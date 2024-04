NÚKIB trápí velké množství odchodů málo placených zaměstnanců. Situaci zachraňují srdcaři

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se potýká s velkou fluktuací zaměstnanců. Úřad má v současné době kolem 370 lidí. V loňském roce nabral zhruba sto nových, ale zároveň jich osmdesát odešlo. „Je to zásadní situace a nelze ji ignorovat,“ řekl Lupě ředitel kyberúřadu Lukáš Kintr.

Dění v instituci, která má vliv na značnou část kybernetického prostoru v Česku a píše důležitý nový zákon o kybernetické bezpečnosti potenciálně poskytující NÚKIBu velké pravomoci, připomíná situaci kolem IT odborníků v celé státní správě. Těch je obecně málo, nejsou vždy nedobře placení a nemají pokaždé dostatečnou odbornost, což má dopady na špatné vypisování zakázek, neefektivní řízení a tak dále. Zájmem státu by mělo mít dostatek dobře placených odborníků.

Nízké finanční ohodnocení je problémem i v kyberúřadě, i když se podle Kintra nejde schovávat pouze za něj. „Ale lidé u nás stráví dva tři roky a pak se dostanou do fáze, kdy zakládají rodinu a řeší bydlení. V tu chvíli do toho finance promlouvají zásadním způsobem,“ popsal Kintr. Doplnil, že není možné, aby úřad byl pouze inkubátorem a generátorem lidí.

Zářez do životopisu a pryč

NÚKIB se řídí podle platových tabulek, pohybuje se na dvanácté či třinácté třídě. „Absolventi jsou na prvním nebo druhém stupni, kde plat činí kolem 30 tisíc korun. NÚKIB dostává na hlavu 53 tisíc. Řešíme i ochranu utajovaných informací v informačních systémech. Tam je věkový průměr kolem 55 let. Tito lidé jsou v tabulkách někde jinde, což nás zavazuje k rozdělení prostředků. Ve státní sféře jsme ohodnocováni dle délky praxe,“ navázal Kintr.





V běžném fungování to tedy vypadá třeba tak, že do NÚKIBu přijde mladý zaměstnanec, udělá si „zářez do životopisu“ a pak odejde do soukromého sektoru, kde mu zaplatí násobně víc. A není to pouze o životopisu, zaměstnanec si podle Kintra odnese i unikátní zkušenosti. Nejméně příjemná je konkurence u technických profesí, problémy s fluktuací jsou ale i jinde.

„V technické oblasti to máme postaveno na brutálních srdcařích. Netrpíme na to, že bychom nebyli schopní lidi získat, ale že je nejsme schopní dlouhodobě udržet. Do nově příchozího kolegy investujeme třeba rok dva a on následně odejde, aniž by know-how náležitě předal. Pak se točíme v kruhu a snadný krok z něj nevede,“ popsal šéf NÚKIBu.

Prozatím poslední výroční zpráva z roku 2022 ukazuje, že kyberúřad hospodařil s rozpočtem necelých 593 milionů korun. Z toho 267 milionů šlo na mzdy a průměrný plat činil 55 640 korun měsíčně.

Dopad na kvalitu

Kintr potvrdil, že s ohledem na to některé věci v úřadu dělají lidé, kteří nemají tolik potřebných zkušeností, což by odpovídalo tomu, že je NÚKIB místy kvůli odborné (ne)kvalitě zejména z technické branže kritizován.

„V určitých situacích pak může dojít k nedorozumění či nepochopení, protože tito lidé jsou v zácviku. Jsem rád, že u nás stále jsou zmiňovaní srdcaři, kteří zvládají nové kolegy zaučit. Netýká se to jen techniků, ale i třeba právníků. Kdyby se tito lidé rozhodli opustit služby státu, máme zásadní problém,“ navázal Kintr.

Kintr by si představoval navýšení rozpočtu na platy o desítky milionů korun ročně. „Vnímám to tak, že když se vyjde vstříc jednomu subjektu, legitimně se ozvou i další. Je nutné k tomu přistoupit koncepčně, což není jednoduchá debata. Nechci plošně přidávat všem, kdo v NÚKIBu jsou, byť bych to lidsky udělal velmi rád. Je potřeba si říci, kde nás pata nejvíc tlačí.“





O změny se NÚKIB snaží například ve spolupráci s vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Stejný problém řeší všechny státní složky.

Nové sídlo

NÚKIB pracuje s koncepcí rozvoje úřadu. V souladu s ní jsou úřadu přidělovány lidské zdroje. Podle Kintra se od schválení v roce 2020 řada věcí změnila, například do Evropy přišel válečný konflikt a z Evropské unie doputovala regulace NIS2. Koncepci tak zřejmě bude nutné aktualizovat.

„V kontextu NIS2 budeme muset dospět ke kompromisu, který nám umožní obsloužit množství regulovaných subjektů. Dnes jim zdarma nabízíme penetrační testy a další služby, ale s ohledem na kapacitu už teď velmi omezené. Pod regulaci bude spadat minimálně šest tisíc subjektů a bylo by naivní si myslet, že úměrně tomu naroste NÚKIB,“ shrnul Kintr. Ředitel NÚKIBu by chtěl posílit v řadech desítek osob, což má být výkon do jednání.

NÚKIB se také pohnul ve věci stavby nového sídla v Černých Polích v Brně, kam přestěhuje lidi z několika budov rozesetých po brněnské metropoli. Koncem loňského roku bylo vydáno stavební povolení a nyní probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Pokud nenastanou komplikace, na konci příštího roku by se mohlo začít kopat do země.