O2 TV přepne 350 tisíc zákazníků na nový operační systém

Od června čeká zákazníky O2 TV, kteří využívají pro sledování televize O2 TV set-top box, zásadní a důležitá aktualizace. Všechna stávající i v budoucnu zakoupená zařízení budou fungovat pouze na operačním systému Android TV. Ten nahradí už nevyhovující Linux. Jedná se o upgrade dosud největšího počtu set-top boxů v historii O2 TV. Dotkne se více než 350 000 zákazníků.

Zatím je to „jenom“ změna operačního systému. Není to ještě nová verze celé O2 TV, o které operátor mluví od loňského roku. Červnový přechod na Android TV ale celou plánovanou migraci usnadní. Novou O2 TV chce operátor spustit do konce letošního roku, přesný termín oznámí v létě.

Přechod na Android TV je v takovém rozsahu unikátní i ve světovém měřítku. Operátor proto úzce spolupracuje s Googlem.





Aby bylo prostředí pro běžného uživatele O2 TV co nejpříjemnější, nejedná se o klasickou instalaci Android TV. Výchozí menu tohoto operačního systému, které znají majitelé chytrých televizorů, běžný zákazník O2 TV vůbec neuvidí. Televizní služba je hluboce integrovaná do prostředí Android TV. O2 TV se spustí automaticky po zapnutí set-top boxu a nejde ji obejít ani stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovládání.

Automatický přechod

Aktualizace u většiny zákazníků proběhne automaticky. Pokud mají svůj set-top box připojený do elektrické sítě a je alespoň ve standby režimu (na displeji svítí červeně nebo zeleně), tak se aktualizace stáhne v nočních hodinách.

„Pokud v den, kdy jim aktualizaci pošleme, budou mít set-top box zcela vypnutý, tedy odpojený z elektrické sítě, pak je potřeba počítat při zapnutí i s časem na samotné stažení aktualizace. To může trvat v závislosti na rychlosti připojení 5 až 20 minut, během kterých se nesmí tento proces přerušit,“ popisuje Josef Dočkal, ředitel pro produkt a inovace O2 TV.

Při prvním spuštění po aktualizaci provede set-top box zákazníka celým nastavením. Bude si pamatovat jeho přihlašovací údaje do O2 TV nebo nastavení internetového připojení, takže zákazník nemusí nic vyplňovat. Je ale potřeba odklikat informační obrazovky vyžadované Googlem. Zákazník se může, ale nemusí přihlásit do účtu Google. Pokud se do něj nepřihlásí, na funkčnost O2 TV to nebude mít vliv.

Aktualizace proběhne v několika vlnách, v každé se bude týkat několika desítek tisíc klientů. Operátor jim pošle informační e-mail, připomínací SMS, natočil také video s O2 Guru. Myslí i na starší zákazníky, kteří typicky preferují papírové faktury – k těm jim přidá názorného tištěného průvodce.

„Radit jsme připraveni také na on-line chatu či naší lince 800 111 000. Pokud by se dovolal zákazník, o kterém víme, že v té době upgradem jeho set-top box prochází, ozve se mu automaticky virtuální asistentka, jež ho navede a případně přepojí na operátora,“ říká ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Předinstalované HBO Max

Součástí nového operačního systému budou předinstalované aplikace HBO Max a O2 Knihovna. K HBO Max budou mít přístup zákazníci s tarifem Zlatá anebo s balíčkem Kino. Streamovací aplikace zcela nahradí dosavadní službu HBO OD.

Operátor zatím nechce říct, zda podobně výraznou spolupráci naváže i s dalšími videotékami. „Musíme se vždy s poskytovatelem služby domluvit na obchodních podmínkách. Nějaké služby VOD už integrované máme, například National Geoprahic+, ale bavíme se i s dalšími hráči,“ připustila Dana Tomášková.

Pokud se uživatel přihlásí svým účtem do Googlu, může si na set-top box nainstalovat i další různé aplikace z Google Play. V současné době jde o operační systém Android TV 9, do konce roku by chtěl operátor přejít na verzi Android TV 10.

V sekci Premium je ještě vidět HBO OD, provoz této služby ale po přechodu všech zákazníků na Android TV skončí a k dispozici už bude jenom HBO Max. Autor: Filip Rožánek

Nový set-top box

Operátor předinstaloval Android TV i na set-top boxy, které si zákazníci zakoupí na prodejně. Je ale možné, že ještě budou někde skladové zásoby s původním systémem, v tom případě se aktualizace provede při prvním zapnutí.

Nejstarší set-top boxy EKT nebudou s Android TV fungovat, je nutné je vyměnit.

Operátor s přechodem na Android TV opouští koncept hybridních set-top boxů, které kromě internetových služeb umožňovaly sledovat klasické DVB-T2 vysílání přes anténu.

Pokud máte doma tento set-top box SML-5442TW, tak na něm proběhne aktualizace na Android TV. Autor: O2

Přechod na nový operační systém přinese zákazníkům i některé hardwarové výhody. USB port na set-top boxu začne fungovat v plném rozsahu pro připojení externího disku. Divák si tak bude moci promítat vlastní fotografie a videa. Set-top box půjde propojit s Bluetooth sluchátky a klávesnicí, podporované budou i gamepady. Dostupné bude i zrcadlení obsahu z mobilu nebo tabletu.

Své využití konečně najde i dosud nefunkční tlačítko dálkového ovladače pro hlasové ovládání. Spustí funkci Google Asistent. „V češtině má zatím omezené fungování, ale základní příkazy fungují, zatím hlavně na obsah od Googlu. Na nové platformě bude moct vyhledávat obsah O2 TV,“ přislíbil Josef Dočkal.





Automaticky předinstalované aplikace v O2 TV se systémem Android TV. Uživatel si může nainstalovat další, pokud se přihlásí svým účtem od Googlu. Ale pokud účet od Googlu používat nechce, bude O2 TV fungovat i bez něj. Autor: Filip Rožánek

Pokud všechno půjde podle plánu, v polovině července by všichni zákazníci O2 TV měli na set-top boxech používat operační systém Android TV. Aktualizaci bude možné na straně uživatele odložit jen jednou, není možné ji zrušit.

Operátor tak bude připravený na dlouho chystaný a odkládaný přechod na novou generaci O2 TV. Ta bude fungovat jak na současných aktualizovaných set-top boxech, tak na plánovaných zcela nových set-top boxech, které teprve přijdou do prodeje.