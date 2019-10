 »  Nový telefon od tvůrce Androidu, oznámení PlayStation 5, Android 10 bude povinný

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Android 10 bude od února příštího roku povinný pro všechny výrobce chytrých zařízení, kteří budou chtít získat certifikaci od Googlu. Zjistili to XDA Developers. Google se postupně snaží, aby co nejvíce přístrojů běželo na nejnovějších verzích jeho operačního systému. Neznamená to ovšem, že od února budou všechny mobily mít Android 10. Ty, které stihnou certifikaci na devítku, mohou přijít na trh později. 9to5Google pak přišel s tím, že Google bude u Androidu 10 po výrobcích vyžadovat ve výchozím stavu zachovat ovládání, které do Androidu dává přímo Google. Může jít tedy i o nová gesta. Výrobci své vlastní úpravy budou moci schovat až do nastavení.

Tvůrce Androidu Andy Rubin představil nový telefon nazvaný Gem, který připravuje jeho firma Essential. Moc se toho zatím neví a jde zřejmě o prototyp. Gem se vyznačuje tím, že je velmi vytáhlý a má hodně netradiční poměr stran. Jde o další experiment Essentialu. Tato firma před více než třemi lety vydala smartphone, který měl zřejmě jako první výřez pro fotoaparát na displeji. Stroj tehdy komerčně neuspěl.

Apple vydal ostrou verzi operačního systému macOS Catalina. Přichází novinky jako to, že lze iPad použít jako externí obrazovku. Končí iTunes a přichází samostatné aplikace pro TV, podcasty a hudbu. Přehled změn je k dispozici zde.

Nová generace herní konzole od Sony se bude jmenovat PlayStation 5 a na trh dorazí před Vánoci příštího roku. Poběží na osmijádrovém procesoru AMD (architektura Zen 2) a grafice Navi (7 nm). Konečně bude instalován SSD disk a podporován má být ray tracing, a to přímo pomocí hardwarové akcelerace na GPU. Nový stroj nadále bude mít Blu-ray mechaniku, podporovat bude ovšem 100GB disky. Hry se budou muset povinně instalovat na disk, kvůli rychlosti. Některé další detaily o PS5 rozebírá Wired.



Autor: Essential Telefon Gem od firmy Essential

ARM začíná podporovat custom instrukce pro embedovaná CPU. Jde o novou funkci v rámci architektury ARMv8-M a objeví se v ARM Cortex-M33 v první polovině příštího roku. SoC designéři si tak budou moci přidat vlastní instrukce pro specifické aplikace.

Intel představil projekt The Element, píše AnandTech. Jde o další fázi experimentování s modulárními počítači. Jde o zařízení, které má CPU (Xeon), RAM, úložné zařízení a další aspekty PC, ovšem funguje ve formě karty pro PCI-Express. S GPU se má stroj propojovat přes PCIe. OEM výrobci se Elementu mají dostat počátkem příštího roku.

Evropa zaostává v implementaci 5G, hlásí studie podporovaná Ericssonem. „I přesto, že mají evropští operátoři k dispozici dostatek středních pásem spektra (3,5 GHz – 6 GHz), husté síťové pokrytí, vysoké náklady a v porovnání s Asií a USA i nižší ARPU vytvářejí ekonomické překážky a zpomalují celý proces. Toto zpoždění může vést k tomu, že mnoho evropských podniků získá přístup k nejnovějším technologiím a inovacím až v pozdější fázi. Další překážkou pro zavedení 5G je roztříštěnost přidělování 5G spektra na evropském kontinentu a to, že přidělování kmitočtů není efektivně koordinováno přes hranice států,“ píše se mimo jiné v dokumentu.

V Číně už se prodávají 5G telefony a jsou k dispozici první čísla prodejů. V srpnu se jich na tamním trhu prodalo 219 tisíc kusů, což je 0,7 procenta všech prodejů.

New York Times přichází s informací, že se americká vláda chystá zmírnit embargo vůči Huawei. Má dovolit některým americkým firmám v dodávkách technologií a služeb tomuto čínskému podniku. Půjde o ty, jejichž produkty nejsou citlivé povahy. Přesné detaily nejsou známy.