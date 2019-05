 »  O Huawei bez Huawei. V Praze se řešila bezpečnost 5G sítí

„Dokud nedojde ke změně zákonů, tak se nedomnívám, že by se čínské firmy mohly chovat jinak, než jak jim říká zákon,“ uvádí český kyberatašé ve Washingtonu Daniel Bagge. „Už jen to, že Čína tyto zákony přijala, něco znamená. Proč by je jinak přijímali?“ ptají se dále vysoce postavení úředníci z ministerstva zahraničí.

Problém je v důvěře, kterou řada západních zemí k Číně a Huawei nemá. Typicky jde o často zmiňovaný čínský zákon, který ukládá čínským subjektům a jednotlivcům podílet se na špionáži. Z pohledu našich bezpečnostních složek jde o skutečně velký problém, který nemůže vyvážit ani to, že Huawei založil transparenční centrum, dává nahlížet do zdrojových kódů nebo nabízí k podepsání dohody o tom, že nikoho špehovat nebude.

Čína a Rusko na akci vůbec pozvány nebyly. „Čínu jsme nezvali. Ta se již rozhodla, jak bude sítě 5G vyvíjet a že k tomu bude používat zejména domácí technologie. Podobně Rusko, které nechce svůj postup koordinovat se zeměmi OECD,“ uvedl na pracovní snídani ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Není to konference proti konkrétnímu aktérovi a není to konference proti Huawei,“ zdůraznil dále.

Projevilo se to také koncem minulého týdne, kdy české ministerstvo zahraničních věcí hostilo mezinárodní summit nazvaný The Prague 5G Security Conference . Byl to trochu paradox, protože už dříve vyšlo najevo, že právě tento resort byl dlouhou dobu napaden hackery, kteří se dostávali například k e-mailům , přesto na akci vedle zemí Evropské unie dorazili také zástupci NATO, Japonska, Jižní Koreje nebo USA.

Pražská konference „o Huawei bez Huawei“ podle účastníků neměla být o tom, že by se měla sestavit černá listina dodavatelů, kteří do zejména západních sítí nebudou mít přístup. Šlo o to nastavit parametry a principy, podle kterých se budou 5G sítě nasazovat. Výsledkem je dokument nazvaný The Prague Proposals (PDF). Na něm během dvou dnů pracovaly dvě pracovní skupiny (Policy, Technology, Economic a Security and Resilience), přičemž první z nich vedl Lukáš Pimper, český kyberatašé v Bruselu. Celý materiál si můžete přečíst i na konci tohoto článku.

The Prague Proposals

Dokument obsahuje zásady, na kterých se účastníci konference shodli (vymahatelnost práva, otevřenost, monitorovatelný dodavatelský řetězec, omezení státní podpory a podobně). Zároveň ale nejde o závazné postupy, kterými by se jednotlivé země musely řídit. I státy v rámci Evropské unie k problematice přistupují různě a třeba Německo, Francie či Velká Británie se vůči Huawei tak striktně nestaví.

Dokument ostatně jasně říká, že každá země si může nastavit pravidla dle svého. Podle zástupců ministerstva zahraničí mají Prague Proposals vytvořit další prostor pro debaty v rámci EU, NATO či OSN. Spojené státy už každopádně závěry pražské konference podpořily. „Vláda Spojených států plánuje využít Prague Proposals jako vodítka pro zajištění sílené prosperity a bezpečnosti,“ říká oficiální prohlášení. Své k tomu řekl i Ajit Pai, šéf amerického regulátora FCC, který v Praze rovněž debatoval.



Autor: Úřad vlády ČR Andrej Babiš a Tomáš Petříček na The Prague 5G Security Conference

Američané stále Číně nevěří a odmítají výrobce z této země do svých sítí vpustit. Britské noviny The Times na základě svého zdroje přednedávnem přišly s informací, že se americká CIA dopracovala k tomu, že se na financování Huawei podílí čínská tajná služba, armáda a bezpečnostní komise čínské komunistické strany. Firma Huawei k tomu uvedla, že nekomentuje nepodložená obvinění, ke kterým nejsou důkazy.

„Model spolupráce jednotlivých zemí při budování 5G musí stát na absolutní důvěře. A spolehlivost zemí, na nichž budeme technologicky závislí, hraje zcela zásadní roli,“ uvedl k problematice důvěry ministr zahraničí Petříček. Právě technologická závislost byla hodně probíraným tématem, protože podle mnohých znamená zavedení 5G sítí také větší závislost na komunikačních sítích.

Technologická závislost

„5G bude kritická infrastruktura, na které bude další kritická infrastruktura závislá. Máme tendenci vidět 5G jako běžnou součást kritické infrastruktury, ale není to tak,“ míní například Václav Borovička z NÚKIBu s tím, že stát jako takový bude na této síti závislý. Rozhodnutí o výběru dodavatelů tak má vytvořit dlouhodobou závislost. A závislost znamená riziko.

„Zásadní je důvěra mezi partnery. Systém testování je problematický, neboť infrastruktura sítí je natolik komplexní, že prakticky není možné všechny komponenty uhlídat,“ uvádí dále Borovička. „Komplexita hardwaru a softwaru je tak vysoká, že ani experti nemohou dát jasné bezpečnostní záruky. Jeden update může kompletně vše změnit.“

Hodně se debatuje rovněž o tom, zda je možné v případě 5G sítí oddělit takzvané jádro (core) sítě od zbytku. A zda je tedy bezpečné vpouštět Huawei do rádiové části a zbytek postavit na jiných dodavatelích (což se běžně historicky dělá). „Operátoři i my stále hledáme nejlepší technologie a není jasné, jak to bude vypadat. V současné době si nemůžeme být jistí, jestli části sítě půjdou oddělit,“ zaznívá.

NÚKIB koncem loňského roku varoval také před čínským podnikem ZTE, který stejně jako Huawei sídlí v Shenzhenu. ZTE má celosvětově velký byznys (v roce 2017 firma dosáhla na tržby přesahující 108 miliard juanů), v Česku ale v infrastruktuře hraje ne zcela významnou roli. Firma ZTE Czech výsledky hospodaření zveřejnila naposledy v roce 2012. Tehdy tržby přesáhly sto milionů korun a ztráta překonala deset milionů korun. Svého času byla pro ZTE u nás velkou akcí stavba CDMA sítě pro MobilKom (U:fon), na jejíchž frekvencích nově běží LTE pro krizovou komunikaci. MobilKom si na stavbu sítě od ZTE půjčoval 19 milionů eur od China Development Bank.

Masato Ohtaka z Japonska, které bude mít 5G postavené na čtyřech různých mobilních operátorech a které zvažuje zákaz Huawei, uvádí, že dělení na core a zbytek nemusí dávat smysl. Díky zpracování dat na okrajích sítě (edge) už informace nemusí jít přímo přes jádro a jen ono samo o sobě tak není rizikem. Roli sehraje i to, že v mobilních sítích čím dále větší roli hraje virtualizace, software a cloud. „Nebude to hardware, který bude dělat rozdíl, ale software a serverová část,“ uvádí japonský zástupce s tím, že není možné sledovat všechny softwarové updaty.

5G není magie

Pro Japonce je důležitý dodavatelský řetězec. „Budeme sledovat supply chain klíčových dodavatelů. Dodavatelé hardwaru a softwaru budou pod našim dohledem,“ přibližuje Ohtaka. „Firmy, které budou zapojeny do 5G sítí, budou prohlíženy z toho pohledu, jak dělají byznys a jak fungují.“ Japonsko rovněž jako klíčové vidí investice do vlastního výzkumu a vývoje. Investice do R&D a zvýšení konkurence na trhu jsou ostatně jedním z bodů Prague Proposals.

Jižní Korea už 5G spustila a nyní se za pochodu učí tuto síť vytěžit nebo spravovat. Země uvádí, že hlavní výhody vidí v nízké odezvě, mnohem větší rychlosti a většímu množství spojení v jeden moment. Jihokorejský operátor LG Uplus svoji 5G síť z části staví na Huawei a Korejci tak proti čínským technologiím nepostupují tak striktně. Země ale zřídila 5G Security and Technology Advisory Board, kde se 5G zařízení testují, a organizace také poskytuje asistenci jednotlivým operátorům.

Ve Velké Británii se nyní kvůli Huawei otřásá vysoká politika. Nedávno unikly informace, že Británie chce Huawei zakázat v core části sítě. Premiérka obvinila ministra obrany, že informace vynesl a že nic není rozhodnuto, a ministr se musel poroučet. Huawei je v ostrovní evropské zemi velké téma a i z toho důvodu do Prahy přijela početná britská delegace.

V Černínském paláci ale Britové působili mnohem klidněji a neměli potřebu rozvíjet apokalyptické scénáře. „5G je důležité, ale není to magie. Je to komplexní, ale rozumíme tomu,“ uvedl například Ciaran Martin, ředitel National Cyber Security Center. Rizika spojená s 5G považuje za reálnou hrozbu, ale varuje, že panika a strach jsou z pohledu bezpečnosti špatné.

Často se zdá, jako by z debat o bezpečných 5G sítích byli vyřazováni samotní operátoři. Mnoho z těch, se kterými Lupa mluvila, uvádí, že se s nimi stát příliš nebaví, což pak vede k tomu, že samotní operátoři také veřejně nechtějí moc mluvit. V Praze dostali prostor operátoři AT&T, O2, Deutsche Telekom a Vodafone.

Operátoři si technologie od Huawei vesměs oblíbili, roli hraje jejich kvalita, servis nebo cena. Z pohledu bezpečnostních složek by ale ekonomický faktor neměl hrát stěžejní roli, protože je problematika mnohem širší. Je tedy otázkou, zda NÚKIB v Česku nepřistoupí k dalším krokům nad rámec varování. Podobně jako když Austrálie a Nový Zéland ve svých sítích Huawei zcela zakázaly. Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček už ale uvedl, že by Huawei z tendrů předem být vyřazován neměl a že by to bylo strategicky i obchodně chybné.