Nvidia kupuje podíl v Intelu, Tchaj-wan a ČR vyvinou čipy pro obranu, Rusko chystá konkurenci Starlinku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Další investice Tchaj-wanu v Česku. Rozjel se společný výzkum čipu pro obranný průmysl. Firma Jmem Technology spolupracuje s českými doktorandy. Firma vyvíjí čip postavený na RISC-V, který zvládá postkvantovou kryptografii. Kupují to armády, výrobci dronů, robotů a tak dále. Tchaj-wan chce s Českem více spolupracovat v obraně a letectví, na ostrově už jsou první naše firmy.
Gigafactory pro umělou inteligenci nemá být jediná. Česko chce získat i menší evropskou „továrnu“ za miliardu. Nabídku podalo národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě, získal by mohlo cluster s kapacitou zhruba 700 GPU Nvidia B200. V Ostravě také chystají AI hub a další superpočítač za zhruba 250 milionů. V plánu je také upgrade chlazení za 120 milionů, aby bylo možné všechny ty nové Nvidie chladit kapalinou a ne pouze vzduchem.
Další podaná ruka pro Intel, do firmy investuje Nvidia. Ta dodá pět miliard dolarů. Díky tomu se kromě jiné skrze NVLink spojí procesory x86 a Nvidia RTX GPU. Intel bude dodávat procesory s integrovanou grafikou Nvidia a tak dále. Toto může být ve velmi složitém příběhu Intelu důležitý krok. Pro AMD to není moc dobrá zpráva, na CPU i GPU je sama a Nvidia už teď v serverech s GPU upřednosťnovala Intel, protože AMD je pro Nvidii konkurence. Akcie reagují přesně v tomto duchu.
Dánský ministr spravedlnosti uvedl, že používání šifrovaných komunikačních aplikací není žádné občanské právo. Připojil se tak do probíhající debaty kolem Chat Control, kdy hlavně Dánsko opět chce tuto věc prosadit. Právě ministr je autorem návrhu Chat Control. Návrh aktuálně nepodporuje devět zemí včetně Česka a Slovenska.
Amazon otestoval svoji konkurenci pro Starlink a dostal se na rychlost 1,2 Gb/s. Jde o průmyslovou variantu chystané služby Project Kuiper, dostupné mají být také tarify pro mobilní uživatele (100 Mb/s) a běžné zákazníky (400 Mb/s). Odezvy v testech dosahují na 45 až 50 milisekund. Kuiper už má licenci od FCC a zatím operuje s 27 satelity s tím, že se počítá s více než třemi tisíci kusy.
Alternativu ke Starlinku údajně chystá i Rusko. Roskosmos měl ve vývoji technologie výrazně pokročit. Nový ředitel Roskosmosu uvedl, že se snaží odstranit zastaralé myšlení a přilákat nové talenty, aby se ruský kosmický program modernizoval. Historické úspěchy Rusů a Sovětů jsou jasné, země kromě jiného provozuje GLONASS jakožto alternativu k GPS.
Evropě se podařilo vyrobit testovací vzorky čipů pro superpočítače a AI. Respektive v Evropě byly navrženy, ale tape-out provedly firmy GlobalFoundries (proces GF12 LP+) a TSMC (7nm). Nyní se bude pokračovat v testování a možném poslání do sériové výroby. Na starém kontinentu vzniká také RISC-V procesor, práce vede brněnský Codasip, a serverový ARM procesor, který už měl rovněž tape-out.
Meta ukázala několik nových brýlí pro rozšířenou realitu. Zuckerberg před několika lety přejmenoval na Meta právě kvůli aktivitám kolem AR a VR, kam ročně investuje miliardy dolarů. Teď to přehlušila AI, ale práce na brýlích a softwaru kolem pokračují. Brýle Ray-Ban Display lze ovládat náramkem, který čte signály svalů. Dále je zde druhá generace brýlí Ray-Ban Meta, zvládnou třeba 3K video. A pro sportovce tu jsou Oakley Meta Vanguard.
Trhu s chatboty dominuje ChatGPT. Podle měření StatCounteru má podíl 81 procent. Následují Perplexity, Copilot, Gemini, DeepSeek a Claude. OpenAI, která ChatGPT provozuje, uvedla, že tento nástroj používá asi desetina lidské populace. Pozice OpenAI v tomto novém oboru je tedy podobná pozici Googlu ve vyhledávání. Mimochodem nová studie říká, že se v rámci Google AI Overviews z více než 10 procent jako zdroje používají jiné AI zdroje.
Microsoft do firemních verzí Microsoft 365 integroval postranní panel s Copilotem. Bota tak lze využívat pro práci s dokumenty. Jeden dokument je zdarma, pak je nutné přejít na předplatné. Britský stát zároveň otestoval Copilota: něco se zrychlilo, ale zvýšil se počet chyb a byly nutné opravy. Přínosy nebyly zásadní. Úředníci si nástroje oblíbili. Microsoft zároveň ve Velké Británii investuje do AI 30 miliard dolarů. Z toho polovina půjde na datacentra s GPU.
Vyšly ostré verze operačních systémů Apple macOS a iOS 26. Nejviditelnější změnou je nový design Liquid Glass připomínající průhledné sklo. Podpora je široká, u iPhonů je od verze 11 a SE druhé generace, u Maců to jde až do roku 2019.
Apple už má i vlastní čip pro bezdrátovou konektivitu. V nových iPhonech je kousek pojmenovaný N1, který podporuje Bluetooth 6 a Wi-Fi 7, byť tam v pásmu 6 GHz neumí 320MHz kanály. Nicméně Apple se postupně zbavuje externích dodavatelů, tentokrát se pomalu loučí s Broadcomem. Firma už také dříve začala nasazovat vlastní 5G modem.
Už letos dorazí kodek AV2, nástupce AV1. Nadále bude zdarma dostupný. AV je ztrátový kodek, přičemž druhá verze má zlepšit parametry, takže by stejná kvalita měla být dosažena při nižším datovém toku.
Čínská vláda zakázala svým největším technologickým firmám používat AI čipy (GPU) od Nvidie. Mají také zrušit již zadané objednávky. Alibaba a Baidu už pro trénování a inferenci používají vlastní čipy (zřejmě nějaké ASICy) a přidávají se další. Přichází tak to, na co dlouhodobě odborníci upozorňovali, když USA začaly na Čínu zavádět čipové sankce. Pod tlakem se začal rozvíjet čínský polovodičový průmysl a zákazníci postupně začali hledat alternativy. Teď situaci akceleruje domácí vláda, která navíc Nvidia obvinila z monopolních praktik (což může být jen nějaká divná hra). Čína dělá v příjmech Nvidie asi 15 procent.
Společnost Huawei představila roadmapu svých AI akcelerátorů Ascend. To je další příspěvek do debaty na toto téma. Huawei šíří Ascend skrze čínské firmy a snaží se vybudovat potřebný softwarový stack ve stylu CUDA. Zatím to není tak dobré, ale tlak na zlepšování je značný. Čína dále posiluje vývoj pamětí HBM používaných v AI akcelerátorech a na trhu se snaží firmy jako Moore Threads, Cambricon, Biren a řada dalších.
Čína také údajně testuje svůj první stroj pro výrobu čipů. Konkrétně má jít o litografii DUV, kterou má nasadit zakázkový výrobce SMIC. DUV je daleko od EUV od ASML, ale na až 5nm by to teoreticky mohlo stačit.
Podíl ARMu v procesorech do serverů vzrostl na 25 procent. Rok předtím to dělalo 15 procent. Roli hrají hyperscalers typu AWS, kteří vlastní ARMy nasazují, ale vydatně přispěla Nvidia. Ta vlastní ARM CPU stále více nasazuje v tandemu s GPU (GH200 či GB200) a vzhledem k tomu, jak obří má teď Nvidia kvůli AI prodeje, není divu, že to míchá s čísly. Podobně Nvidii roste tržní podíl v dodávkách síťových technologií.
Intel posílá na trh nové procesor postavený na letitém 14nm výrobním procesu. Jde o model Core i5–110 s paticí LGA 1200. Je možné, že to OEM partneři budou kupovat například do počítačů pro korporátní kancelářskou klientelu. Nicméně to poukazuje na dění v Intelu, který sice nemá v provozu moderní výrobní procesy, ale 14nm kapacity má stále značné, takže se je snaží nějak uplatnil. Podle posledního vývoje to skoro vypadá, že strategií Intelu budou dodávky průměrných procesorů do OEM, protože tam má nadále silnou pozici, na rozdíl od serverů nebo retailového trhu s CPU.
Intel zároveň odložil vylepšenou verzi procesorů Core Ultra 300. Takzvaný Arrow Lake Refresh nevyjde na podzim, ale až někdy příští rok. Firma tak minula příchod na předvánoční trh, takže si nemůže vylepšit už tak špatnou pozici vůči AMD. Procesory mají mít patici LGA 1851 a proti Arrow Lake nabídnou mírně vyšší výkon.
Altera začíná operovat jako nezávislá firma, po prodeji se zbavila Intelu. Pod jeho vládou chřadla. Výkonný ředitel nyní věří, že Altera může vzít tržní podíl Xilinxu, který nyní spadá pod AMD a nebude tak pružný. V FPGA nás asi čekají zajímavé časy.
AMD vydala ROCm 7, konkurenci pro Nvidia CUDA. Zdá se, že jde o velký krok vpřed. CUDA je možná hlavní důvod, proč Nvidia dominuje dodávkám AI akcelerátorů, softwarový stack a ekosystém je důležitý. ROCm 7 má zvyšovat výkon při tréninku a inferenci, integruje PyTorch či TensorFlow, podporuje FP4, FP6 a FP8 a zlepšena byla kompatibilita s CUDA.
Groq, konkurence pro Nvidii a AMD, získal investici 750 milionů dolarů při ohodnocení firmy na 6,9 miliardy dolarů. Groq vyvíjí LPU, tedy Language Processing Unit, pro rychlou inferenci. Tam se teoreticky má otevřít velký prostor, protože po vlně tréninků modelů se mají začít více a více používat. Do Groqa už investovaly firmy jako Cisco, Samsung, BlackRock, Deutsche Telekom a další.
Je zde nová verze Nvidia RTX Remix. Edice 1.2 umožňuje například pracovat s particle efekty za využití path tracingu, ukázky jsou zde. RTX Remix je zdarma a umožňuje poměrně jednoduše graficky vylepšovat starší hry.
Samsung je další firmou, která nasadila stroj High-NA EUV od ASML. Novou generaci EUV litografie využije na chystaný 1,4nm výrobní proces, aktuálně se ale prioritně soustředí na zavedení 2nm produkce. High-NA EUV nedávno rozjeli také další Jihokorejci, konkrétně SK Hynix.
Nástup 2nm čipů je za rohem, MediaTeku se podařil tape-out chystaného high-end čipu do smartphonů. Použitý byl proces TSMC N2. Na tom je zajímavé i to, jak se z MediaTeku postupně stává dodavatel vyspělejších čipů. Bude zajímavé sledovat, zda se mu více bude dařit dostávat do vlajkových lodí v konkurenci Qualcommu.
Check Point kupuje firmu Lakera. Ta se zabývá ochranou systémů, kde fungují AI aplikace a agenti. Zde je v poslední době živo, nakupuje více firem.
- Stavíme vlastní NAS: konfigurace služeb na síťovém úložišti
- Postřehy z bezpečnosti: masivní kompromitace balíčků npm
- GNOME 49 s novým prohlížečem dokumentů a přehrávačem videa
- Jeden launcher vládne všem: Xbox ve Windows 11 umí po updatu propojit i Steam, GOG a další
- One UI 8 je konečně tady. Tyto Samsung smartphony jej dostanou jako první
- Nové levné procesory AMD oficiálně vydány i u nás. I nesmrtelný socket AM4 dostal další model
- Paměťové moduly DDR5 dostávají vlastní displej OLED. A není to taková blbost, jak to vypadá
