Firma běžně ročně na posilování dává kolem 700 milionů dolarů. Navýšení je reakcí na několik měsíců trvající nedostatek čipů. Posílení se mimo jiné týká továrny v Drážďanech, letos se dostane na až 500 tisíc waferů ročně. GlobalFoundries rovněž v roce 2022 či 2023 chystá vstup na burzu.

SK Hynix rozjel sériovou výrobu pamětí LPDDR5 s kapacitou 18 GB, rychlost činí 6400 Mb/s. Jako první je bude odebírat Asus do svých herních telefonů ROG Phone, představeny už byly nové modely Asus ROG Phone 5.

Hrozí nedostatek SSD disků od Samsungu. Ten totiž až 75 procent řadičů vyrábí v Texasu, který se nedávno potýkal s extrémním počasím, což odstavilo i tamní výrobu mikroelektroniky. Opětovný rozjezd má trvat dva měsíce, zjistily DigiTimes.

Situace kolem nedostatku čipů je nadále dost divoká. Firma Advantech, která stojí například za značkou Realtek, ale také patří mezi největší výrobce průmyslových počítačů, IoT a podobně, uvádí, že firmy z obav skupují dostupné zboží a dělají si zásoby. To vývoji na trhu neprospívá. Nikkei Asia uvádí, že v řetězci chybí hromady menších součástek, což ve výsledku zpožďuje celkovou výrobu.

McAfee prodává firemní kyberbezpečnostní sekci, za čtyři miliardy dolarů ji kupuje Symphony Technology Group. McAfee se chce dle svých slov soustředit pouze na koncové zákazníky. Jde o další zlom ve složitém ping pongu, který se kolem společnosti děje. McAfee před lety koupil Intel, poté došlo k oddělení a předání majority do TPG Capital a následnému upsání na burze.

Linux Foundation rozjíždí projekt sigstore. Využívá kryptografii k podepisování a ověřování softwaru. Chce pomoci k ochraně dodavatelského řetězce, aby nedocházelo k průšvihům, jako je tento typ útoku skrze SolarWinds. Projekt rozebírá ZDNet.

Red Hat vydal zprávu o stavu open source ve firmách. V souhrnu z něj vyplývá, že díky věcem typu kontejnery, cloud, DevOps nebo Linux jde o běžnou až kritickou věc.

Google Cloud spouští Mission Critical Services pro ochranu důležitých workloadů. Je to další z řady snah Google Cloud o proniknutí do enterprise prostředí.

Tržby VMwaru ve fiskálním roce 2021 dosáhly na 11,8 miliardy dolarů, meziročně o devět procent více. Předplatné a SaaS udělaly 2,6 miliardy s růstem 38 procent. Zisk se dostal na 2,1 miliardy dolarů.

Investiční skupina Thoma Bravo za 2,4 miliardy dolarů kupuje firmu Talend. Má tak už několik zajímavých IT úlovků včetně Barracuda Networks, Sophos nebo Veracode. Talend se zabývá sběrem dat z různých systémů a jejich následným tříděním pro další využití.

Dropbox za 165 milionů dolarů kupuje firmu DocSend. Její software umožňuje sdílet elektronické dokumenty skrze e-mail za pomocí zabezpečených odkazů. Dropbox se už nějakou dobu vedle cloudového úložiště snaží vybudovat sadu nástrojů pro práci s dokumenty.

Zapier si zase pořídil startup Marketpad. Zapier je nástroj pro no code vývoj, Marketpad se soustředí na no code vzdělávání a komunitu.