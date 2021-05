Nový vzhled Androidu, konec hypu kolem 5G, čipy nebudou do poloviny příštího roku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Uživatele přestává zajímat 5G a nevidí v něm žádný zásadní přínos. Ukazuje to studie Ericssonu, která mimo jiné říká, že 70 procent majitelů 5G telefonů nevidí dostupnost žádných inovativních služeb a aplikací, které 5G potřebují. Studie dále ukazuje, že v zemích, kde je 5G komerčně dostupné, mají 5G telefon s 5G tarifem pouze čtyři procenta lidí.

Apple Music zavádí bezztrátovou audiokvalitu. Nasazen byl kodek ALAC (Apple Lossless Audio Codec) společně s Dolby Atmos, respektive Spatial Audio. Pro tuto funkci bude potřeba vlastnit sluchátka od Applu s čipy H1 nebo W1. Je tedy zřejmé, že se Apple snaží podpořit prodeje svých sluchátek a mimo jiné útočit na Spotify, stále jedničku na trhu.

Google na konferenci I/O 2021 ukázal řadu novinek. Hodinkový systém WearOS se spojuje s Tizenem od Samsungu, Android 12 dostane nový vzhled, vyhledávání dostane nové funkce, Chrome získá novou správu hesel a přichází Smart Canvas, nové nástroje pro spolupráci v Google Workspaces. Čipy TPU už mají verzi v4. Všechna oznámení shrnuje ZDNet.

Americký senát a prezident Joe Biden chtějí napumpovat 52 miliard dolarů do polovodičového průmyslu. Na pobídky pro výrobu má jít 39 miliard dolarů a zbytek částky na podpůrné programy během pěti let. USA chtějí posílit produkci čipů na svém území. Snaží se o to i další země. Jižní Korea do oblasti pustí 450 miliard dolarů a Čína uvolňuje 150 miliard. V rámci postcovidového fondu chce miliardy pustit i Evropská unie.

3DCenter přichází s monitoringem cen grafických karet v Evropě. Ty nadále nejsou ke koupi, případně za mnohonásobky původních cen. V květnu ceny opět začaly růst. Vývoj mimo jiné koresponduje s růstem ceny kryptoměny Ethereum.

Nedostatek čipů bude trvat minimálně do poloviny příštího roku, odhaduje Gartner. Narušený je celý dodavatelský řetězec, což má a bude mít dopady na ceny koncových výrobků. Roste cena waferů, čekací lhůty a tak dále.

Ampere uvádí na trh Altra Max, serverový ARM procesor s 128 jádry. Firma také oznámila, že v roce 2022 přinese 5nm procesor s vlastními jádry. Ampere už má několik zajímavých zákazníků, a sice Microsoft Azure, Oracle Cloud, Tencent Cloud, ByteDance, Equinix nebo Cloudflare.

Byly objeveny nové bezpečnostní chyby v procesorech AMD Epyc. Týká se to všech tří generací a funkcí SEV/SEV-ES, tedy Secure Encrypted Virtualization. Skrze zranitelnosti lze spouštět škodlivý kód v rámci hostované VM. Opravu dostane jen poslední generace Epycu. Dle AMD je pro zneužití nutný fyzický přístup k serveru.

HTC vydává VR headset Vive Focus 3. Oproti novince v podobě Vive Pro 2 jde o samostatně operující zařízení s čipem Qualcomm Snapdragon XR 2, 120stupňovým FoV, 8 GB RAM, dvouhodinovou výdrží na baterie nebo rozlišením 2448 × 2448 pixelů na každé oko. Cena je 1300 dolarů s ovladači.

V Česku od začátku roku došlo k 259procentnímu nárůstu ransomware útoků. Dopad na zdejší společnosti je na více než dvojnásobku celosvětového průměru. Nejvíce takových útoků míří na zdravotnictví, v průměru jde o 109 útoků na jednu organizaci za týden. Útoky míří také na veřejné služby (59) či pojišťovny a právní společnosti (34). Uvádí to čísla společnosti Check Point.

NÚKIB společně s ministerstvem obrany uskutečnily kybernetické cvičení pro strategické firmy obranného průmyslu. „Zvýšil se počet útoků na poskytovatele strategických produktů, technologií a služeb ze soukromého sektoru. Tyto útoky se staly rozšířenou alternativou ke konvenčnímu válčení a prakticky mažou hranici mezi národní bezpečností a situací v soukromém sektoru, který se v tomto ohledu stává důležitým aktérem národní bezpečnosti. Aby bylo možno tomuto novému typu hrozeb čelit, je třeba úzká spolupráce mezi státem a soukromým sektorem,“ popisuje kyberúřad.

Apple je znepokojen z rostoucího množství malwaru na macOS. Firma to zmínila v soudním sporu s Epic Games v argumentaci, proč je na iOS možné stahovat aplikace pouze přes App Store, píše CNET. Podle některých statistik už je na tom malware na macích podobně jako na Windows.

1Password oficiálně přichází na Linux. Jako nativní aplikace je k dispozici pro Ubuntu, Debian, CentOS, Fedoru, Arch Linux, Red Hat Enterprise Linux a Snap Store. Využít lze také instalaci přes .tar.gz.

Je zde první návrh specifikace pro WebGPU, tedy standard pro akcelerovanou grafiku na webu. Standardizace se ujímá W3C. Zapojit se mají současná API Direct3D, Vulkan a Metal. K dispozici je rovněž návrh WebGPU Shading Language.

Polská společnost SilentiumPC přichází s procesorovým chladičem Fera 5. Jde o nástupce velmi populární Fery 3, která dokáže za zhruba sedm stovek konkurovat i dražším modelům od jiných výrobců. Sám mám Feru 3 na hodně topícím Ryzenu 7 5800X a dokáže udržet stabilní a bezpečné hodnoty i v zátěži. Fera 5 vše posouvá dále. Jak ukazuje test Cnews.cz, za stejnou cenu chladí lépe a je tišší.

Zakladatel ByteDance Zhang Yiming odstupuje z pozice výkonného ředitele. Ve firmě vyvíjející mimo jiné TikTok se bude zaměřovat pouze na dlouhodobé vize a strategie. ByteDance má nyní hodnotu kolem 140 miliard dolarů a jde o jednu z čínských internetových firem s globálním přesahem. ByteDance nedávno koupil minoritu v českých Madfinger Games. Společnost je, stejně jako další čínské internetové firmy, pod tlakem tamní vlády, aby upřednostňovala národní zájmy.

Twilio si za 850 milionů dolarů pořídilo společnost Zipwhip. Jde o komunikační platformu mimo jiné umožňující posílat SMS zákazníkům. Twilio tím rozšíří své kapacity v messagingu. Twilio operuje také v Česku, díky odkupu pražského startupu Ytica zde založilo vývoj.

IBM kupuje firmu Waeg, konzultanta Salesforce.com. Pro Big Blue už jde o několikátý nákup tohoto typu, díky Waegu rozšíří služby v Evropě.

Cisco získává podnik Kenna Security, který používá strojové učení pro vyhledávání a správu zranitelností. Cisco tyto možnosti začlení do své platformy SecureX.