Nový nejrychlejší superpočítač, Elon Musk chystá Starlink 2.0, grafiky nadále zlevňují

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Novým nejrychlejším superpočítačem světa je s výkonem 1,102 exaflops Frontier. Vstoupili jsme tedy do takzvané exascale éry. Dosavadní jednička Fugaku postavená na ARMu zůstává druhá, výkon má 416 petaflops. Frontier běží v Oak Ridge National Laboratory v USA a je mimo jiné dalším trumfem pro AMD, které v žebříčku téměř zdvojnásobilo podíl. Využívá procesory AMD Epyc s 64 jádry a frekvencí 2 GHz a akcelerátory AMD Instinct MI250. Dodavatelem je Hewlett Packard Enterprise (Cray EX235a s osmi miliony CPU jádry). Na třetím místě je stroj LUMI, který se postupně rozbíhá ve Finsku. Zatím je na výkonu 152 petaflops, brzy má ale překonat i Fugaku. Rovněž využívá AMD a HPE Cray EX235a (HPE bude HPC brzy vyrábět v Kutné Hoře a ukázalo nový hardware pro exascale éru). LUMI se bude v polovině června slavnostně spouštět. V rámci EuroHPC na něj přispívá i Česko a tuzemští vědci k němu mají přístup.

Čínské výzkumné instituce zase pozastavily posílání dat do žebříčku TOP500, který porovnává nejvýkonnější superpočítače na světě. Důvodem mají být zhoršující se vztahy USA a Číny.





SpaceX chystá satelity Starlink 2.0. V rozhovoru pro Everyday Astronaut to řekl Elon Musk. Mimo Zemi se ale jen tak nedostanou, musí se počkat na loď Starship. V provozu je dnes 2500 satelitů Starlink první generace. Aktuálně se chystají čtyři starty Falconu 9, každý by měl vynést přes padesát dalších starlinků. Verze 2.0 má mít délku sedm metrů a vážit 1250 kilogramů.

SSD disky pro PCI Express 5.0 zřejmě budou mít větší rozměry. Náznaky ukazují, že by se mohly dostat i na 25 mm na šířku a 110 mm na délku. Dnešním standardem je 22/80 a případné mutace. To by mohlo přinést komplikace u desek s těsnými proporcemi. Nové rozměry jsou ale pouze možností (i kvůli chlazení), nikoliv nutností.

Grafické karty se skoro blíží doporučeným cenám, analyzuje 3DCenter.org. Důvodů je více – pokles těžby krypta, konec karantén, teplé období a pokles vysedávání u počítačů, ale také blížící se nástup nové generace GPU. V Česku už lze například novou RTX 3060 Ti sehnat pod patnáct tisíc. Jon Peddie Research ukazuje, že zájem o GPU i CPU poklesl.

Také Qualcomm má zájem, aby ARM ovládlo konsorcium více společností a firma zůstala nezávislá. Řekl to výkonný ředitel Qualcommu pro Financial Times. O variantě konsorcia více společností už dříve mluvil například šéf Intelu. SK hynix už projevil zájem. ARM nyní spadá pod SoftBank, který ho chtěl prodat Nvidii, to ale neprošlo přes regulátory. Ve hře je vstup na burzu.

Ampere představila nový serverový ARM čip AmpereOne. Využívá vlastní jádra ARMu (AArch64), a firma se tak odklonila od dosavadních jader Neoverse N1. Jader je 128. AmpereOne se vyrábí 5nm procesem u TSMC, podporuje DDR5 a PCI Express 5.0. Na trh půjdou letos. Ampere založila dřívější prezidentka Intelu Renée James, mezi zákazníky jsou Oracle, Baidu či Microsoft. Firma se chystá na burzu. SemiAnalysis nový čip podrobně rozebírá.

V červnu se začne prodávat chytrý telefon Murena One s předinstalovaným /e/OS, tedy nešpehujícím Androidem bez Googlu a podobně. Murena na něm spolupracuje s /e/ Foundation. Stroj vyjde na 349 eur.

Huawei zformovalo jakési „elitní jednotky“ zaměřené na expanzi v nových byznysech, informuje South China Morning Post. Rozjíždí aktivity v energetice, financích, veřejných službách nebo výrobě. Huawei například v Česku vstoupilo do energetického sektoru.

Surface Go 2 je nový mobilní notebook od Microsoftu. Startovat bude na 17 a končit na 22 tisících. Něco přes kilo vážící stroj míří zejména na studenty.

Přes 3,6 milionu MySQL serverů je dostupných z internetu. V Shadow Server skenovali otevřené porty TCP 3306 a právě k takovému množství serverů se dostali.

Microsoft spustil novou službu Entra sjednocující produkty pro identity a přístupy. Zahrnuje služby Azure AD a CIEM.

Google spojuje služby Duo a Meet. Duo je aplikace pro videohovory, která bude integrována do Meet. Ještě předtím do Dua přibudou funkce Meetu.

Nový čip MediaTek Dimensity 1050 má podporu 5G jako sub-6GHz a zároveň mmWave. Dokáže je využívat současně. Rychlosti mají být až 4,6 Gb/s. Osmijádrový čip se vyrábí 6nm procesem u TSMC.

Sheryl Sandberg odstupuje z funkce provozní ředitelky firmy Meta. Do Facebooku nastupovala před čtrnácti lety a byla jeho velmi důležitou osobností stojící u vzestupu. Nahradí ji viceprezident Javier Olivan.

Z města Columbus v Ohiu se stává technologický hub. TechCrunch k tomu přináší sérii článků. Kromě startupů a spol. se zde usadí Intel s továrnou na čipy za dvacet miliard dolarů.

IBM musí firmě BMC zaplatit 1,6 miliardy dolarů. Důvodem je to, že IBM u zákazníka AT&T vyměnila software BMC za svůj.

Intel představil další informace o superpočítačových novinkách. Jde zejména o XPU jednotky Falcon Shores (spojení x86 a grafik Xe) a GPU akcelerátory Rialto Bridge, které nastoupí po Ponte Vecchio. K dispozici je i HPC roadmapa.