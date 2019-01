 »  Nový únik hesel je roky starý, GDPR stížnost na Apple, Amazon či Netflix a FTC řeší Facebook

Slack má nové logo. Vyměnili hashtag, který dával smysl, za něco, co vypadá jako pučící hashtag. Říkají tomu „octothorpe“ a prý jsou tam dokonce chatovací bubliny. Digg vcelku trefně poznamenává, že Slack Announced Its New Logo, And Folks, It's Bad . A pokud si chcete přečíst důkladné zdůvodnění, proč k té zbytečné změně došlo, tak viz Say hello, new logo .

Huawei si v Číně prý staví kopii Českého Krumlova. Touhle zprávou žily české sociální sítě v závěru tohoto týdne a vše doprovázely fotografie, které to měly dokládat. Pro zvídavé je dobré se podívat na Huawei OX Horn Campus – Creating New Corporate Values. Huawei Has Built a New One-of-a-kind Research Center in Shenzhen a s tím spojenou galerii fotografií (Huawei Xiliubeipo Village). Ona „kopie“ Krumlova už totiž stojí, začalo se stavět v roce 2014 a dokončena byla v červenci 2018. A jak rychle pochopíte, jen tak o Krumlov tam opravdu nejde. Rozměr je daleko větší. Ve videu zkuste zhruba kousek po první minutě dávat pozor. A ten Krumlov, ten najdete třeba v 华为 100亿为员工造12个欧洲小镇 向硅谷看齐 , včetně řady dalších fotek.

Čína má na stovku nových pravidel pro sociální sítě s krátkým videem (příkladem je TikTok). V rámci nových pravidel budou provozovatelé nést odpovědnost za obsah vkládaný uživateli, a budou tedy muset veškerý obsah prověřovat a schvalovat. Nežádoucí je například „oblékání se do kostýmů komunistické strany“, propagace uctívání peněz či hédonismus. Nechybí ani zákaz podpory nezávislosti Tchaj-wanu či Hongkongu a řada dalších politických témat. Nová cenzura bude znamenat, že budou služby muset hlídat na 600 milionů lidí denně – právě tolik jich sdílí a prohlíží krátká videa na mobilních sociálních sítích. Viz Beijing widens control of wildly popular short-video apps .

SOFTWARE

Project Alias má chránit před vlezlostí věcí jako Alexa či Google Home. Umožní vám aktivovat je jiným slovem. A hlavně znemožní, aby tato zařízení poslouchala, aniž by byla oslovena. Viz This is the first truly great Amazon Alexa and Google Home hack a bjoernkarmann.dk/project_alias.

G-Suite v dubnu zdraží z 5 na 6 USD a z 10 na 12 USD (za uživatele měsíčně). Google tvrdí, že je v jeho kancelářském balíku tolik nových věcí, že je nejvyšší čas zvýšit cenu. Osobně k tomu mohu dodat jenom to, že bohužel tam není nic nového, nepostradatelného a výjimečného. Zvýšení ceny by snad bylo ospravedlnitelné zvětšením dostupného prostoru, ale to se nechystá. V roce 2018 G-Suite používalo na 4 miliony firem, Gartner uvádí 9% podíl trhu s hodnotou 17,1 miliardy dolarů (kde 90 % drží Microsoft Office 365). Viz Google ups prices for G Suite Basic and Business customers.

Windows 10 Mobile končí tento rok, od prosince přestane Microsoft dodávat bezpečnostní opravy. Dva roky poté, co na mobilních Windows přestal pracovat. Viz Lifecycle FAQ—Device operating systems.

HARDWARE

Apple uvedl, že Qualcomm odmítl prodávat své čipy pro použití v posledních iPhonech poté, co byl žalován v roce 2017 za licenční praktiky. V nových iPhonech XS, XS Max a XR je tedy použit LTE čip od Intelu. Původně měly být vybavené jak čipy od Intelu, tak těmi od Qualcommu, tak jak tomu bylo u předchozích modelů. Čipy od Intelu jsou pomalejší a 5G podporu Intel plánuje až někdy v roce 2020. Qualcomm ale za jeden čip chce 5,70 dolaru, Apple chtěl platit 1,50 dolaru. Samozřejmě když Apple v roce 2017 zažalovalo Qualcomm, chtěl tím docílit právě snížení ceny. Qualcomm tehdy zažaloval Apple za porušování patentů a sdílení informací s Intelem. Loni v říjnu pak Qualcomm tvrdil, že mu Apple dluží 7 miliard za licenční poplatky, a rozeběhl soudní spor v Německu a Číně. V obou zemích se mu podařilo u soudu vyhrát zákaz na prodej starších modelů iPhone (iPhone 7/8 v Německu). Viz Apple says Qualcomm refused to sell it chips for the latest iPhones.

Western Digital má nová SSD pro hráče. Jsou rovnou osazeny chladičem. WD Black SN750 NVMe SSD novější generace dorazí na trh ale až v létě.

Microsoft už asi pochopil, že Cortana nemůže konkurovat Alexe ani Google Assistant. Nechystá se pokoušet štěstí s chytrými reproduktory a Cortanu chce dostat na další platformy jako přidanou schopnost (Skill). Viz Microsoft concedes that Cortana can't – and won't – compete with Alexa and Google Assistant.

MARKETING A KOMUNIKACE

Bird se omluvil za pokus o cenzuru článku Coryho Doctorowa o tom, že koloběžky Bird je možné hacknout. Prý za to může tým přetížených právníků. Jak jinak. Na druhou stranu, Bird se právě zapsal do učebnic komunikace a bude užitečným špatným příkladem na řadu příštích let. Viz Bird apologizes for attempting to take down Boing Boing story about hacking its scooters.

Zaměstnanci Facebooku dávají pětihvězdičkové hodnocení pro Facebook Portal na Amazonu. Viz Facebook employees busted leaving 5-star reviews for Portal on Amazon a Kevin Roose na Twitteru. Tam zjistíte, že ty recenze jsou navíc neuvěřitelně hloupé. Zejména pokud zaměstnanec Facebook v recenzi tvrdí, že Facebook nijak extra nepoužívá. Jinak řečeno, agenturou předepsané texty, které prostě poznáte na první pohled.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

„Populární“ plugin pro WordPress umožňoval ukrást účet na Twitteru – plný přístupový token k Twitteru plugin vkládal do HTML kódu. Je těžko pochopitelné, jak něco takového mohlo někoho vůbec napadnout. Autoři plugin navíc nejenom neopravili, ale ani nekomunikují. Viz A popular WordPress plugin leaked access tokens capable of hijacking Twitter accounts, CVE-2018–20555 a Social Network Tabs – což je přesně to, co musíte z vašeho WordPressu okamžitě odstranit. Otázkou je, proč to vůbec někdo použil, poslední aktualizace je ze srpna 2018. A také nezapomeňte na účtu na Twitteru odebrat práva příslušné aplikaci.

Máme tady nový únik 773 milionů e-mailů a 21 milionů unikátních hesel. Data se objevila na Mega v podobě 87 GB dat a 2,7 miliardy záznamů. Opět jde o kompilaci z řady předchozích úniků všech velikostí. Ověřit svůj e-mail můžete na www.haveibeenpwned.com, a pokud zjistíte, že váš e-mail je v „Collection #1“, tak víte, na čem jste. A pokud váš e-mail a hesla byla v některém z větších předchozích úniků, tak je dost jisté, že jsou i zde. Viz The 773 Million Record „Collection #1“ Data Breach, kde Troy Hunt upozorňuje, že v tomto úniku je 140 milionů e-mailů, které nemá v databází z předchozích úniků. Platí ale také, že ne všechny e-maily z předchozích úniků jsou zahrnuty v tomto novém. Dost dobře to vysvětluje Brian Krebs v 773M Password ‘Megabreach’ is Years Old – Collection #1 je dva až tři roky stará. Ten, kdo tuhle sbírku vytvořil, ale má na prodej další sbírky. Celkem až 4 terabajty dat.

Mark Zuckerberg a jeho bezpečí stojí Facebook 7,3 milionu dolarů ročně. Sheryl Sandberg dalších 2,6 milionu. Za CEO Applu Tima Cooka ale firma utratí pouze 310 tisíc dolarů. Zvláštní. Viz Why does Mark Zuckerberg need 2,263% more personal protection than Tim Cook? a THE MILLIONS SILICON VALLEY SPENDS ON SECURITY FOR EXECS.

Osm technologických gigantů čelí stížnosti týkající se nedodržování GDPR. Samozřejmě za ní stojí noyb a Max Schrems. Cílem je Apple Music, Amazon Prime, Neflix, Spotify, YouTube, SoundCloud, Flimmit a DAZN. U Applu například stížnost upozorňuje, že neinformuje o tom, za jakým účelem vlastně shromažďuje data o uživatelích, a poukazuje i na řadu dalších opomenutí. Viz Privacy Group Accuses Eight Tech Firms Of GDPR Violations.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram o Vánocích mazal a blokoval účty. @Deep, @SocietyFeelings, @Positivity, @ComedySlam, @Pubity, @jaw a stovky dalších. Zablokován byl i @god a stále zablokovaný je. Společného měly to, že šlo o účty šířící masově internetové memy. Podle Instagramu šlo o zátah na obchodování s účty. Sami postižení se dokonce domnívají, že šlo o zátah na zaměstnance Instagramu, kteří účty prodávají. Nechybí ani úvahy o zátahu na ty, co často přepínají účty mezi veřejnými a soukromými. Celé je to ale hlavně ukázkou toho, že pokud si postavíte podnikání na účtu na Instagramu, je to jeden z těch nejméně vhodných nápadů. Viz Instagram’s Christmas Crackdown.

Facebook vydělával peníze na dětech hrajících hry a netušících, že nákupy herních předmětů a funkcí probíhají za reálné peníze. Stížnosti rodičů poté odmítal a odkazoval je na nutnost jít k soudu, plyne z čerstvě uvolněných interních dokumentů. Zaznívá tam i velmi zajímavá informace, že když toto Facebook zkoumal, byl průměrný věk hráčů Angry Birds pět let. A také to, že Facebook neposílal informace o stržených penězích a odkaz pro reklamaci většinou nefungoval. Viz Judge unseals trove of internal Facebook documents following our legal action.

Facebook konečně znemožnil automatické přidávání lidí do skupin. Nově je přidání do facebookové skupiny pouze v podobě zařazení do „pozvaných“ a dotyčný musí pozvánku opravdu potvrdit. Doposud jej pozvání přímo přidalo do skupiny a pokud tam nechtěl zůstat, musel z ní vystoupit. Viz Facebook Updates Group Invites, Removing Ability to Automatically Add Members a nezapomeňte si projít, čeho jste vlastně členy.

Někteří správci skupin na Facebooku spamují členy polovičním hoaxem. Upozorňují je, že pokud nebudou ve skupině aktivní, Facebook je ze skupiny odstraní. Neodstraní, jde o už zmíněnou aktualizaci mechanismu zvaní do skupin (viz předchozí odstavec). Neaktivní členy skupin Facebook odstraňovat nebude. Přesune ale pozvané, kteří na pozvání nereagovali, do záložky pozvaných a pro případné členství ve skupině ho budou muset potvrdit. Viz třetí odstavec v příspěvku Matta Navarry na Twitteru. Hodit se může i nápověda na Facebooku – What happens when I'm invited to a Facebook group?

Watch, Lasso ani IGTV na mladé nezabraly, zachránit to má LOL spolu se „smysluplně tráveným časem“ (pamatujete? Zaklínadlo z minulého roku, s pomocí kterého Facebook ještě více zpoplatnil platformu pro firmy). Půjde o nekonečný tok ultrazábavných videí a animovaných gifů a memů. Nejabsurdnější je, že je Facebook bude vytahovat z největších meme stránek, takže už v podstatě rezignuje na jakákoliv autorská práva. Facebook si navíc představujte, že takhle mládež přesvědčí, že má přestat používat Příběhy, ve kterých Facebook nedokáže dostatečně prodávat reklamu. V zásadě mu ale asi nedochází, že s LOL vlastně míří na 13– až 14leté děti. A tam se mu nic moc peněz nepodaří vydělat. Navíc to stále neřeší jednu novou zásadní hrozbu, TikTok. Viz Facebook is secretly building LOL, a cringey teen meme hub.

MOBILNÍ APLIKACE

Chyba v aplikaci Twitteru vypínala nastavení účtu jako soukromý. Kdykoliv se někdo s účtem přepnutým na privátní vydal do nastavení změnit některé z parametrů, došlo k vypnutí nastavení účtu jako soukromý. Pikantní na tom je, že tahle chyba se objevila v roce 2014 a vydržela až do ledna 2019. Nic jiného než klasická připomínka, že na internetu soukromí neexistuje. Viz An issue with protected Tweets on Twitter for Android.

Facebook Messenger konečně přichází v nové podobě. Ta by měla výrazně zjednodušit aplikaci, kterou Facebook za poslední roky přivedl do obtížně použitelné podoby. V App Store i Google Play už jsou nové popisky i obrázky, do mobilů a tabletů ale bude nový Messenger dorážet postupně. Viz Facebook Messenger’s redesign is finally rolling out to all.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google za 40 milionů dolarů kupuje Fossil, výrobce chytrých hodinek. Možná se tak konečně dočkáme chytrých hodinek pro ekosystém Androidu a tamní Wear OS. Viz též FOSSIL GROUP ENTERS AGREEMENT TO SELL SELECT SMARTWATCH TECHNOLOGY TO GOOGLE.

Organizovaný zločin pere peníze přes Fortnite. Zločinci pomocí kradených platebních karet nakoupí herní měnu (V-bucks) a poté ji prodávají výhodněji na dark webu za bitcoiny. Pokud vám to připadá nesmírně komplikované, vítejte do klubu. Viz How children playing Fortnite are helping to fuel organised crime.

Americký regulátor FTC zvažuje vysokou pokutu pro Facebook za porušování pravidel na ochranu soukromí. Vyšetřování s tím spojené začalo v březnu loňského roku a mezitím Facebook v desítkách dalších případů předvedl, že ho soukromí uživatelů rozhodně netrápí. FTC navíc opakovaně čelí kritice, že v této otázce neplní svou funkci. Viz F.T.C. Is Said to Be Considering Large Facebook Fines.

