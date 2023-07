Nový šéf České televize by chtěl obnovit ČT3, ale v upravené podobě

Divákům, kterým se stýská po zrušeném nostalgickém programu ČT3, svitla naděje na jeho obnovení. Stanice přestala vysílat na konci roku 2022 kvůli hledání úspor v rozpočtu České televize. Měla sice velmi dobrou sledovanost ve své cílové skupině a vysokou míru divácké spokojenosti, Česká televize ale musela vyplácet reprízné za uvádění archivních pořadů. Roční náklady na provoz stanice kvůli tomu šplhaly do desítek milionů korun.

„Věřím, že se k tomu v budoucnu někdy vrátíme a že Česká televize bude mít svůj archivní kanál,“ poznamenal ředitel programu České televize Milan Fridrich při středečním jednání Rady České televize. „ČT3 byla velmi dobrá především u cílové skupiny 65+, měla velmi slušná čísla, která se v čase dařilo držet. Jako manažer, který ho měl na starosti, věřím, že se podaří ČT3 obnovit, protože má svoje místo v portfoliu kanálů České televize. Ale takové rozhodnutí není na mně jako na řediteli programu,“ podotkl.

„Ve chvíli, kdy ČT3 skončila, jsme se snažili v prvním pololetí pořady, které se typově hodí na ČT1 a ČT2, zařazovat na tyto kanály. Ale ČT3 je nenahraditelná v tom, jaké žánry a kolik pořadů jsme vůbec mohli odvysílat. To se nedá adekvátně nahradit tím, že budeme najednou reprízovat na jiných kanálech. Nebylo by to ani správné, protože od ČT1, ČT2 nebo ČT art lidé očekávají, že tam budou novinky. Archiv je na nich doplňkový. Filozofie ČT3 byla obrácená, archiv byl základ a doplňovaly ho Události nebo Dobré ráno,“ vysvětlil Milan Fridrich.

Současný generální ředitel Petr Dvořák při vyhlašování úspor připustil, že se ČT3 může vrátit do vysílání, pokud se zlepší finanční situace České televize. Výhodou archivního kanálu totiž je, že se dá obnovit stejně rychle jako zrušit. Obnovení kanálu podmiňoval Dvořákův management tím, že politici rozhodnou o dlouhodobě udržitelném financování České televize.

„Některé úspory vyžadují přípravu, jiné uděláte rychle a jsou vratné. To je přesně případ ČT3. Moc rád bych tento kanál provozoval, protože jsem přesvědčen, že dotváří strukturu kanálů České televize. Má vysokou úspěšnost nejenom u seniorů, pro které jsme ho stavěli, ale i u mladších cílových skupin. Ale když to přeženu, dá se zastavit z týdne na týden. A pokud by se objevily nové zdroje financování, tak může být za měsíc zase ve vysílání. To jsme si vyzkoušeli, když jsme ho při covidu spouštěli. Další škrty budou časově náročnější,“ řekl Petr Dvořák v loňském rozhovoru pro DigiZone.

ČT3 znovu na scénu?

Obnovením kanálu ČT3 se chce zabývat i jeho nástupce ve funkci Jan Souček, který se ujme řízení televize od 1. října 2023. „Záměr zrevidovat ukončení kanálu ČT3 jsem zmínil už při prezentaci před Radou České televize v rámci volby generálního ředitele. Na tomto svém záměru i nadále trvám,“ řekl ve středu. K obnovení by podle něj mohlo dojít v relativně blízké době, ale jasněji bude mít až při předání agendy a následné revizi, jak je strukturovaný výrobní úkol na rok 2024.

„Moje představa hledání financí pro kanál ČT3, respektive pro jeho obnovu, spočívá i v aktivnější obchodní politice České televize a využití tohoto prostoru,“ podotkl zvolený generální ředitel.

Pod Součkovým vedením už by ČT3 nebyla čistě nostalgickým kanálem. „Pokud dojde k jeho obnovení, a já bych si to velmi přál, tak moje představa o dramaturgické podobě tohoto kanálu nezahrnuje pouze archivní pořady. Byl bych velmi rád, kdybychom byli schopni divákům stejně jako v prvním roce fungování nabídnout pořady, které budou reflektovat život seniorů v České republice, podporovat mezigenerační komunikaci a podporovat aktivní životní styl i ve vyšším věku,“ nastínil Jan Souček.

Když v roce 2020 začala ČT3 vysílat, museli ještě moderátoři kvůli vládním opatřením nosit roušky ve studiu. Jedním z pořadů byl Život na třetí. Autor: Česká televize

ČT3 spolu s ČT sport a ČT art měla nejvyšší hodnocení spokojenosti diváků na českém trhu, na desetistupňové škále dosahovalo průměrné hodnoty 8,8. V cílové skupině nad 65 let byla spokojenost ještě vyšší, na úrovni 8,9. Míra zaujetí programem dosahovala 83 %.

Televarieté a Štrosmajer

„Podařilo se vyndat ze zaprášených šuplíků typy pořadů, které obohacovaly vysílání, protože na jiné typy kanálů se nehodí nebo jsou žánrově velmi specifické,“ zdůraznil programový ředitel Milan Fridrich.

Jak dodal, celkové náklady na program ČT3 se rok od roku měnily. Stanice vysílala od března 2020 do prosince 2022 a záleželo na tom, jaká byla zrovna dramaturgie kanálu. „Jiná byla v době, kdy byla covidová pandemie. ČT3 vznikla mimo jiné jako informační tok pro starší lidi postižené strachem a stresem z pandemie. Byli zavření doma a ČT3 se k nim snažila dostat nejen zábavu, ale také informace. Informační bloky stály nějaké finance. V roce 2022 tam už nebyly, protože pandemie pominula,“ připomněl Milan Fridrich.

Loni se ČT3 snažila co nejvíce přizpůsobit snižujícím se prostředkům, které má Česká televize k dispozici. „ČT3 stála na reprízném, tedy na autorských honorářích, které se vyplácejí za užití díla z archivu. Stála nižší desítky milionů korun. Nezapočítává se tam ale, kolik stojí komunikace, PR a spousta věcí kolem, neboť lidé, kteří na tom pracují, to mají v náplni své práce. Jsou to tedy nižší až střední desítky milionů korun,“ sdělil programový ředitel členům Rady České televize. Při ukončení programu ČT3 uvedla Česká televize, že provozní náklady klesnou o 58 milionů korun.





V prvních měsících koronavirové pandemie vysílala ČT3 osm hodin denně. Při dalších vlnách onemocnění covid-19 se vysílací čas rozšířil na 16 hodin denně, v programu se objevilo zpravodajství a reprízy zahraničních seriálů typu Haló, haló nebo Jistě, pane ministře.

Průměrný podíl na sledovanosti za stanici ČT3 byl v roce 2022 1,16 %, za cílovou skupinu 65+ dosahoval 1,62 %. Mezi nejsledovanější pořady patřil například film Saturnin (188 tisíc diváků), který se vysílal na Silvestra 31. 12. 2022. Dlouhodobě úspěšné byly reprízy Televarieté (například díl vysílaný 17. listopadu vidělo 141 tisíc lidí) a diváky zajímal také Silvestrovský koktejl (138 tisíc diváků). Velký zájem byl tradičně o Nemocnici na kraji města, kterou si loni na jaře v průměru pouštělo 100 tisíc diváků.

Nejúspěšnějším měsícem roku 2022 byl z pohledu sledovanosti leden, což platí jak pro cílovou skupinu 15+ (1,34 %), tak pro 65+ (2,05 %). Občas se ve vysílání objevily sportovní přenosy, například MS v hokeji žen: Česko–Švýcarsko sledovalo 4. září 133 tisíc diváků.

Za celou dobu vysílání si programový okruh ČT3 někdy pustilo 94 % diváků nad 64 let.