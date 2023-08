NÚKIB ignoruje nařízení vlády. Česko kvůli tomu může přijít o stovky milionů na kvantovou síť

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ignoruje usnesení vlády a snaží se vyhnout zapojení do projektu budování kvantové komunikační sítě. Kvůli tomu hrozí, že Česko nezvládne vyčerpat 180 milionů korun na tyto účely alokovaných v Národním plánu obnovy (NPO). NÚKIB přitom původně o dohled nad kvantovou sítí stál.

Národní kvantová síť (Czech National Quantum Communication Infrastructure, CZ-QCI) je téma, na kterém Česko už nějakou dobu pracuje, a univerzitám se dokonce povedlo několik přenosů kvantových klíčů (QKD). Obecně lze říci, že by mělo jít o vysoce zabezpečenou komunikaci odolnou proti prolamování hesel a odposlechu. Evropská unie chce tyto národní sítě spojit v jednu kontinentální infrastrukturu EuroQCI.

NÚKIB před časem v zastoupení tehdejšího náměstka Jaroslava Šmída přišel s tím, že by si kvantovou síť chtěl vzít na starost. Poměrně logicky, bezpečná komunikace se do portfolia kyberbezpečnostního úřadu hodí, vydal ostatně doporučení na kvantově odolnou kryptografii. NÚKIB byl podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) hlavním iniciátorem podpory projektu a chtěl ho začlenit do Národního plánu obnovy.

Nic o tom nevím

Ministerstvo průmyslu souhlasilo s tím, že peníze poskytne z programu Digital Europe EU, pro který je tento úřad kontaktním místem. „NÚKIB byl od počátku implementačním orgánem a MPO vlastníkem komponenty, tedy fakticky správcem rozpočtu. V této podobě také vláda České republiky a následně EU již v roce 2021 investici schválili v rámci celého plánu obnovy,“ potvrdila Lupě mluvčí ministerstva Miluše Trefancová.





Jenže pak to začalo drhnout. Šmíd jako iniciátor projektu v NÚKIBu skončil. Dřívější ředitel úřadu a dnes náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka podle insiderů nevěděl, kdo má projekt na starost, a myslel si, že je v gesci Úřadu vlády. Ten od projektu ale dal ruce pryč. „Následně přišel současný ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr s tím, že o žádné kvantové síti nic neví,“ řekl Lupě zdroj blízký jednáním.

Kyberbezpečnostní úřad se problematiku snažil přehodit na jiné možné gestory, jako je například Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Od roku 2021, kdy byl rozpočet na kvantovou síť schválený, se ze strany NÚKIBu nic neudělalo. „Kintr na jednáních na ministerstvu průmyslu řekl, že nic dělat nebude,“ popsal další zdroj.

Vládě nakonec došla trpělivost a letos v březnu schválila usnesení předložené ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou (TOP 09), která obecně řeší kvantové technologie v Česku a píše pro ně strategii.

Ignorování usnesení

NÚKIB má podle tohoto usnesení uzavřít delegační dohodu s MPO k naplnění investice vybudování kvantové komunikační infrastruktury a administrovat výzvu na národní kofinancování z finančního příspěvku Národního plánu obnovy. Jinými slovy: vláda NÚKIBu sdělila, že projekt skutečně spadá pod něj a má ho řešit.

„Nyní se děje to, že NÚKIB natvrdo ignoruje usnesení vlády,“ popsal dobře informovaný zdroj. „Dalo by se to shrnout tak, že Šmíd projekt dohodl, Řehka nepochopil, že ho NÚKIB má dělat, a Kintr to zapřel. Na Kintra je teď hodně lidí naštvaných, moc kamarádů si jeho úřad dělat neumí.“

„Je pravda, že NÚKIB není úplně aktivní. Otázkou je, co jsou objektivní důvody a co je jejich hra na dělání mrtvého brouka, aby jim to vláda sebrala,“ popsal třetí ze zdrojů Lupy. „NÚKIB se nikdy netajil tím, že řešit quantum jako gestor nechce a že maximálně chce být spolugestor určitých částí.“





Intenzivní jednání

NÚKIB pro Lupu uvedl, že v souladu s vládními usneseními podniká kroky směřující ke koordinaci činností všech zúčastněných stran.

„Primárně se v tuto chvíli soustředíme na intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o budoucí podobě delegační dohody. Zároveň ale vedeme s relevantními institucemi debatu o systematickém uchopení nejen tohoto projektu, ale celé oblasti kvantových technologií v ČR,“ shrnula mluvčí úřadu Eva Rajlichová.

Ministerstvo průmyslu už je mírně nervózní, protože pokud se nezvládnou vyčerpat alokované prostředky, bude to padat na jeho hlavu. „MPO od schválení plánu obnovy nabízelo NÚKIBu, jakožto implementačnímu orgánu, všestrannou podporu a součinnost při realizaci této investice,“ popsala mluvčí Trefancová.

„MPO samo připravilo standardní delegační dohodu pro NÚKIB, která definuje vztah mezi vlastníkem komponenty (MPO) a subjektem implementace (NÚKIB). Aktuálně probíhají mezi MPO a NÚKIB finální jednání k textu delegační dohody. Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále nabízí NÚKIB součinnost na implementaci této investice, aby došlo k jejímu zdárnému plnění a implementaci ze strany NÚKIB,“ dodala.