Nvidia chce koupit ARM, vychází OnePlus Nord, Slack žaluje Microsoft kvůli Teams

Na českém trhu to zkouší také další čínská značka . TCL přichází s modely TCL 10 Plus (7999 korun) a TCL 10 SE (4999 korun).

Nvidia chce údajně koupit ARM . Bloomberg zjistil , že byla podána nabídka, její výše není známa. ARM je nyní vlastněný japonským SoftBank, který za firmu zaplatil 32 miliard dolarů. SoftBanku ale nevychází některé investice a mimo jiné chce odkupovat vlastní akcie. Už došlo k prodeji operátora Sprint za 26 miliard dolarů. Z Nvidie se stává obrovsky silný hráč v byznysu s čipy. Vedle klasických PC roste podíl GPU v serverech a dalších oblastech. Nvidia minulý týden v tržní hodnotě překonala Intel . Koupě ARMu by byla sázka na další neustále rostoucí sílu. Tyto čipy se čím dál více prosazují v serverech a místo Intelu si je do Maců vybral Apple. Asi ale nepůjde o levný obchod.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Palo Alto Networks překonalo Cisco, alespoň tedy z pohledu tržeb v oblasti síťové bezpečnosti. Uvádí to studie Analysis Mason. Palo Alto ve sledovaném kvartálu dosáhl na tržby 869 milionů dolarů, druhé Cisco na 776 a třetí Fortinet na 577 milionů dolarů.

Broadcom má nového zajímavého vyzyvatele. Kalifornská firma Innovium oznámila investici ve výši 170 milionů dolarů, celkově už má 350 milionů a hodnotu 1,5 miliardy dolarů. Innovium dělá zejména čipy Teralynx určené do síťových zařízení, verze osm zvládá až 25,6 Tb/s.

Z Office 365 zmizí protokoly TLS 1.0 a 1.1, finální datum je stanoveno na 15. října. Některé prohlížeče už chtějí také ukončit podporu, TLS 1.0 už je zde ostatně dvacet let. Redmond také jako public preview spouští Double Key Encryption pro Microsoft 365. Jeden klíč má pod kontrolou uživatel, druhý Microsoft.

Společnost eBay prodává inzertní službu Classifieds. Kupujícím je norská Adevinta, obchod má hodnotu 9,2 miliardy dolarů. Vzniká tak skupina, kde eBay bude držet 33procentní podíl a která s inzertním online byznysem pokryje dvacet zemí.

Microsoft chystá službu, která by se mohla jmenovat Cloud PC. ZDNet zjistil, že by byla postavená na Azure a zákazníkům umožnila pronájem osobních virtuálních počítačů z cloudu.

Čínský prezident Xi Jinping se sešel s šéfy některých tamních technologických firem a apeloval na ně, aby byly patriotické, naplňovaly potřeby Číny a pokračovaly v konkurenčním boji se zahraničními protějšky, zejména z USA. Za to mají od státu dostat další podporu, zjistil South China Morning Post. Přítomni byli zástupci podniků jako Hikvision, SMIC, nebo Cambricon.

Americký ministr spravedlnosti William Barr obvinil technologické firmy a Hollywood z kolaborace s Čínou, informuje Reuters. Mají se podle něj podřizovat diktatuře a na rozdíl od čínského režimu nevidí dále než za příští finanční kvartál. Hollywood pak dobrovolně přistupuje k cenzuře filmů. Vše ve jménu přístupu na obří čínský trh.

TSMC v květnu přijala poslední objednávky na výrobu čipů pro Huawei, dodá je v polovině září. Nikkei Asia Review píše, že tyto zásoby Huawei na nějakou dobu vystačí a novou generací čipů Kirin vybaví vlajkové modely P50 a Mate 40 Pro. Další vývoj situace není jasný. Huawei kvůli embargu může zkusit MediaTek, který nemá dostatečně dobré high-endy, a domácí SMIC, který je na tom ještě hůře.

Úplný zákaz Huawei v britských sítích byl minimálně částečně politicky motivovaný, píší noviny Observer s odvoláním na zdroje. Rozhodnutí má souviset i s tlakem USA. Vyřazení Huawei z 5G tendru v Itálii (Telecom Italia, TIM) naopak dle zástupců Huawei s politikou nesouvisí, informují Reuters.

HP Inc. spouští službu HP Managed Print Cloud Services, která umožňuje přesunout správu tiskáren do cloudové služby. Pro HP se jedná o jednu z řady reakcí na to, že tiskový trh už není to, co býval.

Microsoft rozjel menší vlnu propouštění. V LinkedIn přijde o práci 960 lidí, asi šest procent z celkové pracovní síly. Důvodem jsou zbrzděné nábory zaměstnanců v reakci na COVID-19. Další asi tisícovka lidí má být propuštěna přímo v Microsoftu v divizích jako MSN, marketing nebo Azure, píše ZDNet.

SUSE vydává SUSE Linux Enterprise Service Pack 2, k dispozici je pro x86–64, ARM, IBM Power, IBM Z a LinuxONE. Systém je postavený na kernelu 5.3.