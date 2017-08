 »  Obří fluktuace lidí ve velkých IT firmách, HTC je na prodej, Google chystá sluchátka

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Očekávaný Essential Phone od tvůrce Androidu Andyho Rubina je tady. Podívat se na něj můžete v přiloženém videu, případně zde. Dorazila také Nokia 8 – první high-end znovuzrozené Nokie s čistým Androidem.

Operační Chrome OS od Googlu se celkem uchytil. Zejména ve školách ve Spojených státech, kde se staly populárními Chromebooky. Google chce nyní systém dostat i do firem a spustil verzi Chrome Enterprise. Podporuje řadu věcí jako Active Directory, správu tisku, propojení s VMwarem a tak dále. Roční předplatné vyjde na 50 dolarů na jedno zařízení. Směrem k předplatnému se ve firemním sektoru čím dál více vydávají také Windows.

HTC značně snižuje cenu Vive, svého headsetu pro virtuální realitu. Namísto 26 tisíc korun nyní stojí 19 tisíc. Oculus nedávno stlačil cenu Riftu na 12 tisíc korun. Cena VR tedy postupně klesá, překážek je ale stále dost – obsah (slepice/vejce), kabely, uživatelská přívětivost a tak dále.

A HTC zároveň zvažuje, co se sebou. Zdroje Bloombergu říkají, že firma zvažuje několik variant, včetně vstupu strategického investora, rozdělení a prodeje. Je možné, že dojde k rozpojení byznysu s chytrými telefony a virtuální realitou a firma se prodá na části. Podíl HTC na trhu se smartphony spadl pod dvě procenta, hodnota firmy za pět let ztratila 75 procent (je na 1,8 miliardy dolarů) a VR ještě není velký byznys.

Společnost Paysa zveřejnila čísla toho, jak dlouho v průměru vydrží zaměstnanci ve velkých technologických firmách. Není to moc. Facebook je na dvou letech, Google na 1,90 a takový Uber na 1,23.



Autor: Paysa Průměr toho, jak dlouho vydrží zaměstnanci v největších technologických firmách

Server 9to5Google se pitval ve zdrojácích a odhalil, že Google zřejmě chystá vlastní chytrá sluchátka označovaná kódovým jménem Bistro. Mají mít zabudovanou funkci Google Assistant, se kterou pracuje třeba chytrý válec Google Home.

Microsoft dál pokračuje v navrhování vlastního hardwaru do datových center a představil projekt Brainwave. Je to serverová karta umožňující zpracování operací kolem umělé inteligence. Postavena je na FPGA čipech. Ty Microsoft na pozadí nasazuje všude možně a stále více – viz náš článek.

Třetí kvartál přinesl HP Inc. pěkná čísla. Počítače v tržbách meziročně narostly o 12 procent na 8,4 miliardy dolarů a tiskárny si připsaly šest procent a 4,7 miliardy. HP Inc. rozdělení původního Hewlett-Packard prospívá. Na spíše padajícím PC trhu dokáže růst a vrátilo se na první pozici.

Naopak Lenovo o pozici jedničky přišlo a čísla za poslední čtvrtletí ukazují ztráty v některých sekcích. Na některých trzích se nicméně dařilo růst v serverech – v západní Evropě o 11 procent, v USA o osm.

Gartner vydal aktualizovaný graf toho, které z do nebes vynášených technologií jsou v hypu, které prochází deziluzí a podobně. AR, VR, edge computing, IoT, blockchain – je tam všechno. Viz graf níže.



Autor: Gartner Křivka reálného stavu nových technologií

Cisco za 320 milionů dolarů kupuje firmu Springpath. Je to další z velkých investic Cisca do softwarového byznysu (nedávno firma dala 610 milionů dolarů za Viptela a 3,7 miliardy dolarů padly na AppDynamics), na které se postupně přeorientovává (viz také náš rozhovor). Springpath se konkrétně točí kolem softwarově definované storage.

České Radiokomunikace spouští nový cloud, konkrétně privátní Business Cloud Private. Za poplatek je možné získat izolované prostředí.

Výkonný ředitel GitHubu Chris Wanstrath ve funkci skončí. Hned, jak najde náhradu. Wanstrath je jeden ze tří spoluzakladatelů firmy oblíbené mezi vývojáři. GitHub má 700 zaměstnanců a roční tržby kolem 200 milionů dolarů.

V nejvyšší funkci rovněž končí ředitel indického softwarového obra Infosys Vishal Sikka. Bloomberg více rozebírá důvody, jsou v tom i údajné útoky a osobní spory. Sikka za tři roky vedení druhého největšího asijského softwarového exportéra navýšil tržby o 25 procent. Akcie na jeho odchod reagovaly propadem o více než sedm procent.

Seattle je světová cloudová velmoc (naše reportáž), kde se kolem sídel Amazon Web Services či Microsoft Azure postupně kopí další a další firmy. Tamní Skytap aktuálně od Goldman Sachs získává další investici ve výši 45 milionů dolarů, celkově už má 109 milionů. Skytap se soustředí na převádění starých aplikací do cloudu.

Na novou investici 140 milionů dolarů si přišel také Databricks, který pracuje s technologií Spark. Celkově už má firma 247 milionů dolarů.

Docker spouští službu Docker Enterprise Edition (DEE), což má být jeho nový pokus, jak začít vydělávat více peněz. Nad open source kontejnerovým nástrojem staví cloudovou službu na správu kontejnerů. Jde tedy o konkurenci Kubernetes.

Výkonný ředitel hostingového obra GoDaddy Blake Irving koncem roku na pozici skončí, nahradí ho provozní šéf Scott Wagner. Irving dovedl GoDaddy na burzu a solidně navýšil čísla. GoDaddy také v roce 2013 za 15 milionů dolarů koupil česko-slovenský startup M.dot.

Microsoft ukončuje projekt GigJam, který se ani nedostal z preview verze. Byl to ne příliš dobře pochopitelný pokus o propojení dat a funkcí z více firemních aplikací do jedné.

Český registrační systém FRED vyvíjený sdružením CZ.NIC pohání tři nové domény. Více v článku na Root.cz.