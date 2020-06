 »  Nový pokus o zpoplatnění obsahu na webu. Český startup získal miliony dolarů od Ripplu a Coilu

Jedna z hlavních funkcí se nyní implementuje ve spolupráci s českou vývojářskou společností STRV. Půjde o systém, který dokáže rozpoznávat sedm emocí diváků (úspěšnost 97 procent), čehož pak tvůrci budou moci využívat v přizpůsobování svého obsahu. Cinnamon pro tyto účely koupil slovenskou technologii Youfirst , na níž asi pět let pracoval tým kolem Lujzy Bubánové.

Coil je nadále v příběhu Cinnamonu důležitý a je třeba nejdříve vysvětlit, čemu se tento kalifornský projekt věnuje. Coil je systém, pomocí kterého mohou tvůrci zpeněžovat svůj obsah na internetu. Nemusí jít pouze o text, mohou to být také videa, audio, obrázky a podobně. Peníze poskytují čtenáři, diváci, posluchači a fanoušci, distribuce těchto prostředků ale probíhá jinak, než je běžné například u tradičního předplatitelského modelu.

Mezi Ripplem, Coilem a Cinnamonem je větší provázanost. Ripple loni v létě skrze svoji odnož Xpring do Coilu vložil miliardu tokenů kryptoměny XRP , což v té době při přepočtu činilo 260 milionů dolarů. Ripple tento vklad označil za grant. Coil mimo to nabral seed investici čtyři miliony dolarů. Coil zároveň působí jako investor sám o sobě. Vedle českého Cinnamonu se stal součástí investiční series B do obrázkové služby Imgur (300 milionů uživatelů), jejíž výše činila 20 milionů dolarů.

Na pozadí analytické části běží neuronová síť operující přímo v zařízení uživatele. Těm se stáhne natrénovaná „neuronka“ ve formě knihovny v JavaScriptu (asi 1,5 MB) a zpracování se pak děje v reálném čase. Zpátky na back-end už tečou pouze textová data ukládající se do databáze.

Cinnamon se napojuje na veřejná API jednotlivých služeb, na kterých tvůrci mohou publikovat (typicky YouTube). Tam, kde API není (TikTok), se pak využívá SDK. Upload obsahu je pro tvůrce zdarma. Cinnamon v současné době využívá volné startupové kredity pro cloud Amazon Web Services, kde svoji technologii provozuje.

Video hnané přes AWS

Největší náklady nepředstavuje ukládání videí či jejich přenos, ale překódování (transcoding). Cinnamon totiž umí přenášet video dle potřeby. „Na úrovni chunků (segmentů) videa jsme schopní rozhodovat, zda je pošleme, nebo nepošleme na front-end. A to díky tomu, že u videa probíhá payment session skrze Web Monetization,“ přibližuje Tarabčák.

Technologie se dá označit za serverless. Využívají se AWS Fargate, Lambda a Lambda@Edge. Vše se píše v Node.js, Reactu a Pythonu. „Video se nahraje k nám na back-end, standardizuje se, proběhne transcoding. Na něj se využívá AWS Elemental. Zároveň budeme implementovat novou metodu transcodingu. Dnes na YouTube trvá transcoding minimálně tak dlouho, jak dlouhý je obsah. Existuje ale blockchainové řešení Livepeer, kdy se video ještě před transcodingem segmentuje na malé části (4 až 20 sekund) a překódování tak bude možné do jedné minuty,“ vysvětluje Tarabčák.

Celá tato sestava má do budoucna změnit to, jak tvůrci připravují, publikují a monetizují svůj obsah, a uživatelům zase umožnit jednoduché placení. A případně i dát možnost přivýdělku. Díky implementaci Web Monetization a Interledgeru totiž bude možné vyplácet odměny za šíření obsahu a podobně. Tvůrce zase vidí své příjmy v reálném čase. „Skáče mu to tam jak v Las Vegas na automatech,“ směje se Tarabčák.

Coil, který za Web Monetization stojí a je v Cinnamonu integrovaný, je designovaný tak, aby pět dolarů, které uživatelé měsíčně platí, bylo plně distribuovaných mezi tvůrce a uživatelé zároveň měli k obsahu neomezený přístup. Na základě toho, jak moc obsahu uživatelé konzumují, se stanovuje takzvaný payment rate, který je v současné době 36 centů za hodinu. Platby jsou automatické. Jakmile se načtou HTML, CSS a JavaScript, inicializuje se i platební styk.

Celý koncept by si do budoucna mohl hrát s větším zapojením konzumentů obsahu – podobně jako Netflix začal experimentovat s interaktivními díly typu Black Mirror: Bandersnatch. Do jisté míry může jít o evoluci současných věcí typu Twitch, Patreon, Discord, YouTube a dalších s tím, že divákům nebude servírována reklama.