Nvidia používá špičkový český multimetr, ruská IT firma opět v ČR odvedla velké daně, AirDrop na Androidu

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 6 minut
Amazon Leo
Autor: Amazon
Meta utajila studii o dopadu Facebooku na psychické zdraví. Notebooky Dell a HP kvůli drobným omezení podporu videa. Zprávy z IT, každý pátek na Lupě.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Další čipový veleúspěch z Brna. Tamní firma vytvořila nejcitlivější multimetr na světě, používá ho Nvidia. NenoVision dodává nástavce pro elektronové mikroskopy, díky kterým je nejenom možné vidět struktury na čipech, ale také je měřit. NenoVision tak doplňuje sílu brněnských firem typu Thermo Fisher Scientific či Tescan jakožto dodavatelů firmám Apple, Intel, Samsung a tak dále. Nvidia pomocí technologie od NenoVision pracuje se svými čipy.

Ruská softwarová ikona odešla ze země, v Česku patří mezi největší plátce daní a chtěla expandovat. JetBrains opět českému státu odvedl na dani hodně peněz, tentokrát přes půl miliardy. V předchozích letech byla čísla ještě vyšší, celkově jde o vysoké miliardy korun. JetBrains nicméně klesl zisk, firma investuje například do AI.

Meta utajila vlastní studii, podle níž Facebook zhoršuje psychický stav jeho uživatelů. Šlo o projekt Mercury, v rámci něhož si lidé odinstalovali Facebook a následně došlo ke zjištění, že tito lidé mají lepší náladu, méně úzkostí a tak dále. Projekt byl následně ukončen a Meta dokonce tvrdila před americkým kongresem, že nemá důkazy o špatném vlivu služeb firmy na uživatele. Firma nyní tvrdí, že studie byla stopnuta kvůli metodickým chybám.

Akcie Nvidia v posledních dnech padají. Částečně jde o reakci na pochyby, zda všechny ty investice do AI a propletenec připomínající ponziho schéma nejsou skutečně bublinou, zároveň jde ale o reakci na fakt, že Google natrénoval Gemini 3 na svých čipech TPU. Pozice Nvidia nemusí být tak neotřesitelná. Google se navíc snaží TPU dostat i k dalším provozovatelům. Meta jedná o investici v řádech miliard dolarů s tím, že by je nasadila.

Google postupně zprovozňuje AirDrop na Androidu. Už tedy nepůjde pouze o záležitost zařízení od Applu. Testy zatím probíhají na telefonech Google Pixel 10, další značky se dočkají později.

Některé notebooky od Dellu a HP mají vypnutou podporu hardwarového dekódování videa HEVC. Tento velmi diskutabilní krok souvisí se snahou ušetřit v podstatě drobné. Licenční poplatky za HEVC se příští rok zvýší z 20 na 24 centů, což i při velkém objemu výroby počítačů pro producenty znamená zhruba dva miliony dolarů ročně.

Amazon nastínil první detaily o své chystané konkurenci Starlinku. Služba Amazon Leo vstupuje do testovací fáze, kdy má nabídnout download až jeden Gb/s a download až 400 Mb/s. Na oběžné dráze je zatím pouze 150 satelitů, přibývat mají další. Amazon nejdříve bude cílit na firmy, kterým nabídne spojení do cloudu AWS nebo privátní virtuální sítě. Komerční testy jsou plánovány na příští rok.

Čína simulovala, jak na Tchaj-wanu vyřadit Starlink pomocí dronů. Bylo by potřeba tisíc až dva tisíce dronů skrze celý ostrov. Čína má také pokročilé technologie pro přeřezávání podmořských internetových kabelů. Obojí je další dílek do skládačky toho, jak by mohla probíhat blokáda pro světovou ekonomiku a technologie klíčového ostrova.

Čínský humanoid Agibot A2 ušel trasu dlouhou 106 kilometrů. Zvládl cestu mezi městy Su-čou a Šanghaj, řešit musel různé druhy terénu i vysoké teploty. Jde o světový rekord. Navigoval se skrze lidar a GPS. Údaje o nabíjení či výměně baterií nebyly zveřejněny. Přístroj má výšku 175 centimetrů a hmotnost 55 kilogramů. Firma Agibot už expedovala přes tisíc svých robotů.

Čína využila umělou inteligenci pro autonomní kybernetickou špionáž. Zneužila nástroj Claude od Anthropicu. AI agenti dokázali řídit akce proti různým cílům aniž by byla potřeba asistence člověka. Stroje zvládly až 90 procent práce pro průnik do systémů.

Adobe nabízí webový Photoshop na rok zdarma. Nutná je ovšem instalace doplňku do Chrome. Zřejmě jde o reakci na krok Affinity, které je nyní zcela zdarma a vyžaduje jen registraci.

Let's Encrypt má novou generaci kořenových a mezilehlých certifikátů. Nové kořeny jsou podepsány těmi předchozími, má dojít k náhradě. ISRG Root YR používá klíč RSA 4096 s platností 20 let. ISRG Root YE využívá klíč ECDSA P-384.

Microsoft se pokusí zrychlit Průzkumníka. V testovacím buildu 26220 testuje přednačítání už v rámci spuštění systému, takže by start správce souborů měl být okamžitý. Průzkumník často není nejsvižnější, nepomáhá ani napojení na cloudové služby a podobně. Microsoft chce také zapracovat na kontextových nabídkách.

GrapheneOS opouští Francii včetně hostování serverů u OVH. Tvůrci otevřeného operačního systému postaveného na Androidu tvrdí, že po nich francouzské bezpečnostní složky chtějí, aby do systému byly instalovány zadní vrátka, která by umožnila přístup k datům uživatelů. A to pod údajnou hrozbou zabavení serverů a zatčení vývojářů. Francouzi prý záměrně GrapheneOS zaměňují s tvůrci proprietárních produktů, kteří využívají části kódu Graphenu.

Projekt spojení Androidu a ChromeOS do jednoho systému se jmenuje Aluminium. Google zřejmě chce ChromeOS postupně odsunout do zapomnění a využít předností a rozšířenosti Androidu také na dalších zařízeních včetně notebooků. Podíl ChromeOS je malý, asi jedno procento. Dalším z pokusů, jak systém udělat atraktivnějším, je streamování aplikací z cloudu.

Je zde další webový prohlížeč, vyšel Orion ve verzi 1.0. Postavený je na WebKitu a zatím je k dispozici pouze pro iOS, iPadOS a macOS. Předností je rychlost, blokování nebo absence nástrojů pro sledování.

Továrně TSMC v Arizoně klesá ziskovost. USA sice donutily tchajwanský kolos investovat na jejich půdě, cenově to ale není žádná sláva. Americká továrna je proti těm na Tchaj-wanu až o desítky procent dražší a navíc v posledním kvartále vykázala zisk pouze 1,4 milionu dolarů. Náklady na výrobu v USA jsou výrazně vyšší než v Asii.

V TSMC se také řeší až špionážní kauza týkající se Intelu. Bývalý manažer TSMC Wei-Jen Lo měl po odchodu odnést až desítky krabic plných citlivých materiálů, včetně informací o dvou až 1,6nm výrobě. Wei-Jen Lo byl jednou z důležitých osob při zavedení 10nm výroby a dalších modernějších procesů. Nyní pracuje pro Intel, což se TSMC vůbec nelíbí a je možné, že Tchaj-wan rozjede vyšetřování a právní procesy. Intel uvedl, že respektuje duševní vlastnictví.

HP chce do roku 2028 propustit až šest tisíc lidí. Důvodem má být zefektivnění provozu a také zaváděné umělé inteligence. Ušetřit by to mělo miliardu dolarů. U výrobce počítačů a tiskáren (nejde o HPE) by tak mohl skončit až každý desátý člověk.

Čtení na Cnews.cz a Root.cz:

