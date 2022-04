Obrazem: Enigma, Colossus, Turingova Bomba a další ikonické počítače v Bletchley Parku

Když na londýnském nádraží Euston nasednete na jeden z frekventovaných vlaků jedoucích po trase do Birminghamu, za pár desítek minut se dostanete do původního městečka Bletchley, které je dnes součástí města Milton Keynes, sídla F1 týmu Red Bull Racing. Asi dvě minuty pěšky od nádraží se nachází vstup do Bletchley Parku, jenž sehrál jednu z klíčových rolí v druhé světové válce.

Bletchley je nejenom nedaleko od Londýna a Birminghamu, ale také od univerzit v Cambridge a Oxfordu. V roce 1938 si zde proto zřídila útočiště britská tajná služba Secret Intelligence Service. V létě roku 1939 tam vybudovala oddělení kryptografie a nejenom ze zmiňovaných univerzit sem začala stahovat schopné matematiky, mimo jiné Alana Turinga a Williama Thomase Tutteho.

Úspěchy Bletchley Parku jsou známé. Britům se podařilo prolomit nacistický šifrovací stroj Enigma a následně Lorenz. Důležité v tomto počínání byly počítače Bomba a Colossus.





Z Bletchley Parku je dnes muzeum. Kromě toho, že lze navštívit obecnou expozici a prohlédnout si několik udržovaných „chatek“, kde působili kryptografové, je zde přístupné The National Museum of Computing, tedy národní počítačové muzeum.

Hlavními taháky jsou replika počítače Colossus nebo živá ukázka fungování Bomby a luštění kódu Enigmy. V muzeu je toho ale vidět mnohem více, včetně počítačů z padesátých let (Harwell Dekatron Computer či EDSAC) nebo strojů typu Marconi TAC, ICL 2966 a řady dalších. Na Lupě přinášíme rozsáhlou fotogalerii z naší návštěvy:

Na staré počítače se můžete podívat také v našich dalších galeriích: