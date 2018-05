 »  Novinky mezi satelitními FTA kanály potěší fanoušky ragby i italské televizní tvorby

Náš spolupracovník sestavil další z pravidelných přehledů nových televizních programů, které by neměly uniknout pozornosti satelitních diváků.

Azerspace 1 (46 °E)

Telekanal 360° International

Nově začala vysílat mezinárodní verze ruského programu Telekanal 360°, která vysílá hlavně zábavné a soutěžní pořady vlastní produkce.

Technické podrobnosti:

satelit – Azerspace 1 (46 °E)

frekvence – 11095 H 30000 5/6

video – MPEG-4, 720×576 bodů, 16:9, bitrate cca 2300 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, rusky

web – https://360tv.ru/

EPG – není k dispozici

Rugby TV HD

Tématická sportovní televize vysílá na stejné frekvenci jako Telekanal 360° International. Stanice vysílá namísto svojí SD verze, kdo už má naladěno, nemusí přelaďovat. Vysílá většinou starší zápasy s účastí domácího týmu a vysílané pořady se často opakují.

Technické podrobnosti:

satelit – Azerspace 1 (46 °E)

frekvence – 11095 H 30000 5/6

video – MPEG-4, 1920×1080 bodů, 16:9, bitrate cca 3000 kb/s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, gruzínsky

EPG – není k dispozici

Astra 5B (31,5 °E)

The Box

Hudební program, který vysílá místo programu NR1 TV HD. Stanice zatím nese označení Test 2 a vysílá světové pop a dance hity.

Technické podrobnosti:

satelit – Astra 5B (31,5 °E)

frekvence – 12110 H 27500 3/4

video – MPEG-2, 720×576 bodů, 4:3, bitrate cca 3000 kb/s

audio – MP2, 128 kb/s stereo, turecky

EPG – není k dispozici

Super Halay

Další hudební program, který je nasazen místo programu NR1 Turk HD a v současností vysílá pod názvem Test 1. Vysílá primárně tureckou hudbu.

Technické podrobnosti:

satelit – Astra 5B (31,5 °E)

frekvence – 12110 H 27500 3/4

video – MPEG-2, 720×576 bodů, 4:3, bitrate cca 3000 kb/s

audio – MP2, 128 kb/s stereo, turecky

EPG – není k dispozici

Eutelsat Hot Bird (13 °E)

Canale Italia 2

Nová stanice vysílá místo programu Arte Italia 124 a vysílá převážně teleshopping a pořady s televizními věštci.

Technické podrobnosti:

satelit – Eutelsat Hot Bird 13B (13 °E)

frekvence – 12673 V 29900 5/6

video – MPEG-4, 720×576 bodů, 4:3, bitrate cca 500 kb/s

audio – MP2, 64 kb/s stereo, italsky

EPG – není k dispozici

Eutelsat 5 West A (5 °W)

Italský multistream paket společnosti Persidera Network, který dosud vysílal na satelitu Eutelsat 12 West B, vysílal do neděle i na této družici.

frekvence 12543 H 34200 8/9

multistream, stream 33, 34, 35 a 36

Obsahoval celkem 33 italských programů, mezi nimi například VH1 Italia, Paramount Channel, Spike Italia, Motor Trend, DMAX Italia, Deejay TV HD a mnoho dalších. Vysílal ale v multistreamu, takže jde naladit jen na několika málo typech satelitních přijímačů.

Na této satelitní pozici se tak v multistreamu objevila skoro stovka FTA programů z Francie a Itálie, cca třetina z nich pak v HD. Kdo by si ale chtěl zařízení k příjmu multistreamu pořídit, měl by to ještě promyslet, neb brzo (koncem letošního roku) vypustí nový satelit Eutelsat 5 West B, který nahradí tento satelit. Nový satelit bude mít regionální svazky pokrytí (Francie, Itálie, Alžír), takže už pak na menší antény pravděpodobně nepůjde přijímat.