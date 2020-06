 »  Stát musí lépe komunikovat o bezpečnosti 5G, rozhodla sněmovna. Huawei se to líbí

Jednání podvýboru se účastnil také poslanec za KSČM Leo Luzar. „Na podvýboru zaznělo od lidí z praxe, že jmenované orgány vydávají bezpečnostní varování, ale doprovází je obecnými bezpečnostními tezemi, které oni mají již dávno v praxi aplikované. Zůstávají dlužni konkrétní informace o vývoji situace a upřesnění varování. To vyvolává nejistotu jak u operátoru a dodavatelů ale hlavně u zákazníků a způsobuje problémy v rámci soutěžních dialogů,“ popisuje Luzar Lupě svůj pohled na věc.

„On se možná apel na vyšší potřebu komunikace nemusí zdát jako něco zásadního, ale podle mě je to nyní pro celou situaci dost průlomové. Už před dvěma týdny bylo na ČTÚ jedno velké jednání na téma zabezpečení sítí 5G, kde se jednalo i s operátory. Včera [minulý týden] jsme na podvýbor navíc pozvali vedle operátorů i dodavatele technologií a podle reakcí hostů bylo vidět, že si vážnost situace a potřebu sdílení informací všichni uvědomují a diskuzi vítají,“ doplňuje Jiránek.

„Otázky zabezpečení je výrazně lepší řešit jak s trhem, tedy poskytovateli mobilního a internetového připojení a dodavateli technologií, tak odbornou veřejností než za zavřenými dveřmi úřadu. To nakonec potvrdilo i právě zmiňované jednání podvýboru pro ICT a telekomunikace, kdy o potřebě aktivní komunikace hovořili de facto všichni,“ navazuje Jiránek.

„To samo za sebe ukazuje, že komunikace úplně neprobíhá,“ popisuje pro Lupu předseda podvýboru Martin Jiránek, který je pod usnesením podepsaný. Dodává, že druhou situací, na kterou sněmovní podvýbor reagoval, je takzvaný 5G security toolbox z pera Evropské komise, který by Česko mělo implementovat a kolem kterého je rovněž nejasno.

Svoji nespokojenost ale vyjadřují i operátoři. Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) třeba reagovala na zprávu o tom, že premiér Andrej Babiš podepsal s americkým ministrem zahraničím Mikem Popeem deklaraci o spolupráci v bezpečnosti 5G sítí . „Česko bude spolupracovat na zajištění bezpečnosti 5G sítí s USA. Škoda, že ti, kteří budou sítě ve finále stavět (operátoři), se to dozvídají až z médií,“ uvedla APMS sdružující O2, T-Mobile i Vodafone. Asociace následně odeslala i dopis, kde na situaci opět upozorňovala.

To, kdo přesně dosavadní komunikaci státu ohledně bezpečnosti 5G vnímal jako nedostatečnou, jednotlivé úřady ani poslanci neříkají. Svoji nespokojenost už například delší dobu vyjadřovala společnost Huawei, která je jedním z kandidátů na dodávky technologií a služeb pro budování 5G sítí a NÚKIB ji zároveň na základě svého varování považuje za možné bezpečnostní riziko.

Český stát by měl ohledně zabezpečení nadcházejících mobilních 5G sítí lépe a otevřeněji komunikovat s odbornou veřejností, operátory nebo dodavateli technologií. Alespoň si to myslí podvýbor poslanecké sněmovny pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, který na základě schůze z 9. června vydal usnesení směřující k Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), ministerstvu průmyslu a dalším úřadům .

Na podvýboru se podle informací Lupy řešilo i to, jaké dopady na budování 5G sítí mohou mít případná omezení některých dodavatelů, primárně tedy Huawei. Operátoři se na jednání měli postavit proti tvrzení, že by restrikce dodavatele nevyvolala dopad na cenu. Naopak to podle nich zvýší náklady. Pro bezpečnost sítí má být klíčová role operátorů, kteří mají provádět analýzu rizik.

Současná situace není subjektům na trhu příliš pohodlná. Nejasnosti kolem bezpečnosti a jasných pravidel totiž komplikují plánování a investice. „Ano, chtěli bychom, aby legislativně byla jasně nastavená cesta a pravidla. To stimuluje investice a rozumím tomu, že operátoři váhají,“ uvedl třeba v rozhovoru pro Lupu šéf českého Ericssonu Cveto Gašperut.

Ericsson se stejně jako Huawei jednání podvýboru zúčastnil s tím, že už dříve ve státem na různých úrovních komunikoval ve „sdílení našich informací a vývoji technologií.“ „Do budoucna bychom chtěli být ještě více zahrnutí do faktických debat, které by pomohly ve tvorbě legislativy umožňující rychlou adopci 5G sítí v České republice a také chránit občany a byznys od možných kybernetických hrozeb,“ vzkazuje Lupě Ondřej Valvoda, který se za Ericsson do debat ve sněmovně zapojil.

Vodafone uvádí, že nyní může se státem a zákonodárci častěji bezpečnost 5G sítí diskutovat a že věří, že trend bude pokračovat. T-Mobile rovněž chválí podporu otevřené komunikace.