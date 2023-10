Nový spolumajitel TV Barrandov už promýšlí programové změny

S trochou nadsázky by se dal dnešní program televize Barrandov použít k popisu její vlastní situace. Nejdřív se propíralo, jestli nejsou Nebezpečné vztahy s čínskými investory, se kterými se Jaromír Soukup nakonec rozloučil, protože televizi reálně nic nepřinesli. Letos to vypadalo na Exploziv, když se věřitelé opakovaně domáhali dlužných peněz od Soukupova mediálního impéria. České Radiokomunikace dokonce v červenci zhruba na den úplně vypnuly signál stanice Barrandov Krimi.

A teď už víme, Jak to dopadlo?! – od minulého týdne mají Soukupovy firmy nového společníka. Polovičním majitelem společnosti Empresa Media, která vlastní mimo jiné televizi Barrandov, se stal brněnský specialista na pohledávky Jan Čermák se svou společností Servis-24. První kontakty začaly už letos v létě.

Hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Podle brněnského podnikatele, který investuje do firem v problémech a potom je staví na nohy, je investice ve významném mediálním domě „zajímavá příležitost“.

Současně s tím nastoupil Čermák do mediální firmy jako druhý jednatel. Pro veškeré větší kroky bude potřeba podpisu obou jednatelů, musí se na nich tedy shodnout Jaromír Soukup i Jan Čermák.





Nový společník okamžitě povolal tým manažerů, který doplní vedení mediální skupiny Jaromíra Soukupa. „Nyní přicházejí ze Servis-24 dva lidé. Na provozní řízení se zaměří zkušená manažerka Andrea Geyer, tým posílí také expert na nemovitosti Milan Kurka,“ sdělil Jan Čermák naší redakci.

Mediální podnikání Jaromíra Soukupa tíží značné dluhy, které se podle dostupných informací pohybují ve vyšších stovkách milionů korun. „Největšími věřiteli firem z impéria Jaromíra Soukupa jsou banky, zejména ČSOB a UniCredit, které mají své úvěry zajištěny nemovitostmi a pozemky. Dalším klíčovým věřitelem jsou České Radiokomunikace,“ oznámil oficiálně Servis-24.

„Dohoda s věřiteli je stěžejní pro úspěch celého procesu,“ poznamenal Čermák. Pro Digizone dodal, že je v úzkém kontaktu s Českými Radiokomunikacemi, takže věří, že vypínání signálu některé ze stanic už nehrozí.

Další závazky jsou podle dřívějších informací vůči Ochrannému svazu autorskému. Bulvární server Extra.cz citoval zkušenosti bývalých spolupracovníků televize Barrandov, že se zpožděním nebo vůbec dostávají peníze také důležité profese, jako jsou střihači nebo kameramani.

Kudy z toho ven? „Věřím, že máme zdravé jádro, a že se nám proto toto obtížné období podaří překonat a v brzkém horizontu se vrátíme k růstu a rozvoji. Jan Čermák a jeho tým je partner, se kterým to společně dokážeme,“ doufá Jaromír Soukup.





Empresa Media a potažmo televize Barrandov jsou pro Jana Čermáka nová podnikatelská sféra – dosud se pohyboval spíše v oblasti realit nebo třeba solárních elektráren. Také firmy, které zachraňoval, mají do mediálního byznysu daleko, šlo třeba o hotely nebo výrobce sádrokartonových desek.

Obecných principů se však chce držet i v tomto případě. „Provozně zefektivnit, očistit od dluhové zátěže a prodat. To je v mém oboru standardní proces,“ popsal následující kroky pro Digizone.

Pro Hospodářské noviny dodal: „V tuto chvíli je dohoda taková, že půjdeme cestou mimo insolvenci. Věříme, že se to může povést.“ Vstoupí také do dalších firem Jaromíra Soukupa, ty by se společně měly ozdravit a zhruba po roce přichystat k prodeji. Čermák tvrdí, že zájemců je na trhu dost.

Brněnský podnikatel zároveň sdělil, že všechny firmy nyní zůstávají plně v provozu, zejména reklamní agentura Médea, televize Barrandov i tiskové vydavatelství Empresa Media. Nový management se má vrátit k „normálnímu fungování byznysu“. „Určitě budou oni i já mluvit s věřiteli, zaměstnanci, dodavateli, partnery,“ podotkl Jan Čermák pro Extra.cz.

Stejnému serveru řekl, že aktuální podíl na sledovanosti, který kolísá kolem tří procent, je „slušná pozice na trhu“, televize má věrné diváky a může získat nové. „Už teď třeba jednáme o nákupu koncertů předních českých kapel, to by mohlo do struktury pasovat. Rád bych také, aby se v TV otevřelo téma finanční gramotnosti, protože v téhle oblasti se profesně pohybuji,“ naznačil.

Počet stanic se měnit nebude. „Tohle není na pořadu dne. Televize je hlavní výnosové aktivum,“ podotkl Jan Čermák pro Digizone.

Finanční vztahy bude muset urovnat také s Asociací televizních organizací, která objednává elektronické měření sledovanosti. Jak upozornil server Médiář, asociace kvůli prodlení s platbami zrušila televizi Barrandov přidružené členství.

Sledovanost TV Barrandov v posledních letech klesala. Letošní rok zahájila s průměrným celodenním podílem na sledovanosti 2,87 % za všechny tři své stanice dohromady. V hlavním vysílacím čase od 19 do 22 hodin byl její souhrnný výsledek ještě horší, v lednu to bylo 2,16 %. Lednové výsledky zároveň byly nejlepší za tento rok.

Září uzavřel Barrandov s průměrným podílem na sledovanosti 2,77 % v celodenních datech, respektive 1,9 % v hlavním vysílacím čase (všechny údaje jsou za obecnou diváckou skupinu 15+). Jen pro srovnání – ještě v roce 2020 se průměrný podíl na sledovanosti pohyboval mezi 5 a 7 %.

Program televize Barrandov v posledních letech tvoří směs nízkonákladových studiových pořadů Jaromíra Soukupa a vytrvalé reprízy. Prakticky vymizely akviziční seriály a filmy, postupně ubylo také celebrit a soutěží. Když letos v létě Barrandov zavedl soutěžní kvíz, i toho se ujal osobně Jaromír Soukup – a vznikl Kvíz Jaromíra Soukupa. Talk show Holčičky moderovala jeho dnes již bývalá partnerka Agáta Hanychová.

Dokonce ani střihová zábavní publicistika, natočená před klíčovací plochou ve studiu a proložená archivními ukázkami, se neobejde bez Jaromíra Soukupa. Osobně se ujal moderování pořadu Tajemství filmů a seriálů.

Nedostatečná zásoba premiérových pořadů, omezený okruh spolupracovníků a prázdné regály s akviziční tvorbou se pak projevují na programovém schématu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání opakovaně upozorňuje, že televizní kanály Barrandova nedodržují licenční podmínky a základní programovou specifikaci.

Při přečtení licence je zjevné, proč se to děje – Barrandov zkrátka nemá na to, aby si mohl dovolit původně koncipovanou pestrou skladbu žánrů. Stanice Barrandov Kino má jako nezměnitelnou základní programovou specifikaci uvedeno, že převážně vysílá akviziční filmovou nebo seriálovou tvorbu. Programové podmínky slibují romantiku, horory, sci-fi, komedie i erotiku.

Realita? Akvizic je v programu méně než teleshoppingu. V neděli 15. října například začala druhá řada francouzského seriálu Umění zločinu. Jinak vysílání tvořil teleshopping a reprízy vlastní tvorby Barrandova.





Ještě větší potíže jsou z pohledu regulátora se stanicí Barrandov Krimi. Ta vznikla v roce 2015 a původně se Krimi vůbec nejmenovala – byl to rodinný program Barrandov Plus. A v tom je právě potíž, držitel licence může různě hýbat s programovou náplní a měnit názvy, ale nemůže obejít základní charakter stanice, k němuž se zavázal.

Licence tohoto programu tedy pevně stanovuje, že je to „program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků“. Po změně názvu v roce 2018 vznikla úpravou licence poněkud bizarní kombinace, kdy se Barrandov Krimi mimo jiné zavazuje, že „hlavní celodenní program bude sestaven z animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti, pořadů pro děti školního věku, pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo rodinné pořady (v odpoledních hodinách)“.

Něco takového byste ale na třetím programu Barrandova hledali marně. Skoro v nekonečné smyčce se tam střídají Soudce Alexandr se Soudkyní Barbarou. Za nedodržování základní programové specifikace a neplnění licenčních podmínek může vysílací rada uložit pokutu od deseti tisíc do pěti milionů korun. Jestliže provozovatel zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky, může rozhodnout také o odnětí licence. Správní řízení už běží několik měsíců.

„Rádi bychom spektrum pořadů rozšířili, abychom zvýšili tržní podíl. Logicky se zaměříme hlavně na ty, které budou mít dobrý poměr cena/výkon. Několik věcí už máme rozjednaných a bude to myslím zajímavé,“ uzavírá Jan Čermák pro Digizone.