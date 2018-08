 »  O2 vyhrává spor s Volný, konec klasického Skypu pozdržen, další prolomení WPA

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft nedávno oznámil, že od září přestane podporovat klasický Skype 7 a uživatele převede na osmou verzi, která ovšem mnoha lidem nevyhovuje. Strhla se mela a web Thurrott.com nyní zjistil, že se Microsoft rozhodl s ukončením podpory Skype 7 vyčkat. Prozatím není jasné, jakou dobu mu k dobru dá.

Deník E15 přišel se zprávou, že O2 prozatím vyhrává právní bitvu nad firmou Volný. Spor se vleče od roku 2011, kdy Volný podal žalobu o více než 146 milionů eur. Stěžuje si na to, že O2 mělo stlačovat marže u připojení k internetu pomocí ADSL. Městský soud v Praze žalobu zamítl. Volný v červnu podal odvolání. Firma si stěžuje mimo jiné na postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Je zde další metoda, jak prolomit WPA/WPA2. Našel ji autor aplikace Hashcat. Ten píše, že technika bude fungovat „proti všem 802.11i/p/q/r sítím se zapnutým roamingem“. Útočníci nyní mohou požádat přístupový bod o PMKID a k prolomení pak použít právě Hashcat. Připomeňme, že Wi-Fi Alliance už finálně představila WPA3.

Vyšel LibreOffice 6.1. Nejvíce příspěvků přichází od firem jako Red Hat nebo Collabora. Mezi novinky patří například vylepšené ikonky spadající do koncepce ikonek Microsoftu (na Windows), vylepšeny byly moduly LibreOffice online, export do EPUB a další. Venku je také Thunderbird 60, který má nové logo, mírně upravený design a podporuje doplňky WebExtensions.

Google vydal Android 9.0, který nakonec nese označení Pie (koláč). Novou verzi si již mohou stáhnout majitelé telefonů Pixel a Essential Phone – využít lze OTA aktualizaci, případně image.

Nová studie Deloitte ukazuje, že Čína překonává Spojené státy v investicích do 5G sítí. Od roku 2015 konkrétně o 24 miliard dolarů. Analýza také upozorňuje, že tento náskok může mít pro USA negativní dopady v budoucnu. Jedním z hlavních tahounů 5G je čínský Huawei, který ve Státech aktivně blokují (americký T-Mobile už oznámil, že 5G vybuduje s Nokií). Mluví se také o tom, že jednou z hlavních příčin obchodních sporů USA a Číny jsou právě sítě nové generace a nové technologie.

Čína také otestovala již druhý model takzvaného exascale superpočítače (alespoň jeden exaFLOPS). Před pár dny se vydařily testy stroje Tianhe-3, nyní byl ukázán také Sunway-E. Tianhe-3 by měl být do provozu uveden v roce 2020, tedy o dva až tři roky dříve, než kdy chce exascale zprovoznit Evropská unie v rámci projektu EuroHPC. Viz také náš rozhovor s ředitelem českého národního superpočítačového centra IT4Innovations Vítem Vondrákem.

Dvě továrny tchajwanského výrobce čipů TSMC byly napadeny virem, což odstavilo výrobu na deset hodin, píší DigiTimes. Problém dopadl i na 7nm výrobu a postižen měl být i Apple. Ztráta TSMC se odhaduje až na 98 milionů dolarů.

Očekávané AR brýle Magic Leap One mají přijít do prodeje ještě v létě. Zveřejněna byla cena, která činí 2295 dolarů. Jde o takzvanou Creator Edition a model tak ještě není určený pro masové publikum, ale pro vývojáře. Podobně postupuje také Microsoft s HoloLens.

Microsoft v novém preview Windows 10 ukázal, jak vypadá aktuální verze File Explorer (Průzkumník) v temném módu. Firma více rozepisuje na svém Insider blogu.

Google v rámci Google Cloudu začal nabízet podporu pro akcelerátory Nvidia P4, zatím jde o betu. Podporován je také systém Nvidia Grid. Facebook vedle toho jako open source uvolňuje svoji knihovnu Fizz, kterou firma využívá v rámci svých sítí pro vylepšení protokolu TLS 1.3. Facebook přes TLS 1.3 a Fizz prohání přes 50 procent svého trafficu. A Google dále vypustil Dart 2.0 a také TensorFlow 1.10.0.

Google si koupil podnik GraphicsFuzz. Ten dělá framework pro testování bezpečnosti a spolehlivosti grafických ovladačů Androidu. Technologie se má postupně dostat do ekosystému Androidu.

Cisco za 2,35 miliardy dolarů kupuje společnost Duo Security. Ta provozuje bezpečnostní a autentifikační služby v cloudu, o které Cisco rozšíří své kyberbezpečnostní portfolio. To pomocí akvizic rozšiřuje poměrně běžně a mimo jiné koupilo české Cognitive Security. Cisco se také dohodlo s Aristou na urovnání sporů ohledně porušování patentů. Arista zaplatí 405 milionů dolarů a obě firmy se již nadále nebudou obviňovat a dále řešit od roku 2014 se vlekoucí spory. No a Arista do toho všeho kupuje Mojo Networks, jejíž technologie Cognitive WiFi se zaměřuje na správu bezdrátových sítí v cloudu.

Intel se pochlubil, že v roce 2017 prodal procesory Xeon určené pro AI operace v celkové hodnotě jedné miliardy dolarů. Potenciál vidí ještě výše.

Slack má získat další investici překračující 400 milionů dolarů, píše TechCrunch. Firmu by to ocenilo na asi sedm miliard dolarů. Slack má osm milionů denních uživatelů a tři miliony platících. Nedávno koupil konkurenční HipChat a čeká ho zajímavý souboj s Microsoft Teams, které jsou nyní k dispozici i ve verzi zdarma.

ARM získává firmu Treasure Data. Její technologii na datový management kombinuje s předchozí akvizicí Stream Technologies a na tomto základě spouští platformu Pelion IoT.

Dosavadní prezident a provozní ředitel Salesforce.com Keith Block byl povýšen do role Co-CEO, tedy druhého výkonného ředitele. Sekundovat bude zakladateli firmy Marcu Benioffovi. O Salesforce v našem textu.