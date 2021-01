Nový šéf Intelu, prodeje PC jsou nejvyšší za deset let, přichází Samsung Galaxy S21

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel bude mít od příštího měsíce nového výkonného ředitele. Stane se jím současný šéf VMwaru Pat Gelsinger, který nahradí Boba Swana. Gelsinger už v Intelu v minulosti působil, mimo jiné jako CTO. Troufám si tvrdit, že jeho jmenování do role CEO je výbornou volbou, protože Intel nyní potřebuje technicky zaměřeného šéfa, aby se postupně vysekal z dlouhodobých problémů (přechod na lepší výrobní procesy a spol.). Podobně, jako se to AMD podařilo s technicky založenou šéfkou Lisou Su.

Jak vypadá typický herní počítač? Má 16 GB RAM, GeForce GTX 1060, čtyřjádrový procesor a rozlišení 1080p, ukazují statistiky Steamu.

Prodeje počítačů jsou nejvyšší za deset let. Čísla IDC ukazují, že prodeje ve čtvrtém kvartálu meziročně narostly o 26 procent (91,6 milionu prodaných strojů), za celý rok pak o 13 procent (302 milionů). Poptávku žene COVID. Jedničkou na trhu je Lenovo (24,2 procenta) před HP Inc. (22,4) a Dellem (16,6). Nejvíc meziročně rostl Apple, a to o 29 procent.

AMD ukázalo notebookové procesory Ryzen série 5000, které navazují na ty desktopové z konce loňského roku. Jsou rozděleny do dvou kategorií: U jsou úsporné, H výkonné. V případě U se začíná na čtyřjádru s osmi vlákny a TDP 15 wattů (ovšem stále Zen 2) a končí na osmi jádrech s šestnácti vlákny (již Zen 3). Verze H už jsou všechny Zen 3. Nejslabší model má 6/12 jader a vláken, spotřebu 35 wattů a frekvenci 3 GHz s boostem 4,2 GHz. Nejvyšší model je 8/16, 45+ wattů a boost až 3,3 GHz. AMD zmínilo i serverové procesory Epyc postavené na Zen 3, které mají mít maximálně 64 jader.

S novinkami přišel i Intel. Především ukázal jedenáctou generaci procesorů Core, tedy Rocket Lake. Budou mít maximálně osm jader a šestnáct vláken a nadále se pojede na 14nm výrobním procesu. Intel Core i9–11900K bude nejvyšším modelem s 4,8 GHz a až 5,3 GHz, integrovanou grafikou Xe-LP a u čipsetů Intel 500 také podporou dvaceti linek PCI Express 4.0. IPC se má zlepšit o 19 procent a Intel by tak mírně mohl překonat Ryzeny. Intel dále představil nové mobilní čipy, Xeony a Atomy. Nastíněna byla i dvanáctá generace Core. Ve stylu ARMu bude mít menší a větší jádra a konečně 10nm proces. Alder Lake přijde s podporou DDR5.

Intel ještě jednou: končící šéf Bob Swan připustil, že by firma mohla využít externí výrobní procesy. Nešel by ale k TSMC a jiným, ale je ve hře varianta, že si jejich technologie licencuje.

Nvidia představila grafiku GeForce RTX 3060, která naváže na již vydanou 3060 Ti. Je to ale trochu zmatek. Nová verze, která by se na trh měla dostat někdy v únoru až březnu, je slabší než Ti, ale má o 4 GB více VRAM, konkrétně 12 GB. Cena je stanovena na 329 dolarů, tedy o 80 dolarů méně, než kolik stojí Ti. Dále byly oznámeny nové notebooky s grafikami série RTX 3000.

Samsung přišel s mobilním čipem Exynos 2100. Nová generace čipů, které využívá ve svých smartphonech, se vyrábí interním 5nm procesem. Jádro ARM Cortex-X1 zvládne až 2,9 GHz. X1 tvoří jedno jádro, pak jsou zde tři A78, čtyři A55 a GPU Mali-G78 MP14. Samsung ale do budoucna bude pro grafická jádra využívat RDNA2 od AMD. Detaily prozatím nejsou známy. Exynos 2100 se řadí po bok vlajkových lodí Qualcomm Snapdragon 888 a Huawei Kirin 9000.

Nový Exynos 2100 najdete v představených telefonech Samsung Galaxy S21. K dispozici budou modely S21 5G (od 22 499 korun), S21+ 5G (od 27 999 korun) a S21 Ultra 5G (od 33 499 korun). Prodeje startují 29. ledna.

CrowdStrike přináší technickou analýzu útoku na SolarWinds. Konkrétně jde o malware Sunspot.

Finsko v novele uzákonilo, že internet musí mít alespoň 5 Mb/s. Postupně tak zvedá laťku, začínalo se na megabitu.

Digitální ekonomika v Číně se na celkovém HDP podílí skoro 40 procenty. Alespoň tak skrze China Daily tvrdí čínská vláda. Čína běží na mobilních platbách a silné e-commerce. Společnosti jako Alibaba nebo Tencent jsou díky tomu velmi silné, což vede k jejich regulaci v poslední době.

Čínská firma Phytium představila ARM procesor pro desktopy. D2000 má osm jader, podporu DDR4, PCI Express 3.0 s frekvencemi 2,3 až 2,6 GHz a spotřebou 25 wattů. Využívá se 14nm výrobní proces, produkce má probíhat na domácí čínské půdě.

Čínská vláda připravila nový předpis, který se snaží dostat Huawei a spol. zpět k výrobě u TSMC. AsiaTimes informují, že tento předpis umožňuje postihy „domácích“ firem, které se podvolí tlaku USA a přestanou dělat obchody s podniky z Číny. Jelikož Čína vnímá Tchaj-wan, kde sídlí TSMC, jako svoji vzbouřenou provincii, míří s předpisem i na tento poloostrov. Tlak na TSMC může vyvinout i skrze řadu aktiv, které má v pevninské Číně.

Britský vývojář čipů Graphcore získal investici dalších 222 milionů dolarů, celkově už 710 milionů. Graphcore dělá čipy pro prvky umělé inteligence, poslední iterace obsahuje 60 miliard tranzistorů a zvládá 250 teraFLOPS. Graphcore používají například v Microsoftu. Také tato firma vyrábí u TSMC.

Další čipový startup naopak našel kupce. Qualcomm za 1,4 miliardy dolarů získává firmu Nuvia, která dělá procesory na ARMu. Za projektem stojí lidé, kteří dělali na čipech v Applu. Nyní chtějí prorazit s ARMem v serverech. Je ale možné, že je Qualcomm ohne i dalšími směry.

NewCo, což je firma vzniklá oddělením od IBM, má nového šéfa. Stal se jím Martin Schroeter. Nyní se bude soustředit primárně na proces štěpení. IBM také koupila podnik 7Summits zaměřený na konzultace kolem Salesforce.com.

Red Hat kupuje firmu StackRox. Její nástroj slouží na dohled nad prostředím Kubernetes, Red Hat spadající pod IBM ho začlení do OpenShiftu.

Grafana začíná v Grafana Cloudu nabízet verzi zdarma. Nabízí třeba prostor 50 GB pro logy. Oracle zase vypouští databázi Oracle Database 21c. Novinkou je třeba služba APEX pro low-code vývojáře.

SAS získává britskou firmu Boemska, která dělá software pro nasazování low-code aplikací. SAS toto integruje do své platformy Viya.