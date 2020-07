Občanka, řidičák a pas v mobilu? Aplikace eDokladovka je připravená, stát ji ale nechce

V České republice by v krátké době mohly začít fungovat elektronické doklady jako jsou občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas. Státní tiskárna cenin (STC) vyvinula funkční prototyp aplikace eDokladovka, která je schopna uchovávat elektronické kopie těchto dokladů. Hotová je také aplikace, pomocí níž by mohly instituce jako policie nebo pošta totožnost ověřovat. Nasazení ovšem brání neexistující legislativa a nečinnost i nezájem ministerstev a dalších institucí.

Aplikace by neměla nahradit fyzické doklady, šlo by pouze o digitální dvojčata. Občané by i tak mohli nosit pouze chytrý telefon s mobilní aplikací (Android a iOS) a fyzické dokumenty nechat doma. V praxi by to vypadalo tak, že si by bylo možné si při předání nového dokladu nechat aktivovat i digitální verzi a tu pak zobrazovat aplikaci. Ta by si údaje načetla z centrální databáze, a to za využití kryptografie.

Policie a další autority by digitální doklady načítaly přes QR kód (podobně jako to funguje třeba u Lítačky) a Bluetooth. Ověřování má fungovat i bez připojení k internetu a uživatelé si mohou nastavit, jaké údaje chtějí poskytovat (například u prodeje alkoholu stačí věk a fotografie, policie bude mít přístup ke všemu). Aplikace podporuje elektronické obrazy občanek, řidičáků, pasů, karet digitálního tachografu, průkazů pro osoby se zdravotním postižením a povolení k pobytu pro cizince. Napojovat lze i další, třeba kartičky pojištěnce, zbrojní průkaz, rodný list a podobně.

Nutnost digitalizovat

Státní tiskárna cenin se do vývoje eDokladovky vrhla z vlastní iniciativy. Její fungování je dlouhodobě postavené na “offline výrobě”, do které spadají i české osobní doklady, jenž tvoří kolem 60 procent produkce státního podniku.

“Přichází ale digitalizace. Lítačku už lze například pořídit a přenášet v chytrém telefonu. Tisk tohoto dokladu je tak jedním z byznysů, o který postupně přicházíme. Podobně už budou fungovat elektronické dálniční známky, digitalizují se stravenky a tak dále. Musíme na tyto změny reagovat,” popisuje pro Lupu ředitel STC Tomáš Hebelka.

Od srpna tak v tiskárně cenin začne fungovat nový digitální úsek a digitalizace byla schválena jako součást strategie státního podniku. STC si dle svých slov schopnost jít směrem k digitalizaci ověřila na systému Track&Trace určeného pro sledování tabákových výrobků v Evropské unii s tím, že ho chce rozšířit i na maso nebo hnojiva. Dalším interním projektem je právě eDokladovka. Prototyp byl včetně analýz zhotoven za asi půl roku.

Aplikace je funkční a STC ji dle svých slov může spustit v krátké době. “Investice by činila řádově desítky milionů korun plus provoz. Nechceme po státu žádné miliardy, pouze legislativu. Výsledkem by konečně byl produkt e-governmentu, který by byl populární i u občanů,” věří obchodní ředitel tiskárny cenin Radek Muška.

Všem se to líbí, nikdo nic nedělá

Právě legislativa je problém, který spuštění eDokladovky blokuje. STC už se nějakou dobu snaží obcházet instituce a jednotlivce, kteří by s tvorbou zákonu či novel již existujících zákonů mohli pomoci. Prezentace podle informací Lupy proběhly v Poslanecké sněmovně a dále pro zástupce ministerstva vnitra a dopravy, policii či vládního ICT zmocněnce Vladimíra Dzurillu. “Všem se to líbí, ale nikdo pro to nic konkrétního prozatím neudělal,” krčí Hebelka rameny.

Například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek v červnu eDokladovku označil za “aplikaci budoucnosti”, na dotazy Lupy o dalším postupu ale nereagoval.

“Komunikace ztroskotala na ministerstvu vnitra, měli připomínky k technologické stránce, konkrétně k zabezpečení aplikace,” popisuje pro Lupu poslankyně Barbora Kořanová (ANO), která se eDokladovky ujala na půdě sněmovny.