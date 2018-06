 »  Nový design a ikonky Office, Linux Foundation chválí koupi GitHubu, grafiky od Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft v následujících dnech začne u svých aplikací Office nasazovat novinky v designu. V rámci Office 365 se jich dočkají Word, Excel, PowerPoint a Outlook, stejně jako webové verze v rámci Office.com. Hlavní novinkou je předělané hlavní rozhraní Ribbon, které půjde zmenšit a získat tak více místa. Nové budou rovněž ikonky. Změny jsou součástí Fluent Design System, který Microsoft představil koncem loňského roku. ArsTechnica uvádí, že se změny týkají předplatitelů Office 365 a Microsoft 365.

Microsoft také uvolňuje beta verzi Office 2019 pro Mac. Beta pro Windows už byla představena dříve. Office 2019 je standardní verze kancelářského balíku, která nevyžaduje předplatné Office 365. V podstatě posbírá řadu aktualizací a novinek, které Office 365 postupně získává. Nový Office pro macOS bude dostupný v druhé polovině roku 2018.

A ještě Microsoft. Jeho koupě GitHubu vyvolala řadu emocí a pohybů na trhu, organizace Linux Foundation ale krok chválí. „Pro svět open source je to velice dobrá zpráva a krok Microsoftu bychom měli oslavovat,“ napsal výkonný ředitel uskupení Jim Zemlin. Na blogu dále například říká, že pod Nadellou je Microsoft jinou společností a že se open source komunita nemá začlenění GitHubu pod Microsoft bát.

Intel oficiálně potvrdil, že chystá vlastní dedikované grafické čipy, které na trh dorazí v roce 2020. O moc více se toho zatím neví, oznámení navazuje na přechod klíčové osoby v podobě Raja Koduriho z AMD právě do Intelu. Procesorová jednička prozatím dělá pouze grafická jádra, která jsou ovšem součástí procesorů.

Sedmnáctého července tohoto roku finálně skončí Yahoo Messenger, který fungoval po dobu dvaceti let. Mnoho lidí zřejmě ani netušilo, že služba nadále funguje. Přesto aplikace jen v posledním roce zaznamenala půl milionu stažení. Yahoo v současné době testuje komunikátor Squirrel, který ovšem prozatím nikoho moc nezajímá.

Microsoftu na jeho herní konzoli Xbox One už dlouhou dobu chybí exkluzivní tituly, kde ho Sony se svým PlayStationem 4 slušně válcuje. Microsoft tak na E3 oznámil, že kupuje čtyři vývojářská herní studia. Konkrétně jde o Nina Theory (Hellblade, DmC: Devil May Cry, Heavenly Sword), Playground Games (série Forza Horizon), Undead Labs (série State of Decay) a Compulsion Games (We Happy Few).

Valve hlásí, že jeho digitální herní prodejna a platforma Steam oficiálně vstupuje do Číny, a to skrze tamního partnera Perfect World. Ten bude vybírat hry, které na obřím trhu vyjdou, ovládne distribuci a propagaci. Valve už s Perfect World spolupracovalo dříve, firma do Číny donesla hry DotA 2 a Counter-Strike: Global Offensive. Steam na PC na západě dominuje, v Číně zase vládne WeGame od Tencentu. O vstupu na čínský herní trh v našem rozhovoru s Janem Herodesem z Bohemia Interactive.

Pod značkou BlackBerry vychází nový model KEY2, který kombinuje Android a hardwarovou klávesnici:

A v Číně vykazují značné poklesy. Tržní hodnota ZTE po opětovném vstupu na burzu v Hongkongu klesla o tři miliardy dolarů. Firma obnovuje činnost poté, co urovnala kauzu s USA. Xiaomi zase v prvním letošním kvartálu vykázalo ztrátu sedm miliard juanů (asi 24 miliard korun) a za celý loňský rok bylo v mínusu 43,89 miliardy juanů. Jsou v tom započítány mimořádné položky, jinak je Xiaomi ziskové a chce rovněž vstoupit na hongkongskou burzu.

Microsoft pracuje na technologii pro kamenné obchody, které by mohly odstranit pokladny, píše Reuters. Jde tedy o konkurenci pro obchod Amazon Go, který už funguje v Seattlu (naše reportáž) a brzy otevře také v Chicagu a San Francisku. Microsoft dojednává spolupráci s Walmartem. Funkcí na počítačové vidění, AI a podobně je v Azure dost, stejně tak Microsoft nabízí Dynamics 365 for Retail.

Facebook jako open source uvolňuje další ze svých interních nástrojů. Tentokrát jde o debugovací nástroj Sonar. Facebooku pomáhá v implementaci nových funkcí, hledání bugů a optimalizaci výkonu.

Novou hvězdou ve storage oblasti je kalifornská společnost Cohesity. Ta získala novou investici ve výši 250 milionů dolarů, celkově už má 410 milionů a hodnotu přes miliardu dolarů. Poslední investiční kolo vedl japonský SoftBank a připojily se podniky Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Sequoia Capital a Morgan Stanley.



Autor: Microsoft Vývoj ikonek v Office

Workday za 1,55 miliardy dolarů kupuje firmu Adaptive Insights. Firma těsně předtím vyplnila papíry pro vstup na burzu. Pro Workday jde o rozšíření jeho firemních aplikací provozovaných v cloudu. Adaptive vyvíjí nástroje pro obchodní a finanční plánování. Workday také rovnou přikoupil startup Rallyteam. Jeho nástroj umožňuje udržovat zaměstnance ve firmách. Akvizice se nicméně řadí spíše to kategorie „acqui-hire“, kdy se kupují především talenti.

Google pokračuje v investicích v Africe. Tentokrát oznámil otevření výzkumného centra pro umělou inteligenci v Ghaně, konkrétně v hlavním městě Accra. Soustředit se bude na AI ve zdravotnictví, zemědělství a výuce. Google v Africe investuje také do startupů a internetu. Stejně tak se zde angažuje Facebook, který mimo jiné založil technologický hub v Nigérii.

Nedávno se objevily spekulace, že Qualcomm zvažuje ukončení aktivit v byznysu s procesory do datových center, které staví na technologii ARM. Prezident Qualcommu nyní takovou možnost popřel a uvedl, že snahy pokračují. Dále ARM kupuje společnost Stream Technologies pro správu zařízení v internetu věcí.

Big data hráč Splunk za 120 milionů dolarů kupuje firmu VictorOps. Ta se soustředí na incident management v rámci DevOps, což chce Splunk dále rozšiřovat.

Tento týden ještě jedna akvizice: vizualizační Tableau získává firmu Empirical Systems. Nástroj z MIT umožňuje analyzovat strukturovaná systémová data.