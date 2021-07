Obrazovka smrti ve Windows 11 zčerná, záplata PrintNightmare, divočina v Red Hatu a IBM

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Zásadní změna: populárně-nepopulární modrá obrazovka smrti už nebude modrá, ale černá. Změna má přijít ve Windows 11. Zkratka BSOD bude moci zůstat, jen půjde o Black Screen Of Death, píše The Verge. Textová a grafická podoba zůstane stejná jako u desítek.

Microsoft vydal záplatu k chybě PrintNightmare. Skrze Print Service lze vzdáleně ovládnout počítače. Bezpečnostní aktualizace KB5004945 je ke stažení zde, a to i pro starší systémy včetně Windows 7.

Amazon uvolňuje herní engine Lumberyard jako open source, a to pod licencí Apache 2.0. K dispozici je pod názvem Open 3D Engine. Ve své podstatě jde o CryEngine od Cryteku, který si Amazon licencoval a upravil. The Linux Foundation k tomu s partnery spouští Open 3D Foundation, která má pomoci s vývojem kolem 3D či simulace.

Editor zvuku Audacity začne sbírat uživatelská data, ukazují nové podmínky kolem soukromí. Zaznamenávat se mají tato data: operační systém, procesor, chybová hlášení, IP adresa. Informace se údajně nemají dál prodávat. I tak už začaly vznikat první forky Audacity.

Andy Jassy oficiálně přebral roli CEO v Amazonu. Dle dřívějšího oznámení nahradil Jeffa Bezose, který bude nadále působit jako výkonný předseda představenstva a zaměří se na své vesmírné aktivity. Jassy před osmnácti lety založil AWS a způsobil revoluci v IT. Rozvoj cloudu ho vystřelil do čela firmy podobně jako Nadellu v Microsoftu.

Jim Whitehurst odstupuje z funkce prezidenta IBM. Jmenován do ní byl teprve v lednu 2020, kdy do firmy přišel v rámci megaakvizice Red Hatu, kterému šéfoval. O Whitehurstovi se mluvilo jako o možném výkonném řediteli IBM, který by pomohl změnit již řadu let padající byznys Big Blue. Upozadění Whitehursta je vykládáno i tak, že si současný šéf IBM Arvind Krishna upevňuje pozici. ZDNet také upozorňuje na kulturní rozdíly obou firem.

Opera vychází pro Chrome OS s tím, že se označuje za „první alternativní prohlížeč optimalizovaný pro Chromebooky“. Zabudovány jsou funkce jako VPN, komunikátory, blokování cookies hlášek, kryptopeněženka a další.

Čína má údajně nejvýkonnější kvantový počítač na světě, rozebírá ZME Science. Má 66 qubitů oproti 53 qubitům Googlu a 65 od IBM. Vědecký dokument je k dispozici tady (PDF).

Prvními zákazníky 3nm procesu TSMC budou Apple a Intel. U Applu je to jasné, dlouhodobě jde o největšího zákazníka této nejdůležitější a největší výrobní čipové firmy světa. Intel podle Nikkei Asia bude u TSMC vyrábět zejména mobilní čipy pro notebooky a také něco do serverů. Firma nějakou dobu bude kombinovat vlastní a externí výrobu. Aktuálně řeší vleklé problémy s přechodem na modernější výrobní procesy. 3nm produkce TSMC odstartuje v polovině příštího roku.

AMD údajně sníží výrobu grafických čipů a dá přednost serverovým procesorům Epyc. Alespoň podle zjištění kanálu RedGamingTech. Epyc jsou nyní lepší než Xeony od Intelu, navíc jde pro AMD o ziskovější byznys. AMD využívá 7nm proces u TSMC a dlouhodobě má problémy s kapacitami, což se mimo jiné projevuje na nedostupnosti konzolí PS5 a Xbox Series. Je možné, že se situace zlepší s tím, jak Apple a spol. přechází na 5nm proces a 7nm se uvolní.

Další čínské firmy chystají grafické čipy. Biren Technology má využívat 7nm proces a podle CnTechPost mají jeho produkty v AI a akceleraci konkurovat nové generaci Nvidie. Za Birenem je rizikový kapitál ve výši 170 milionů dolarů. Dále zde je Jingjia Micro série JM9, který má dosahovat na výkon GeForce GTX 1080. To by šlo vyrábět i v Číně, nasazen má totiž být 28nm proces. Jak jsme psali minulý týden, GPU chystá i Zhaoxin.

Také Japonsko se snaží reformovat svoji čipovou produkci. Kdysi velmoc v této oblasti loni musela dovést 64 procent čipů, které potřebuje. Továren je v zemi 84, nedosahují ale velikosti TSMC a skutečně pokročilé jsou pouze některé provozy Kioxia a Sony. Japonsko se v 80. letech podílelo 50 procenty na celosvětovém prodeji čipů, dnes je na deseti. Japonský premiér tak podle Financial Times chce rozjet řadu akcí, polovodičový průmysl považuje za stěžejní.

Pentagon zrušil kontrakt na obrovský cloudový projekt JEDI. V rámci něj chtěl za deset miliard dolarů přesunout své legacy systémy. Zakázku vyhrál Microsoft, Amazon ale rozhodnutí napadl. Pentagon nyní říká, že se rozhodl pro multicloudové prostředí.

Nintendo vydává vylepšenou konzoli Switch. Hlavní změnou je nový 7" OLED displej, dosavadní model nabízel 6,2" LCD. Rozlišení 1280 × 720 bodů se nemění. Vnitřnosti zůstávají stejné, stejně jako ovladače. Nový je širší stojánek na zádech a dokovací stanice s ethernetem.

Operátor Swisscom rozjede core pro standalone 5G síť v Amazon Web Services. K podobnému kroku se chystá Telefónica. AWS díky tomu například otevře datacentrum v Curychu. Cloudy obecně s příchodem 5G a virtualizace v mobilních sítích cítí značnou příležitost, Microsoft už proto koupil několik telco firem.

Pat Gelsinger pokračuje v najímání veteránů do Intelu. Nový šéf nyní zpět přetáhl Shlomit Weiss, která zastane pozici seniorní viceprezidentky v sekci Design Engineering Group. V Intelu předtím dělala 28 let, mimo jiné na generacích Skylake a Sandy Bridge. Naposledy dělala pro Mallonox a po akvizici v Nvidii. Jak připomíná Tom's Hardware, angažování Weiss je již několikátá veteránská posila v Intelu.

Microsoft ruší projekt chodu SQL Serveru na Windows Containers. Nic moc dalšího k tomu neříká. Ti, kdo chtějí SQL Server na kontejnerech, mají prý použít Linux.

IBM představuje open source framework CodeFlare. Slouží pro integraci a škálování aktivit kolem strojového učení a AI. Vychází z projektu Ray. K dispozici je na GitHubu.

Hewlett Packard Enterprise za 374 milionů dolarů kupuje firmu Zerto. Ta poskytuje disaster recovery jako službu (DRaas), díky čemuž HPE rozšíří nabídku GreenLake. HPE také získává Ampool, datovou platformu pro SQL. Zakomponuje ji do nabídky Ezmeral.